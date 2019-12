Que todos se envolvam no desenvolvimento de Macau, pediu Xi

Num encontro com os altos cargos do Governo de Chui Sai On e com representantes de diversos sectores da sociedade, Xi Jinping pediu ontem a participação de todos no desenvolvimento da região. O Presidente chinês também fez questão de elogiar os jovens de Macau: “Fico feliz e satisfeito por ver que muitos jovens têm amor à pátria e a Macau”.

André Vinagre

Bastaram oito minutos de discurso para Xi Jinping arrancar um aplauso da sala onde ontem decorreu o encontro do Presidente chinês com representantes do Governo de Chui Sai On e representantes de vários sectores da sociedade. Xi Jinping disse que, para o desenvolvimento de Macau, eram necessários os esforços de todos. O líder chinês indicou ainda que é preciso garantir a governação conforme a lei, e que é importante promover a diversificação económica. Xi Jinping ainda destacou o amor que os jovens de Macau sentem pela pátria.

A escutar Xi Jinping estavam, por exemplo, Jorge Neto Valente, David Chow, Carlos Marreiros, António José de Freitas, Fátima Santos Ferreira, Leonel Alves, Stephen Lee, os secretários do actual Governo e, claro, Chui Sai On. Eram cerca de 150 os convidados. Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo, Sam Hou Fai, presidente do Tribunal de Última Instância, Edmund Ho, primeiro Chefe do Executivo da RAEM, e Kou Hoi In, presidente da Assembleia Legislativa, também estiveram presentes para ouvir Xi.

A zelar pela segurança do Presidente chinês dentro da Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau, onde aconteceu o encontro, estavam dezenas de agentes de segurança. Os jornalistas passaram por três zonas de verificação de segurança.

Xi Jinping entrou na sala ao lado de Chui Sai On, que hoje deixa o cargo de Chefe do Executivo da RAEM depois de 10 anos, e fez questão de cumprimentar a primeira fila de convidados que o aguardavam no salão. Depois, posou para a fotografia, entre Chui e o homem que o sucede, Ho Iat Seng.

O encontro com os representantes da sociedade de Macau limitou-se a um discurso proferido pelo Presidente, que teve início minutos depois das 17 horas. Xi começou por recordar os pontos-chave que ilustram o desenvolvimento de Macau nos últimos 20 anos, falou sobre o crescimento de 7,6% do PIB depois da transferência de soberania, dos 30 milhões de visitantes que Macau recebeu no ano passado e do facto de, em 2017, a UNESCO ter atribuído o título de “cidade criativa da gastronomia” à região. “Um orgulho”, disse.

Ao cabo de três minutos e meio de discurso, surgiu a primeira ovação, quando o Presidente agradeceu aos presentes o “empenho e dedicação no desenvolvimento de Macau”. Daí, Xi parte para o elogio aos jovens de Macau, afirmando: “Os jovens de Macau também sentiram o desenvolvimento da China, também contribuíram e estão empenhados”. “Eu fico feliz e satisfeito por ver que muitos jovens têm amor à pátria e a Macau”, frisou o Presidente chinês.

Xi Jinping destacou três aspectos a alcançar pela sociedade de Macau: apoiar o Chefe do Executivo e o Governo da RAEM para garantir uma governação conforme a legislação; promover a diversificação económica e a estabilidade da região; e participar na estratégia nacional. Olhando para o Governo que hoje cessa funções e para os representantes de diversos sectores da região, Xi Jinping instou a que toda a sociedade se envolva: “No desenvolvimento de Macau, é preciso o contributo de toda a população”.

Para o líder chinês, o importante é “aproveitar ao máximo as singularidades de Macau”. Xi acha que as particularidades da região podem “contribuir para o desenvolvimento do país”. Por fim, o Presidente disse-se “muito confiante”. “Por vocês e por Macau”. Depois do último aplauso, Xi ouviu o curto discurso de Chui, que se limitou a uma frase em forma de promessa: “Agradeço muito ao Governo da RAEM, vamos empenhar-nos em conjunto com toda a sociedade e contribuir também para a implementação do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’”.