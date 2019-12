TNR: O grupo sem o qual a máquina registadora de Macau parava, mas que continua a viver nas margens

Os últimos dados oficiais mostram que há mais de 193 mil trabalhadores não-residentes na RAEM, seis vezes mais do que os 32 mil que havia em 1999, ano da transferência de soberania. Uma subida abrupta, que acompanhou o pulo da economia que se deu à boleia dos casinos. Mas a mudança não se fez sem algumas tensões e dores de crescimento que se traduzem em críticas às condições sub-humanas, que sobretudo as empregadas domésticas dizem enfrentar. E apesar de a letra da lei não discriminar entre residentes e não-residentes, a prática pode ser bem diferente para muitos dos que chegam de fora para tentar garantir uma vida melhor em Macau. Ainda assim, este território continua a ser um dos mais atractivos da região, e quem cá está — regra geral — não quer sair.

Texto: João Carlos Malta

Fotografia: Eduardo Martins

Benedicta Palcone chegou a Macau em Novembro de 2003. Tinha 36 anos. Hoje ainda vive na mesma cidade, mas só isso é igual. A realidade com que se depara transformou-se completamente. A filipina não esquece aqueles primeiros dias na RAEM. Tudo lhe parecia barato, as rendas das casas acessíveis, a comida uma pechincha. Mas isso foi há 16 anos, e as 2.800 patacas que ganhava como doméstica, não seria muito dinheiro, mas não era mau. Hoje a história é outra, vive numa cidade com a habitação hiper-inflacionada, e um custo de vida difícil de suportar.

Macau cresceu muito e depressa, alcançou feitos económicos e sociais notáveis, mas na associação que Benedicta lidera, a Greens Philippines Migrant Workers Union, não páram de chover as queixas de condições degradantes de trabalho. A exclusão das trabalhadoras domésticas da lei do salário mínimo — classe que representa uma fatia importante dos TNR — ou as discrepâncias de pagamentos entre residentes e não-residentes no acesso saúde, são alguns dos exemplos mais evidentes de que a igualdade de tratamento tem várias nuances quando desce da Lei Básica à realidade do dia-a-dia.

Também as dificuldades de encontrar ou mudar de trabalho têm-se tornado progressivamente mais difíceis para quem vem de fora, e Palcon dá um exemplo prático. Se na época em que chegou, quem ultrapassasse o limite de estadia no território pagava uma coima de 20 patacas por dia, o valor agora é de 500 patacas diárias para quem cometa a infracção. “Antes podíamos procurar emprego com facilidade, agora é muito mais difícil”, afiança Benedicta. “Muitos ficavam mais tempo cá, mas isto mudou bastante para quem quer encontrar um trabalho aqui”, acrescenta.

Se é verdade que, em 2003, teve de ficar em casa uma semana fechada, “até que finalmente uma amiga me apresentou a uma outra amiga, e me levou até uma agência de trabalho”, logo de seguida, conseguiu “um emprego”. “Foi fácil, porque tinha a experiência de ter trabalhado em Hong Kong”, recorda.

Benedicta é uma dos 193.470 não-residentes que a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) contabilizava até Setembro deste ano, a viver em Macau. Um grupo que vale quase um terço do total dos 676.100 a habitar no território. Se olharmos para a evolução dos que vêm de fora para trabalhar na RAEM, deparamo-nos com uma subida extraordinária, que multiplicou por seis os 32.183 que em 1999, ano da transição, aqui estavam empregados.

Ao olharmos para os números, se procurarmos uma análise mais fina, vemos que os naturais da Indonésia valem 3% do grupo de não-residentes, os vietnamitas 7,7%, e os filipinos 17%. Mas são os TNR que chegam da China continental que dominam este grupo de imigrantes. Valem aproximadamente dois terços do total, e cresceram exponencialmente nos 20 anos da RAEM.

Um país, duas línguas

Yolanda Kog, natural de Taiyuan, na província em Shanxi, é uma dessas chinesas do Interior que veio para Macau. Fê-lo por amor, depois de ter casado com um local. Artista freelancer encontrou aqui o palco ideal para exprimir a sua criatividade. Ao PONTO FINAL, revela que não sentiu grandes dificuldades de adaptação, porque fez logo “muitos amigos”. Ainda assim, confessa que demorou algum tempo a habituar-se “às normas sociais e culturais”. No entanto, o encantamento pela cultura de Hong Kong e de Macau foi imediato.

Apesar desta ser muitas vezes denominada como a cidade da abundância, a experiência de Yolanda não está a corresponder a este estereótipo. As artes e o design — a que se dedica— não são assim tão bem pagos. Mas a RAEM dá-lhe “espaço para me inspirar”. Macau, defende, é um bom sítio para os artistas. Kog diz ter bastante liberdade criativa, apesar de ressalvar que “outros artistas têm uma ideia diferente”.

