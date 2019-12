Vinte anos depois, estamos mais novos, migrámos para os casinos, e continuamos a abanar a árvore das patacas 

Os portugueses já foram muita coisa em Macau, ou não estivéssemos a falar de quase 500 anos de história. Mas façamos ‘zoom in’ para as últimas duas décadas, altura em que a cidade regressou à pátria-mãe. Se num passado muito longínquo os marinheiros foram comerciantes vorazes, antes de 1999 prevalecia uma comunidade sobretudo de funcionários públicos. Após a passagem de administração para a China mudou (quase) tudo, e aí veio ao de cima uma característica que quase sempre se cola aos portugueses: a capacidade de adaptação. Saltaram para o lado do “Macau novo”, aquele que nasceu nos casinos, todo ele dourado e esplendoroso. Os arquitectos lusos ajudam a projectá-los, os engenheiros dão-lhes forma, e os advogados são o cimento legal para que a caixa registadora não pare de tilintar.

Olharmo-nos ao espelho e mostrarmos para fora o que somos, nem sempre é um exercício fácil, e quando não falamos só de nós, mas de um grupo, o grau de dificuldade é superlativo. Mas é exactamente isso que uma advogada, um economista, uma professora, e um jornalista/historiador se propuseram a fazer em relação à comunidade portuguesa em Macau, nos últimos 20 anos. Se, no passado, se insuflou do poder real que a administração nos dava, há quem ache que hoje os portugueses “são praticamente invisíveis”. Ainda assim, continuamos a contribuir com o “nosso saber fazer” que ajuda ao progresso económico da cidade que em 2020 será a mais rica do Mundo. E damos ainda um colorido étnico que retira a Macau o rótulo “de mais uma cidade qualquer do Sul da China”. No entanto, o futuro — profetizam estes portugueses — é de uma lenta, mas inexorável diluição da sua existência no território.

Duas décadas é um período relativamente curto, quando o colocamos em perspectiva com cinco séculos de história, ainda assim, tempo suficiente para observar mudanças no papel de uma comunidade. João Guedes, jornalista, e um homem que desenvolveu um vasto conhecimento sobre a história de Macau e da China, não tem pejo em afirmar que a transformação dos portugueses depois da passagem de soberania para a China “foi radical”. “Diria, com um certo exagero, que a comunidade que havia antes de 1999 desapareceu depois disso”.

Antes dessa data, os portugueses eram um grupo que “tinha um poder político”, era “a comunidade de referência” e “quem mandava”. No período anterior à transição, segundo Guedes, os nacionais eram quase todos funcionários públicos. “O emigrante português que vinha para aqui fazer um negócio, não existia. Não havia sequer restaurantes portugueses, normalmente eram três ou quatro e não mais”, afirma, acrescentando que estes espaços de restauração só pulularam depois da transição. “A situação alterou-se do dia para a noite”, conclui.

Alteração no centro do poder

O economista Albano Martins faz um retrato cru do tom das diferenças que 20 anos ajudaram a carregar. O homem que lidera uma das associações mais relevantes de protecção dos animais, a ANIMA, diz que recuar no tempo é lembrar uma “comunidade que era muito protegida”. A transferência de soberania resultou, como é normal, numa alteração do centro de poder e de decisão que se deslocou para a comunidade chinesa que é agora a privilegiada.

“O acesso à administração de Macau já não existe. Está limitadíssimo. Só a comunidade chinesa é que o tem, e nota-se que na Função Pública as chefias portuguesas desapareceram todas”, afirma, ressalvando que no Governo de Edmund Ho — primeiro Chefe do Executivo da RAEM — a mudança não foi imediata, mas que depois se tornou inevitável.

Mas esta nova realidade não é necessariamente má ou negativa. Se olharmos para as questões económicas, os portugueses ficaram a ganhar, argumenta Albano. “A verdade é que com a transição houve a possibilidade de alguma comunidade portuguesa, do ponto de vista económico, ter melhores condições do que com a administração portuguesa, em que os dinheiros estavam contados”.

