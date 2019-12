O dia em que a bandeira mudou

“Macau, China”, lia-se na capa do PONTO FINAL do dia 20 de Dezembro de 1999, que legendava uma fotografia das cerimónias de transferência da administração. Na altura, o Governo português dizia que ia “seguir de perto” aquilo que se passava em Macau, e Pequim já elogiava o princípio “Um País, Dois Sistemas”. Precisamente um ano depois, o PONTO FINAL recorda o dia com quem testemunhou a transição que deixou “tudo na mesma”.

Depois da meia-noite, entre os dias 19 e 20 de Dezembro, Tereza Sena regressava a pé do Centro Cultural de Macau, onde a bandeira portuguesa tinha sido arriada pela última vez, sendo trocada pela bandeira chinesa. A historiadora, que inclusivamente tinha passado o ano a explicar o quão natural era que fosse a China a administrar o território, estava comovida. Então, um homem chinês disse-lhe em português: “Não fique triste, amiga. Nós gostamos muito que vocês estejam cá”. “Eu senti-me realmente emocionada”, conta agora ao PONTO FINAL. Por outro lado, para José Tavares e para António Katchi, este foi “um dia normal”. Paul Pun, que esteve nas cerimónias, recorda o frio daquela noite e a felicidade no rosto de todos.

O que se iria passar no dia 20 de Dezembro de 1999 já estava marcado desde 13 de Abril de 1987: A China passava a administrar Macau enquanto região administrativa especial, depois de mais de 400 anos de administração portuguesa.

DIA 19 E 20: A CRONOLOGIA

A cronologia das cerimónias oficiais começou no dia 19, às 10 horas da manhã, quando Jorge Sampaio, na altura o Presidente da República de Portugal, recebeu os dignatários estrangeiros no Palácio de Santa Sancha. Uma hora depois, celebrou-se a última missa católica sob administração portuguesa na Sé e, às 11h30, chegou ao Aeroporto de Macau o Presidente da República da China, Jiang Zemin. À tarde, pelas 16h30, Joaquim Rocha Vieira, último governador de Macau, saía pela última vez do Palácio de Santa Sancha, sua residência oficial, e a bandeira portuguesa era arriada pela última vez, naquela que é, actualmente, a Sede do Governo de Macau.

A festa deslocou-se, então, para o Centro Cultural de Macau e Jorge Sampaio começou a receber os convidados às 17h15. Depois disso, um sarau cultural, lançamento de fogo-de-artifício e um banquete. À meia-noite, no Centro Cultural, a bandeira portuguesa é arriada, a bandeira chinesa é hasteada, e Jiang Zemin e Jorge Sampaio proferiram discursos. À 1h30 da manhã do dia 20, aquele que era o primeiro dia da RAEM, Jorge Sampaio e Rocha Vieira abandonaram Macau e tomava posse o novo Governo da região.

Já na manhã do dia 20, no Centro de Conferências Landmark, houve mais uma sessão para celebrar a implementação da RAEM, com Jiang Zemin a discursar precisamente às 10h04. Às 10h25, o primeiro Chefe do Executivo de Macau, Edmund Ho, também proferiu um discurso. Ao meio-dia do dia 20, Jiang Zemin deixou Macau e entraram as tropas do Exército de Libertação Popular pela fronteira das Portas do Cerco.

O QUE OS JORNAIS CONTARAM

“O tempo revelará se caminhamos na direcção certa”, disse Jorge Sampaio, num discurso proferido no dia 18 de Dezembro de 1999, numa sessão de condecorações. A edição do dia 19 de Dezembro do Jornal Tribuna de Macau cita o Presidente português: “Macau é uma cidade moderna, preparada para a mudança, feita para as suas gentes e pelas suas gentes – chineses, portugueses e macaenses – unidos pelo seu dever comum”. Após um encontro com Edmund Ho, António Guterres, à data primeiro-ministro português, deixou claro: “O Governo português tem uma política externa e continuará a seguir de perto aquilo que se passará em Macau”.

“Macau, China”. Foi a constatação de que Macau passava a ser parte da China que o PONTO FINAL do dia 20 de Dezembro plasmou na capa. Lá dentro, dava-se conta do primeiro discurso de Edmund Ho enquanto Chefe do Executivo, que lembrou que o regresso de Macau à “mãe-pátria” traduzia uma “luta insistente” do povo chinês pela “defesa e soberania do Estado”. Esta edição do PONTO FINAL dava também nota da emoção na despedida de Rocha Vieira do Palácio de Santa Sancha. O último governador português não conteve as lágrimas ao segurar a bandeira junto ao peito.