“Ao longo desses anos, tenho criado várias obras de arte constantemente, e conseguido muitas oportunidades para fazer exposições”, refere. No entanto, acredita que os artistas locais “precisam de uma visão e uma plataforma mais amplas”. Ainda falta, na opinião desta jovem, que empresas ou as organizações locais valorizarem mais os artistas de Macau.

Yolanda garante que não nota tensões entre os locais e os que vêm de fora. “Se calhar porque me integrei bem”, afirma. Ainda assim, relembra que no início, quando chegou a Macau, “sentia-me um pouco insegura por ser estrangeira”. “Na altura, as pessoas julgavam-me por falar mandarim. Mas também não me importava muito”, recorda. No entanto, não tem dúvidas a afirmar que fazendo uma avaliação geral, os locais recebem bem os imigrantes em Macau.

Tensões ligeiras

A mesma ideia tem Larry So, politólogo e analista de assuntos regionais, que crê que a relação entre as várias comunidades é boa. Há uma excepção, na opinião deste professor da UMAC, quando em cima da mesa está a competição para ter um lugar mercado trabalho, em especial na construção civil.

Ainda assim, o académico ressalva que, no quotidiano, não há tensão. Benedicta também não detecta conflitos, “mas às vezes há algumas questões”. “Às vezes apanhamos transportes públicos em que alguns chineses nos discriminam. Isso aconteceu ainda no outro dia em que me deparei com uma pessoa furiosa por haver muitos filipinos nos autocarros. Ele dizia: “Para onde é que vocês vão? Não vivem aqui, não podem estar cá”. Mas nós ignorámos”, relata a presidente de uma associação que junta domésticas em lutas laborais e de condições de vida.

Segundo Larry So, as relações laborais entre empregadores e os trabalhadores mais fragilizados não têm conhecido grande evolução durante nos últimos 20 anos. “Têm razão de queixa, especialmente as empregadas domésticas. Muitos dos empregadores não dão habitação e eles têm de recorrer ao mercado para o conseguir, e partilhar casa com muitas amigas para poderem suportar o custo”, identifica, apontando ao dedo a um mercado de arrendamento super inflacionado.

Mas porque é que numa sociedade em que a riqueza não pára de crescer ainda se assiste a situações indignas de humanidade? “Havia a ideia no passado de que se tivessem boas condições de vida, quereriam ficar em Macau e não voltariam às suas terras. E isso faria com que aumentassem as estadias ilegais. Mas não compro esta explicação”, diz So.

O tema do trabalho e do proteccionismo aos locais tem em Macau bastante palco político. Não foram poucas as manifestações numerosas e ruidosas organizadas pelos operários, que encheram as ruas durante as últimas duas décadas. Isto apesar de a taxa de desemprego não parar de descer nos últimos anos, para agora se situar nos 1,7%. Ainda assim, na Assembleia Legislativa os deputados ligados à FAOM, Ella Lei e Lei Chan U, ou Song Pek Kei, que representa a comunidade de Fujian, mas também os democratas Au Kam San e Ng Kuok Cheong, repetidas vezes fazem do discurso anti-TNR uma arma política.

Na altura da discussão do salário mínimo, Song Pek Kei questionou que “em cerca de 50 mil trabalhadores, apenas 2.800 locais vão sair beneficiados por esta medida”. “Os restantes são os trabalhadores não-residentes. A medida só beneficia 2.800 locais, mas todos vamos ter de pagar mais”, repetiu.

Larry So fala de “proteccionismo em Macau”, fundamentado no medo de que “estas pessoas roubem os trabalhos” dos residentes. “Querem proteger os locais”, enfatiza. O politólogo diz ainda assim perceber o princípio que está por detrás desta forma de actuar. Argumenta que muitos dos empregadores preferem “dar trabalho a essas pessoas apenas porque têm de pagar menos”. E esse comportamento, caso “não houvesse limites”, poderia criar “problemas de desemprego”.

E a saúde?

Se a questão da habitação é central para este grupo, como para a generalidade da sociedade de Macau, há outros problemas muito importantes e em que a situação de não-residente se revela penalizadora. A saúde é uma dimensão fulcral na vida de qualquer ser humano, mas em Macau, para quem vive com parcos rendimentos — e tem de pagar um preço muito inflaccionado por qualquer tratamento ou consulta — a mesma torna-se um luxo.