Mas se a dimensão financeira é importante, não será tudo. A questão dos direitos, das liberdades e das garantias sempre provocou algum receio. Medo infundado, para Albano Martins. “Mantemos os mesmos direitos. Nem mais, nem menos. Não acho diferença nenhuma”, defende.

No entanto, no quotidiano há coisas que se alteraram. Amélia António lembra que, no passado, havia um serviço de censura através dos meios judiciais. Ele evidenciava-se em processos de abuso da linguagem, ou a multiplicação de casos de liberdade de imprensa. “Havia jornais com uma colecção de processos razoável a correr. Hoje isso não se verifica. Não vejo que a imprensa portuguesa faça autocensura. Nos chineses, por outro lado, há alguma censura interna”, contrapõe.

Mas e vivemos agora melhor ou pior? A professora do Departamento de Português da UMAC, Maria José Grosso, há várias décadas no território, crê que as coisas mudaram “para melhor”. Há sobretudo menos diferenças no interior da comunidade. “Havia pessoas que viviam muito bem, mas havia mais desigualdades sociais. As pessoas que ocupavam cargos da administração, andavam em carros negros com motoristas. Hoje as coisas estão mais niveladas”, considera.

Uma voz informada sobre a realidade dos portugueses em Macau é a da presidente da Casa de Portugal, Amélia António, que afirma que a diferença mais visível, aquela que entra pelos olhos adentro, é a transformação etária. Em 1999, a comunidade “de uma maneira geral era constituída por pessoas mais velhas do que actualmente”. “Há mais crianças pequenas, vem gente mais nova para o território, e têm filhos com idades pré-escolar e escolar”, identifica. Para esta advogada é uma consequência directa dos que saíram e dos que, entretanto, chegaram à RAEM, muitos deles em início de carreira profissional.

O medo da mudança

Antes de avançar, vamos dar um passo atrás para compreender o ambiente que se vivia algum tempo antes de Portugal e da China assinarem o tratado de passagem de transferência de soberania de Macau, mediado pelos 50 anos de transição regidos pelo princípio de “um país, dois sistemas”.

Quando começa a reviver o período antes da viragem de milénio, Amélia António descreve que “uma parte das pessoas que aqui estavam, tinha história antiga”. “Muitos tinham vindo para Macau numa fase mais conturbada da história da China. Mantiveram sempre um certo receio”, declara.

A esses somaram-se outros que − vindos dos territórios de língua portuguesa em África que passaram por processos de independência − tinham ficado marcados por situações de vida complicadas. No entanto, Macau era diferente e, por isso mesmo, correu tudo de outra forma. No entanto, a psicologia de um grupo tem muitas nuances. “Aqui não havia nada que pudesse causar esses receios, mas talvez o peso mental de experiências dos próprios tenha estado na origem desses receios”, remata a advogada.

João Guedes lembra que, à época, ficou com a sensação de que os medos eram mais dos que estavam em Portugal, do que daqueles que viviam em Macau. “Estávamos habituados a lidar com a China, não haveria nada parecido ao que se passou com Angola e Moçambique”, sublinha.

A advogada Amélia António crítica, no entanto, o tempo reduzido que foi dado a estas pessoas para fazerem escolhas. “Estavam a assimilar a situação e tiveram que tomar decisões, algumas delas precipitadas”, lamenta. Por isso, houve muita gente “que saiu por causa das regras de integração” na Administração Pública, eram pessoas que estavam numa idade em que “à medida que se foram reformando, regressaram ao país”. Os que voltaram, acredita, foram movidos pela insegurança e o receio, que se revelaram infundados.

Em consequência disto, Guedes recorda que muitos regressaram a Macau, anos mais tarde, “porque as condições de vida em Portugal eram difíceis, e as pessoas estavam habituadas a um determinado nível de vida aqui, e não o conseguiram manter lá”, explica.