No discurso de Jiang Zemin, o Presidente chinês aproveitou para elogiar a fórmula “Um País, Dois Sistemas”, de Deng Xiaoping, e que começava então a funcionar em Macau. Zemin disse ainda que Taiwan seria o próximo passo para “a reunificação completa da China”. No discurso, no Centro Cultural, o Presidente concluiu que, depois do dia 20, Macau iria ter “um futuro mais brilhante”.

“Portugal, partindo, fica”, foram as palavras de Jorge Sampaio após a sessão cultural do dia 19. “Que fique claro, todavia, que se a administração portuguesa cessa, Portugal não parte. Fica apenas de modo diverso, para acompanhar Macau no seu percurso sob novos poderes de uma nova soberania”.

Nesta edição, o PONTO FINAL contava também com uma entrevista a Carlos Frota, o primeiro cônsul de Portugal na RAEM. Frota apelava à capacidade de afirmação da comunidade portuguesa em Macau e à afirmação na diferença e na identidade dos macaenses.

O JTM noticiava que em Pequim também houve festa. Mesmo com temperaturas na ordem dos 12 graus negativos, milhares de cidadãos chineses reuniram-se na Praça Tiananmen depois das 21 horas do dia 19 para celebrar o regresso de Macau à administração chinesa.

A FALUN GONG E O EXÉRCITO

Os jornais da época também deram conta da concentração de seguidores da Falun Gong, uma prática religiosa que havia sido banida por Jiang Zemin. A concentração aconteceu na manhã do dia 19, junto ao Hotel Lisboa. A polícia de Macau, ainda sob administração portuguesa, retirou, à força, as pessoas que estavam sentadas no chão empunhando cartazes onde se lia: “Verdade, benevolência e perseverança”.

Manuel Monge, na altura secretário-adjunto para a Segurança, indicou que a polícia apenas cumpriu a lei: “A manifestação não estava autorizada e, por isso, a polícia limitou-se a cumprir o seu dever”. A Amnistia Internacional emitiu um comunicado, dizendo que as autoridades de Macau reagiram “grosseiramente” e “por excesso”. As autoridades do território disseram que os membros da Falun Gong foram retirados “com grande simpatia”.

No dia 21, o JTM relatava a entrada das tropas do Exército de Libertação Popular da República Popular da China. “Mais de cinco mil pessoas desfilaram ontem pelas principais ruas de Macau em apoio à entrada das tropas”, lê-se no jornal. Os militares entraram pelas Portas do Cerco e, durante o cortejo de mais de duas horas, desfilaram 50 viaturas e carros alegóricos. Mil soldados do exército chinês chegaram a Macau no dia 20 de manhã.

Logo às primeiras horas do dia do estabelecimento da RAEM, símbolos portugueses começaram a ser retirados das ruas. O JTM relatava na edição de dia 21: “Milhares de bandeiras portuguesas que decoravam, ao lado das da China, as ruas de Macau, nos últimos dias foram retiradas nas primeiras horas após a integração do território da República Popular”. Além disso, “foram tapados, ou retirados, os símbolos de Portugal que estavam nos edifícios públicos, como no Palácio da Praia Grande, onde em vez do escudo português está agora o símbolo da República Popular da China”.

UM “PÉSSIMO PRECEDENTE” E O INÍCIO DE UM HISTORIAL

“Para mim foi um dia normal de feriado”. É assim que António Katchi recorda a transição. Para o professor de Direito do Instituto Politécnico de Macau, o episódio mais vívido na memória é o da Falun Gong.

No dia 19, a concentração da Falun Gong começou pacificamente pelas 10 horas da manhã, mas terminou com agentes da polícia de Macau a retirarem os elementos do grupo da praça em frente ao Hotel Lisboa perante a imprensa internacional que estava em Macau para registar a transferência de administração.

Os elementos da prática religiosa chinesa que havia sido banida por Jiang Zemin estavam a efectuar exercícios de meditação ao som de música budista chinesa. Dois elementos que empunhavam cartazes onde se liam palavras como “verdade, benevolência e perseverança” foram detidos. Outros elementos foram arrastados para um outro local e foi vedado o acesso àquela praça. Na altura, Paulo Cardinal, comentou o episódio aos jornais: “O episódio Falun Gong é lamentável. Constitui uma decisão ilegal, inconstitucional e imoral, para além de criar um péssimo precedente”.

António Katchi lembra também que no dia 19 houve quem tivesse sido impedido de entrar em Macau. Foi aí, refere o professor do IPM, “que começou a história de barrarem pessoas de entrar em Macau”. Voltando à Falun Gong, Katchi descreve o que se passou: “O que eu vi os polícias fazer foi ordenar que as pessoas se levantassem e que saíssem e, como elas não se moviam, eles levantavam-nas à força. As próprias pessoas não impuseram nenhuma resistência, elas estavam ali numa posição extremamente pacífica”. Em 1999, Katchi era jurista do Gabinete para a Tradução Jurídica de Macau e viu tudo pela televisão.