Yosa Wari Yanti, trabalhadora doméstica indonésia —e muito interventiva nas lutas associativas em Macau — está na RAEM há oito anos, e diz que tem a sorte de o seu patrão lhe pagar um seguro. No entanto, a mesma alerta que a maioria das colegas não tem essa benesse. “Muitas das pessoas que conheço não podem pagar as despesas quando vão ao Hospital São Januário, e só conseguem saldar as dívidas depois de receberem o salário, e ainda assim a prestações. Às vezes, tem de ser através da ajuda de um grupo de colegas” explica.

É uma realidade que Larry So não entende. “Se se for local e se quiser ir para um hospital é quase de graça, mas quem é de fora tem de pagar e bem”, afirma. “Mas a verdade é que eles também trabalham para a comunidade”, critica.

Escravatura

Em Fevereiro deste ano, uma carta que tinha como destinatário o Chefe do Executivo Chui Sai On — assinada por três associações que representam domésticas em Macau — condenava as condições de vida actuais, retratando-as como típicas da era da “escravatura”. As signatárias dizem-se alvo de abusos, e de longas horas de trabalho. Reclamavam ainda a definição de contratos, um salário mínimo de pelo menos 4500 patacas — bem abaixo das 6656 patacas a que as outras profissões terão direito depois da aplicação da nova lei — e jornadas de trabalho de oito horas.

Benedicta Palcon afirma que o seu caso não é o que ilustra melhor o universo de TNR em Macau. Começou por auferir 2800 patacas, o que há 16 anos era bom para começar, mas depois “o meu patrão subiu-me o salário, todos os anos”. “Agora estou melhor, muito melhor do que as outras empregadas domésticas que trabalham aqui. Recebo o dobro da média”, garante. Por mês caem-lhe na conta 7.600 patacas.

A indonésia Yosa, que começou em 2011 com 2500 patacas, mais 500 patacas para a casa, tem agora 4500 patacas de rendimento. “Não é satisfatório, mas também não podemos fazer nada”, lamenta. A compatriota Eric Lastari — também ela activista dos direitos das trabalhadoras domésticas —diz que ganha mais do que as 2500 patacas iniciais, em 2005, mas não o necessário, na opinião da trabalhadora, para fazer face à subida do nível de vida e o crescimento da família.

Benedicta Palcon fala de uma situação que não é aceitável. “Também somos trabalhadores, fazemos com que a economia cresça, e ajudamos as famílias, especialmente as mães que trabalham. Cuidamos dos mais velhos e das crianças”, enumera.

Mesmo concordando que existem condições de trabalho muito precárias no território, Larry So pensa que o uso da expressão “escravatura” não se aplica ao que se passa em Macau. “Não concordo, pode haver alguns casos muito complicados, mas isso existe por todo o mundo. Em todo o lado há esse tipo de patrões, mas isso não faz destes trabalhadores escravos”, sublinha o académico.

Adaptação e mudanças

Benedicta Palcon tinha 12 anos de Hong Kong antes de chegar a Macau, por isso garante que não encontrou nada de “muito diferente”. “Foi fácil adaptar-me, porque é a mesma cultura, e a etnia chinesa também é aquela que domina”, esclarece. Ainda assim, a filipina diz que prefere Macau a Hong Kong, porque do outro lado do Rio das Pérolas “tudo é mais stressante”. “É mais pesado e cansativo”, qualifica.

Yosa tem uma história parecida com a da filipina, também ela passou por Hong Kong. Ainda assim, houve momentos de algum desconforto inicial. Recorda-se do momento em que ouviu chineses falar pela primeira vez, e foi num tom tão alto que ficou “com medo que estivessem zangados.” A indonésia diz que em Macau é tudo diferente do que conhecia: a religião, a comida, a personalidade das pessoas, e as leis.

A conterrânea Lasteri lembra, por seu lado, as dificuldades que encontrou para circular pelas ruas, por nada estar escrito em inglês. As paragens de autocarros, os serviços de imigração ou de trabalho também usavam uma linguagem que para ela era ininteligível. “Os nossos contratos estavam preenchidos em inglês e chinês”, relembra.

A mesma defende que — para melhorar a situação dos não-residentes em Macau — era necessário criar um memorando de entendimento entre ambos os países “para a colocação ou recrutamento de trabalhadores”.

Já este ano, a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, disse que todos em Macau são iguais perante lei, mas o politólogo Larry So não acha o mesmo. Até concorda que existem os mesmos direitos formais, mas ressalva que isso “é o que está escrito”. “Quando vamos para a prática, temos o problema de os trabalhadores não-residentes não conhecerem a lei. A isso soma-se a questão da língua, e da falta de defesa dos seus interesses laborais, quando em comparação com os residentes”, refere.