Uma bolha difícil de furar sem a língua

Albano Martins – que esteve ligado durante vários anos a diversas entidades públicas e privadas da área financeira e económica – dá o seu exemplo para ilustrar a dificuldade de integração dentro da sociedade em Macau. “Vivemos numa bolha fechada, não tenho dúvidas”, começa por dizer. “Vivo em Macau há 38 anos e nunca me integrei em comunidade nenhuma”, argumenta. O mesmo declara que nunca foi considerado como local. “Raramente a comunidade macaense me convida para algum evento. Nós vivemos num gueto”, enfatiza. Albano acredita que este é o retrato genérico dos portugueses no território, “tirando um ou outro profissional” que, dada a sua posição na sociedade, “tem contactos para efectuar com as várias comunidades”, caso contrário “cada um faz a sua vida”.

Para o ex-funcionário da Autoridade Económica de Macau isto não é uma crítica, é apenas uma constatação. “Poucos saem de um rolo de amizades, muito pequeno, não há grandes sítios onde a comunidade possa estar globalmente”, afere.

O jornalista João Guedes corrobora da ideia de separação, e dá-lhe uma imagem em forma de mapa. “Macau é constituído por várias cidades, há a cidade chinesa, há a pequena aldeia portuguesa, a cidade filipina, há a cidade americana e australiana e a inglesa. Todas estas cidades convivem neste sítio. Não são realidades virtuais, e não se misturam”.

As diferenças culturais, que se reflectem na forma de estar são também uma componente importante neste fenómeno. Maria José Grosso garante ter muitos amigos chineses, e não faz diferença entre estes e os portugueses, mas é inegável que a maneira como interage com uns e com outros “é diferente”. “Os chineses vêm a minha casa e gostam muito de lá almoçar e jantar, mas o contrário já não é tão frequente. O amigo chinês convida para ir a um restaurante, mas eu tenho a sorte de ter um ou dois que me convida a ir a casa”, sublinha.

A professora reconhece que a sua experiência não é transversal, e que para os chineses há uma relação entre a amizade e a função. A de Maria José está bem identificada para eles. “É a de continuar a educar e a passar determinados conhecimentos, mas posso dizer que em Portugal não é muito diferente”, coloca a docente em perspectiva.

Maria José tem ao longo de algumas gerações apreciado a evolução das relações dos portugueses com as outros grupos, e descreve que não vê grandes diferenças ao longo dos tempos. “Nos documentos antes dessa data falava-se muito de diálogo entre a comunidade portuguesa e a comunidade chinesa. E eu a brincar dizia que o silêncio também é uma forma de comunicação”, garante. “Não há um racismo evidente entre comunidades. Aqui não o vejo nem da parte dos chineses, nem da dos portugueses, nem da parte de brasileiros, ou então devo ser uma mulher privilegiada”, afiança.

A língua e a dificuldade de os portugueses aprenderem o cantonês e o mandarim justifica outra parte do distanciamento com os locais. Há muitos que têm um nível rudimentar de conversação, mas que apenas chega para o dia-a-dia e pouco mais. Esta especialista diz que estas “são línguas tonais”, e se pronunciarmos mal um tom “significa logo uma coisa totalmente diferente”. Estas exigem de quem está a aprender muito trabalho, muito estudo. Talvez por isso, nenhum dos quatro entrevistados do PONTO FINAL fale ou escreva cantonês com fluência.

“Não falo cantonense, escrevo algumas coisas, percebo outras, foi uma opção que fiz. Em Macau, a língua dos negócios era o inglês, e essa foi aquela em que sempre apostei”. “Mas quem pretende ficar cá deve falar a língua local, não nos é feita segregação nenhuma, é assim que deve ser. Se não falarmos a língua local, estaremos sempre um pouco fora do circuito”, considera.

O facto de, durante muitos anos, o mundo dos portugueses em Macau se movimentar à volta do português também não ajudou, segundo Amélia António. “Os macaenses que dominavam as duas línguas eram um ‘pivot’ das relações da comunidade. As pessoas não tinham uma grande preocupação de aprender a língua a sério. Diziam umas coisas, era mais ou menos como a gente brinca com o francês do emigrante que chega a Portugal, que atira umas coisas que não se percebe muito bem”, graceja.