No dia 19, nas ruas, constatou que os táxis ostentavam bandeiras da China, mas que, de resto, não havia nenhum outro sinal de que o dia era diferente. “Não vi nenhuma mobilização especial das pessoas, nem uma atitude especial de alegria ou de tristeza por causa da mudança”.

Outra coisa que chamou a atenção de António Katchi foi a chegada do Exército de Libertação Popular. “Vi bastantes pessoas a aplaudi-los”, diz, recordando a postura dos militares da guarnição de Macau: “Eles tinham a postura que pareciam petrificados, com um olhar frio, completamente alheio ao entusiasmo popular, com um ar gélido”. Isto faz com que Katchi avance com uma comparação: “Fez-me lembrar quando os nazis entraram na Áustria, em 1938. Também houve pessoas a aplaudir, mas eles entraram ali com um ar glacial. Ali entraram como exército de ocupação e aqui entraram com a postura de um exército de ocupação, embora eu não esteja a dizer que era um exército de ocupação”.

Nesse ano, no Gabinete para a Tradução Jurídica, Katchi dedicava-se a trabalhar no sistema jurídico a ser implementado pela RAEM. Por isso, para o constitucionalista, não houve qualquer choque na transição de administração, “estávamos conscientes de que isso ia ser assim”. “Não era como outros, de outros tempos, que pensavam que vinham cá e que isto seria Portugal para sempre. Nós vínhamos cá e estávamos enquadrados no espírito”.

Não houve um sentimento de perda? “Não”. Mas “isto não significa que tenhamos acolhido com indiferença a chegada dos novos governantes ao poder”. António Katchi qualifica os governantes pós-transição como “extremamente maus” e Edmund Ho como “um governante horroroso”.

Tal como as notícias da altura davam conta, também Katchi lembra que depois do dia 20 houve pressa das autoridades chinesas em trocar os símbolos portugueses que estavam nas ruas. “O que se viu depois foi uma histeria das novas autoridades em tapar alguns símbolos portugueses e algumas tabuletas, e depois começar a substituir inscrições e tabuletas com o objectivo de inverter a ordem das línguas [chinês em primeiro]”, refere, acrescentando: “Podiam ter feito essa substituição aos poucos, mas eles começaram a fazer essa substituição com grande força logo nos primeiros dias, verificou-se uma certa vontade de exibir patriotismo perante o Governo chinês”.

MUITA EMOÇÃO

Ao contrário de Katchi, a historiadora Tereza Sena viveu com emoção a mudança de administração. Em 1999, estava no Instituto Cultural (IC), no Gabinete de Estudos e Investigação. Tinha como função promover a investigação sobre Macau na área das Ciências Sociais e, por isso, viajou pelo mundo a explicar que havia esse compromisso, que Macau passaria da administração portuguesa para a chinesa. “Macau sempre teve este compromisso desde o início, e portanto estávamos a chegar ao fim desse compromisso, era um processo natural historicamente falando porque não é defensável uma visão nacionalista ou ideológica da presença portuguesa em Macau”, afirma.

Contudo, “por mais que isso estivesse claro na minha cabeça, tive alguma emotividade”, conta ao PONTO FINAL. A noite de 19 para 20 de Dezembro tornou-se ainda mais especial para Tereza Sena. Depois da meia-noite, depois de a bandeira portuguesa ter descido e de a bandeira chinesa ter subido, há um homem chinês que a aborda. “Quando me vinha embora a pé, houve um senhor chinês, que eu não sabia quem era e que falava alguma coisa de português, que me passou a mão pelos ombros e disse: ‘Não fique triste, amiga. Nós gostamos muito que vocês estejam cá’”. “Senti-me realmente emocionada”, conta.

Após o dia 20, a investigadora convidada do IPM notou ainda que houve uma atitude diferente dos chineses perante os portugueses: “Os chineses de Macau faziam questão de nos tratarem de uma outra forma, mais afectuosa, o que não acontecia antigamente”. “Como nós estaríamos muito conotados com o poder, eles talvez não quisessem demonstrar isso”, explica.

Tereza Sena diz que foi “um dia extremamente importante”. “Estávamos com a sensação de que estávamos a viver um marco histórico. Tínhamos perfeita consciência de que era um processo importante, um dia importante”, indica. Porém, não se registaram diferenças no dia-a-dia depois do dia 20. “Não mudou nada”, considera Tereza Sena.