Apesar de todos estes ‘handicaps’, Benedicta Palcon, quase a completar 52 anos, diz que por sua vontade quer ficar em Macau “até poder trabalhar”. “Gosto de estar aqui, e só depois de me reformar penso em voltar para as Filipinas. Queria ter algum dinheiro de parte… Talvez fique mais três ou cinco anos”, remata.

Histórico, mas sem resultados

A reunião histórica entre a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) e um grupo de associações de migrantes, em Fevereiro deste ano, encerrava uma grande expectativa. Mas as duas horas que o encontro durou acabaram com uma mão cheia de nada. Estas trabalhadoras pediam direitos básicos como um salário mínimo, mas, em resposta, ouviram do outro lado um taxativo: “É a lei”.

As defensoras dos direitos dos trabalhadores migrantes falaram de um momento “histórico” por, pela primeira vez, terem sido ouvidas pelo Executivo, por outro, o encontro ficou bastante aquém das suas expectativas, com os representantes da DSAL a concordarem somente com a continuação do diálogo.

De fora da mesa ficou, à partida, a revisão das políticas de imigração – da competência do Corpo de Polícia de Segurança Pública – e o estabelecimento de um salário mínimo, definido pelas leis do mercado, argumentou a DSAL. No final, as activistas disseram não pedir mais do que “uma vida decente”. “Não estou satisfeita porque nós viemos até aqui hoje para lhes dar uma ideia do que realmente se passa cá fora, mas, em vez disso, eles apresentaram-nos as leis”, resumiu à época, Jassy Santos, presidente da Progressive Labor Union of Domestic Workers. J.C.M.

Ho Iat Seng vai deixar tudo na mesma

Ho Iat Seng escolheu como uma das quatro palavras que dão mote ao seu programa político a “mudança”. Mas — numa entrevista colectiva que durou cerca de 50 minutos aos jornalistas portugueses, antes da sua eleição — a realidade dos próximos cinco anos será outra em muitas matérias. À pergunta sobre o salário mínimo, mais concretamente se pretendia deixar de fora as trabalhadoras domésticas tal como o anterior Governo fez, ou se iria reavaliar essa medida. A resposta não foi só circunstancial, foi estrutural. “Em Macau, o Governo é único, portanto o novo Governo vai continuar as políticas do actual. E isso é diferente do que acontece no Ocidente, em que quando muda o Governo, mudam as políticas”, respondeu o então candidato.

Ho garantiu depois que se fosse eleito continuaria com as políticas em relação ao salário mínimo geral. Mas não punha fora de hipótese que algumas das medidas pudessem ser revistas, algo que, garantia, a Assembleia Legislativa já faz de “dois em dois anos”. E depois concretizou: “O novo Governo vai continuar com as políticas já iniciadas, e as empregadas domésticas vão continuar a ser excluídas do salário mínimo”. Sem margem para dúvidas.

Ho não vê turbulência nem agitação da sociedade. “Não estou a ver possibilidade de haver problemas ou questões. Antes de avançar com estas políticas, o Governo fez uma avaliação: em relação aos deficientes, há um sistema exclusivo para os seus direitos; e antes de excluir as domésticas também o fez”.

Sobre esta matéria, quando questionado se durante o seu Governo a política de restrições crescentes era para manter ou se preferia valorizar a captação de talentos vindos de fora, Ho começou por analisar: “O rácio entre a mão-de-obra residente e os TNR é de 1:1, acho que é muito razoável”. Em alguns sectores, sem especificar quais, Ho disse não ver “necessidade de haver mais do que o número actual”. “Por isso, não vejo que seja preciso haver um maior mercado para os TNR. A questão é como é aplicamos melhor as políticas a este respeito”, sintetizou. J.C.M.

Sulu criticado por defender TNR

Em 2013, Sulu Sou revelou que a Associação Novo Macau foi criticada por apoiar os direitos dos trabalhadores migrantes. O deputado prometia ajudar este grupo a “construir uma ponte” com o hemiciclo e o Governo, e propunha um salário mínimo só para empregadas domésticas, fora do valor geral determinado para o resto das actividades. Mais tarde, o deputado dos novos democratas não se opôs a que estas trabalhadoras não entrassem para o salário mínimo geral aprovado este ano, e que põe o valor daquela remuneração em 6656 patacas. “Fomos criticados em 2013 por cidadãos locais por falarmos disto. Alguns empresários, cidadãos locais, ligaram para o nosso escritório a questionar porque é que abordávamos estas questões ligadas aos trabalhadores migrantes e lutávamos pelos seus direitos”, disse o deputado. Sulu Sou adiantou “não ter medo” de perder votos por apoiar estes trabalhadores. J.C.M.