A mesma advogada diz ter a sensação de que antigamente os portugueses “estavam mais integrados”, porque viviam mais anos em Macau, e, por isso, naturalmente conheciam mais gente, estabeleciam mais relações de amizade. Já quem chegou mais recentemente, de uma maneira geral, não tem muito tempo para se integrar. “Há muita gente que vem dois ou quatro anos, uma comissão ou duas, e depois volta a casa. As pessoas vêm para aumentar o currículo, ver o Oriente, ter uma experiência nova, não vão criar grande entrosamento com quem está”, afiança.

Outra forma de analisar o nível de integração de uma comunidade estrangeira é o número de casamentos mistos. Apesar da ausência de números oficiais, a presidente da Casa de Portugal acredita que durante muito tempo eles existiram, e que “por isso é que havia uma grande comunidade macaense”.

Posteriormente, os que começaram a vir para esta região da China, estavam já enquadrados numa missão, e chegavam com a família para um par de anos no território, o que geralmente não propiciava esse tipo de relações. Mais recentemente, a advogada afirma que se volta a ver na rua mais casais mistos “porque chegou gente mais nova” que “vem solteira e livre” e, por isso, “essas situações acontecem”. “Mas não se trata de um movimento contínuo”, ressalva.

Mudar sempre e em força, mas os portugueses têm poder?

Durante anos e anos, os portugueses controlaram parte significativa da Função Pública, e instalaram-se nessas posições. Seriam poucos os que estavam fora dessa órbita. Entretanto, nos últimos 20 anos tudo se alterou. A maioria dos que agora vêm, não é para a administração, mas para empresas privadas. “É gente que, com algumas excepções, tem formação especifica, em Direito, arquitectura, engenharia, electrónica, ou áreas artísticas”, identifica Amélia António.

Já João Guedes salienta a tradição do português na área jurídica de Macau, cidade em que “as dúvidas se esclarecem em português e a jurisprudência vai-se buscar a Portugal, porque ela não existe em Macau”. “É onde se sente mais a presença portuguesa. Os funcionários judiciais, os advogados e os juízes, muitos deles falam o português, e isso não se verifica nos outros sectores de actividade. É a grande área da presença nacional”, refere.

O crescimento da cidade para o Cotai, a ‘strip’ mais rica do Mundo, foi acompanhada pelos portugueses. Amélia António conta que quando as empresas dos casinos se instalaram, recorreram a gente que estava nos países de origem das empresas-mãe, “e não passaram cartão à existência dos portugueses”. “Mas depois perceberam que era mais fácil recrutar aqui, porque muitos de nós éramos residentes. Começaram a perceber a vantagem e a qualidade das pessoas. E hoje têm uma quota razoável em diferentes postos de trabalho”, valoriza.

E como é que esta reestruturação do posicionamento social se reflectiu no poder que a comunidade tem no território? João Guedes é peremptório: “Portugal deixou de ter qualquer poder, entregou-o à comunidade chinesa. Nós é que pensamos, creio eu, que ainda temos alguma influência em Macau, mas não temos. Temos alguns elementos da comunidade influentes, mas isso é diferente”.

Por outro lado, a presidente da Casa de Portugal crê que a capacidade de influenciar, de apresentar propostas, de certa maneira, se mantém. “Há um respeito pelo que acrescentamos a Macau. Se a comunidade portuguesa, a cultura portuguesa, não existissem, a contrabalançar com o restante, Macau era igual a Zhuhai”.

Esta diferenciação é muito valorizada quer nos documentos políticos, quer em vários discursos oficiais. Mas, muitas vezes, a sensação que fica é que estas ideias são mais retóricas do que práticas. Amélia António concorda com esta leitura da realidade, e crítica os muitos “lobbys de interesses”, que muitas vezes se sobrepõem à política do Governo, quer de Macau, quer do Governo Central. “Há quem se ponha em bicos dos pés em Macau, para se mostrar com mais amor à pátria do que os outros todos. As pessoas estão convencidas de que mostram o seu amor à pátria tentando empurrar para a frente, julgam que estão a fazer um grande serviço, e por isso temos em Macau pessoas mais papistas do que o Papa”, refere, sublinhando que neste território vive com uma população de ondas. O que quer dizer isso? “Não está com o espírito de ‘eu pertenço aqui’, como a população chinesa que é mesmo de Macau”.

Também Albano Martins não acha que o discurso que coloca Macau como plataforma entre a China e os países lusófonos tenha muita adesão à realidade, pelo menos numa dimensão que beneficie os portugueses. “Se me disser que os naturais de Macau que dominam a língua chinesa podem ser intermediários dessa plataforma, sim continuam a ser. Macau é uma plataforma quando o empresário português exporta para cá, mas não para criar mais postos de trabalho para os portugueses que estão na Europa”, descreve.

Se abanar, ainda cai?

No imaginário de qualquer português, que mal tenha ouvido falar do território, há uma imagem que se associa de imediato a Macau: a árvore das patacas. É um termo muito antigo que ficou na tradição oral. A expressão remonta a tempos ancestrais, quando os portugueses vieram para Oriente. João Guedes conta que nessa altura a prioridade número um era o comércio, e os negócios não davam lucros de 20%, mas sim de 100%, 200% ou 300%. “E ficou a árvore das patacas, que era a moeda mexicana, que corria aqui em Macau. A região tinha relações com o México, através de Manila”, justifica.

O jornalista e historiador acha que, apesar de os tempos serem outros, é natural que os portugueses continuem a chegar a Macau com essa expectativa, porque este é um local em que se vive substancialmente melhor em termos económicos. “Aqui não se pagam impostos. Só isso dá para fazer poupanças, coisas que são inimagináveis no nosso país”, valoriza.

Em Macau ganha-se bem porque há pleno emprego, e mesmo com as rendas de casas exageradamente altas “consegue-se viver bem”. “Pode-se viajar com frequência. É uma vida descansada. Não vivemos o estereótipo do emigrante que vem ganhar uma miséria. Aqui trabalha-se muito, mas ganha-se bem”, concretiza.

O economista Albano Martins não vê a questão da mesma maneira. Na realidade, observa-a de uma forma diametralmente oposta. “Neste momento, penso que é pouco interessante. O custo de vida é brutalmente elevado”, defende. A isso soma-se, na sua opinião, não haver oportunidades para os portugueses “que não tenham Bilhete de Identidade e Residência (BIR)”. “Os que não têm BIR não têm hipótese nenhuma de conseguir emprego cá”, identifica.

Albano dá o exemplo dos médicos, como uma das classes mais destacadas, e na qual se vêem poucos profissionais vindos de Portugal a chegar ao território. Na opinião deste economista, o “sonho de Macau” só funciona “para pessoas em início da vida, e que não se importam de bater com a cabeça, muitas vezes, até encontrar um emprego”.

Maria José Grosso discorda, e está convencida que Macau mantém um forte poder de sedução. A razão mais próxima são os paupérrimos salários que se praticam em Portugal. “Falo com professores, enfermeiros e ganham muito mal. Os vencimentos andam na casa dos 1000/1500 euros, são 15 mil patacas”, analisa, apontando para os rendimentos muito mais atractivos em Macau.

O português: património ou valor?

A língua é um dos activos históricos, culturais, mas também económicos, mais valiosos que os portugueses deixaram em Macau. Maria José, professora do Departamento de Português da UMAC, baliza, entre 1980 e 1999, como o grande período de ebulição da língua em Macau. Um dos factores de grande interesse, foi o ingresso à Função Pública em que “era um requisito necessário para subir na carreira”.

O IPOR surge e é criado um Departamento de Língua Portuguesa na Universidade de Macau, onde aparecem os cursos superiores. “Há toda uma efervescência em relação ao português”, relembra. À época, o tema dominante era o bilinguismo e a necessidade de o promover. Visto em retrospectiva, Maria José equipara o ambiente ao de “alguém que sente que vai partir e que quer fazer uma despedida em apoteose”.

As expectivas não saem do papel, e depois vive-se um período de limbo, quando se chega à conclusão de que em Macau seria muito difícil uma implementação massiva do português e do chinês. “Isso passaria por nós sermos também bilingues”, relembra.

Esta professora grante que não é por falta de verbas e de investimento que a língua portuguesa não tem feito mais progresoss. “São canalizados muitos esforços para a formação de professores na China, não há nenhuma parte do mundo em que se tenha feito tanto por isso”, enfatiza.

O problema é que depois não há consequências. “Não podemos dizer que A, B ou C têm culpa. É toda uma interacção”, explica, acrescentando que, formalmente, há muitas coisas a acontecer, mas os investimentos não são bem concebidos e são desfasados da realidade.

Maria José não dúvida que a língua portuguesa vai continuar e desta vez não arrisca grandes prognósticos. Em 1999, pensou que o idioma “ia ficar só ligado às ruas, ao nome das casas”, mas agora crê que “tudo tem a ver com as mudanças políticas” que se vão seguir. “Não imaginava que continuasse e desta forma, mas a própria política linguística da China mudou. Houve a preocupação com o português. Tem de haver um escoamento para a população ter emprego, e é nessa conjuntura que a própria China tem uma política pró-português”, que está muito relacionada com os negócios com os dois grandes países em termos de população da esfera da língua portuguesa, nomeadamente Brasil e Angola.

Esta professora acredita que o português é uma língua com futuro, porque é preciso comunicação para haver mais comércio. Mas ressalva que “há cartas para serem jogadas”, e “Hong Kong também terá um papel”. A docente projecta que, dentro de algumas décadas, o português vai continuar a ouvir-se e a estudar-se em Macau, mas não pela mão dos portugueses ou dos brasileiros, mas dos chineses que hoje a aprendem.

A diluir

Olhar para o futuro da comunidade portuguesa não é uma tarefa fácil, mas também não parece haver muito optimismo. O economista Albano Martins credita que a presença de Portugal far-se-á se houver “empresas portuguesas que para cá venham”, mas não acho “que as coisas se vão engrandecer”. “Haverá gradualmente, à medida que os tempos vão correndo, um regresso da comunidade a Portugal”, projecta.

Para Amélia António o quadro está, neste momento, bastante baço. “Muita coisa está a suceder, aquilo que se está a passar em Hong Kong pode ter uma influência em Macau. A cortina em relação ao futuro é muito opaca”, explica.

Ainda assim, quer crer que Macau pode ser uma bandeira importante da China, e que por razões de diferente natureza “a presença de Portugal continue a fazer a diferença”. Não é para amanhã nem depois, mas até 2049 as coisas vão-se alterar muito, segundo João Guedes. O jornalista e historiador olha para a política chinesa para a região, e aponta a Grande Baía como um projecto que foi criado para fazer desaparecer Macau e Hong Kong.

Como resultado, os pouquíssimos portugueses que cá ficarão, “cá continuarão” e “não haverá solavancos, nem empurrões”. Agora, é quase certo que, “como comunidade, desapareceremos”. “E isso é natural. Muito naturalmente, vamos caminhar para a extinção”, remata.

“Parece-me haver dentro da comunidade uma certa clivagem entre os que chegaram e os que já cá estavam”

A investigadora Inês Branco, autora da tese “A comunidade portuguesa de Macau: integração e (re)construção identitária na história recente”, revisita, em entrevista ao PONTO FINAL, as conclusões desse trabalho. Acredita que a crise de 2012 em Portugal trouxe uma reconfiguração da comunidade que promoveu tensões. Em relação ao futuro do território, dá uma imagem: “os portugueses não estão há 500 anos em Macau, estão há 250 vezes dois”. Todos vêm por dois anos, período do primeiro contrato, e ficam 10 ou 20 anos.

Define que há dois marcos na história recente de Macau para a comunidade portuguesa. Uma, a crise que se viveu em Portugal no início da década, e a outra foi a transferência de soberania. Que impacto teve a passagem do território para administração chinesa?

Um dos acontecimentos foi esse, muita gente voltou a Portugal nessa altura com medos que depois não se chegaram a concretizar, porque tinham como referência o que se passou nas antigas colónias. E isso leva-me ao segundo acontecimento que é a crise que começou em 2008, em que as pessoas começaram a regressar a Macau, pelo menos algumas. Mas, portanto, o impacto do regresso do território à China foi uma debandada.

Esse fenómeno fez com que a comunidade se alterasse ou manteve as mesmas características?

Alterou-se, tem vindo a alterar-se. Se inicialmente a comunidade era composta sobretudo por quadros superiores que trabalhavam para o Governo português, neste momento é muito mais diversificada e eventualmente mais interessante. Além desses quadros superiores, temos arquitectos, temos os advogados, que já existiam e continuam a existir, e pessoas ligadas a outros meios, mais artísticos. Os professores continuam a existir, mas de áreas mais diversificadas. E depois, o negócio do turismo e do jogo mudou bastante em Macau, e houve muitas pessoas a chegar a Macau para trabalhar nessa área, quer na parte de hotelaria, quer arquitectos, quer engenheiros.

Como se redefiniu identitariamente uma comunidade em mudança num território que procura, também ele, uma nova identidade?

Isso é muito interessante, porque, por um lado, dentro das pessoas que já estão em Macau há muitos anos, alguns antes de 1999, e as pessoas que chegaram recentemente parece existir uma certa…. não digo rivalidade, mas desconfiança em relação às pessoas que estavam a chegar. Isso deve-se a estas terem características diferentes. Já não eram quadros de topo, eram pessoas que trabalhavam na área de hotelaria, mas sem formação superior. Parece-me haver dentro da comunidade uma certa clivagem entre os que chegaram e os que já cá estavam. Relativamente ao território de Macau, essa redefinição tem a haver com a manutenção dos traços identitários portugueses, em Macau. Nesse âmbito, talvez as pessoas que estejam há mais tempo e que viveram no território antes de 1999, querem mantê-los, o que não significa que a própria China o não quisesse também. Aliás, o Governo Central chinês, ao contrário do que aconteceu com o Governo de Macau na altura, depois de 1999, — queria ser mais chinês do que o Governo Central desejaria. Foi a própria China que entendeu que Macau, além da entidade que tem a ver com o jogo, tem também uma identidade ligada à presença dos portugueses durante 500 anos. Daí a valorização do território enquanto plataforma de ligação entre a China e o mundo lusófono.

Falou de clivagem entre os que chegaram e os que já cá estavam, pode explicar melhor o conceito?

As pessoas que chegaram recentemente, ou que tinham chegado em 2013, sentiam que era difícil integrarem-se na comunidade. Não na sociedade, mas na comunidade de pessoas que estavam há mais tempo em Macau. Sentiam que havia um certo fechamento, que criava um contraponto com quem chegava e tinha um enorme entusiasmo por estarem a sair de um Portugal em crise, e a chegar a uma sociedade muito enérgica, onde existiam, e onde eventualmente ainda existem, muitas oportunidades de trabalho.

Os que estavam cá há mais tempo sentiam-se ameaçados?

Não era bem ameaça, quanto muito uma ameaça à identidade que já existia. À forma como eles se viam culturalmente enquanto comunidade, que passava por ser um grupo maioritariamente com formação superior, e agora chegavam pessoas que vinham trabalhar, por exemplo, em restaurantes, locais em que anteriormente não havia nenhum português a trabalhar.

Estamos integrados dentro da sociedade ou actuamos dentro de uma bolha?

Eu utilizei um conceito de integração que se baseia em uma comunidade está tanto mais integrada quanto mantém a ligação ao país de origem, mas interessa-se pelo ambiente, pela sociedade de acolhimento. Isso acontece com os portugueses. Macau é uma sociedade particular porque estamos cá há 500 anos, e a manutenção desse interesse pela comunidade de acolhimento tem também a ver com nós próprios, porque procuramos esses traços portugueses na sociedade de acolhimento, desde as tabuletas na rua aos edifícios que os portugueses deixaram. Mas também há interesse pela cultura chinesa. Primeiro, notei que as pessoas que chegaram há menos tempo, têm uma certa estranheza pelos hábitos chineses, mas depois começam a interessar-se. Não vivem numa bolha. Por outro lado, outro traço de Macau é que, ao contrário de outras sociedades de acolhimento, em que para um emigrante se integrar precisa de saber a língua de acolhimento, isso não acontece em Macau. É possível um português integrar-se sem saber falar cantonês ou mandarim.

Porquê?

Porque o capital de distinção dos portugueses não é linguístico, é um capital intelectual. Sabemos que para um português ter um visto de residente e continuar a trabalhar em Macau é preciso que saiba fazer algo que não seja substituível por um local. Temos um capital intelectual técnico que não existe no território. Por isso, podemos integrar-nos sem falar saber falar o cantonês.

Qual é a relação que mantemos com duas das mais reevantes comunidades do território, a chinesa de Macau e a dos macenses?

Em relação aos macaenses, alguns dos meus entrevistados tinham um enorme interesse. É uma comunidade ‘sui generis’ que está a desaparecer e à qual nem sempre é fácil ter acesso. Aqueles que conseguiam ter, por alguma razão, manifestavam-se muito interessados. Ao contrário do que os portugueses pensam — que os macaenses e os chineses são muito fechados — as pessoas que conseguiram ter contacto com eles dizem o oposto. São os portugueses que pelo facto de não falarem cantonês parecem aos olhos dos chineses e dos macaenses fechados. A relação entre as comunidades não é por isso muito profunda, e ambas têm uma visão de fechamento por parte do outro.

Como é que os portugueses olham para o futuro no território?

Chamo a atenção para o facto de o estudo já ter sido feito em 2013, e que seria interessante repetir com as mesmas pessoas eventualmente para ver como elas se mantiveram no território. O que percebi é que se queriam manter no curto prazo em Macau, mas quase todas diziam que o regresso a Portugal e à Europa era algo que estava nos planos, mas num período de tempo pouco definido. Isso é uma característica. Ouvi muitos a dizerem: ‘Os portugueses não ficaram em Macau 500 anos, ficaram 250 vezes dois anos’. E isso ilustra o que acontece, as pessoas vêm com um contrato de dois anos e pensam regressar no final, mas depois o contrato renova-se e vão ficando. Quando olham, estão em Macau há 10 ou 20 anos. O futuro é o de permanecer por um período indefinido.

Uma comunidade para a qual há muitos números

Quantos portugueses há em Macau? Falamos de números e parece algo fácil de determinar, mas a verdade é que há vários níveis de análise e parâmetros que dão valores diferentes, quando olhamos para os dados do Observatório da Emigração (OE). Se olharmos apenas para os residentes na RAEM, nascidos em Portugal, vemos que em 2017 eram 1.616, 0,3% da população total. Neste parâmetro, os números não têm mudado muito, e desde a transição, os valores variam entre os 1.300 e os pouco mais de 2.000.

Se aumentarmos o universo, e procurarmos o número de residentes com nacionalidade portuguesa, o valor sobe para 9.024, último dado oficial datado de 2016. Também aqui, os números permanecem estáveis depois de uma redução acentuada em 2011. Este é o valor que as autoridades da RAEM consideram válido e representativo.

Já o número total de inscritos no consulado equivale a 125.549, que vale ao conjunto dos dois grupos anteriores, mais todos os cidadãos chineses que também têm passaporte português, mas que para efeitos estatísticos são considerados de nacionalidade chinesa.

Na nota explicativa do OE está escrito que “ao abrigo das disposições relativas à aplicação da Lei da Nacionalidade Chinesa, em vigor a partir de 1999, os residentes, nascidos em Macau ou na China continental, de ascendência Chinesa, mesmo que portadores de passaporte Português, passaram, por regra, a ser considerados cidadãos Chineses. Para efeitos de comparabilidade, a DSEC recalculou os números para 1991, caso estas disposições estivessem em vigor na altura, e apurou um valor de 20.000 estrangeiros (i.e., não Chineses), dos quais 11.965 seriam Portugueses”. J.C.M.