DIA 20 MUDA A BANDEIRA, POUCO MAIS

José Tavares era, em Dezembro de 1999, chefe de divisão no Instituto do Desporto (ID). Para ele, que se limitou a ver as cerimónias pela televisão com a mulher e as filhas, foi “um dia como outro qualquer”. “Foi um momento alto, com certeza, mas também foi um dia como outro qualquer”, diz ao PONTO FINAL. Ao ver na televisão, houve um pormenor que o emocionou: “O gesto do Rocha Vieira, ao despedir-se do palácio, aquilo tocou-me um bocado. São momentos fortes”.

Mas o que é que mudou na prática? “A bandeira e o hino”, ri-se o actual presidente do Instituto para os Assuntos Municipais. Ainda assim, conta que havia uma desconfiança a pairar no período pré-transição. “Na altura já tinha escolhido ficar cá, não tive aquele sobressalto, não houve aquela angústia que muitos tiveram”, lembra. “Alguma comunidade macaense sentia-se incomodada, ouvi algumas pessoas com comentários de tristeza, não estavam confiantes e havia uma angústia por terem de sair de Macau, mas depois arrependeram-se”, recorda, comentando que “as pessoas não souberam reflectir bem ou conhecer bem o que iria ser o ‘Um País, Dois Sistemas’, e isso levou com que algumas pessoas não tivessem feito bem a escolha”. Já José Tavares tinha “a certeza de que a transição iria ser suave”. “Não ia haver sobressaltos nenhuns, as coisas iam correr bem”, acreditava.

Paul Pun tinha 40 anos na altura e estava lá, no Centro Cultural, para a cerimónia da troca de soberania. “Naquela noite estava muito, muito frio, quase nevava de tanto frio que estava”, recorda o secretário-geral da Caritas Macau. Em contraste com os casacos quentes dos restantes convidados para a festa, Paul Pun estava só de camisa, não sentia frio.

Olhava em volta e via a felicidade na cara das pessoas. “Os dois lados estavam felizes. Eu estava no meio da comunidade chinesa e vi as caras das pessoas, elas estavam felizes, toda a gente estava feliz”. Nessa noite, Paul Pun não chegou a falar com elementos da comunidade portuguesa de Macau, mas diz que mais tarde percebeu que eles também estavam felizes. “Se eu tivesse nascido em Portugal, também teria percebido a importância do momento”, lembra.

“Eu não vivo as coisas de maneira comum, vejo-as de um ponto de vista diferente”, começa por dizer, para explicar que o momento não foi meramente simbólico. “Lembro-me de dizer que era uma nova era. A bandeira portuguesa desceu, a bandeira do nosso país subiu e, nesse momento, eu fiz questão de dizer que era o início de uma nova era”. Para Paul Pun, foi uma “troca de responsabilidades”. “Não foi só a transferência de soberania, foi uma transferência de responsabilidades para com as pessoas de Macau. Nesse momento eu percebi que a soberania era uma responsabilidade. A administração portuguesa devolveu Macau na altura certa, depois de discussão e diálogo”.

Aquele momento foi “pacífico e feliz”, afirma. Na prática, “não mudou nada, só os símbolos e os líderes de Macau”. Mais tarde é que se foram verificando algumas mudanças: “A economia cresceu e os salários de muitas pessoas aumentou em duas ou três vezes. Contudo, o salário dos migrantes aumentou só 20%”. Segundo o homem que está à frente da Caritas de Macau desde a década de 1990, dantes a vida para os migrantes era melhor, “podiam alugar um apartamento, não tinham de pagar muito dinheiro pela renda e hoje, quando falo com eles, eles dizem que há oito e 10 pessoas a viver na mesma casa”. “Na administração portuguesa, protegia-se mais os migrantes”, afirma.

A SAUDADE DA MACAU ANTIGA

Em Dezembro de 1999, Sulu Sou tinha oito anos e, por isso, as memórias do dia 20 de Dezembro são quase inexistentes. A excepção é a entrada dos militares da guarnição do exército chinês, pelas Portas do Cerco, desfilando depois por Macau. O jovem Sulu viu tudo pela televisão: “Lembro-me de muitas pessoas em Macau a saudarem a transferência e o exército chinês que entrava em Macau”. Anos depois, lembra-se de os pais o terem levado ao Centro Cultural, onde foi em 2004 inaugurado o Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau.

Sulu Sou não tem memória do dia e também não tem a certeza da reacção dos pais face à transferência de soberania: “Os meus pais são os típicos cidadãos de Macau. Não ligam a estes assuntos. Mas aceitaram, acho eu. Na verdade, eles não tinham nenhuma opinião sobre o assunto”.

Mais tarde, depois de estudar em Taiwan, Sulu tornou-se activista, membro da Associação Novo Macau e depois deputado à Assembleia Legislativa. Ao PONTO FINAL, o democrata lembra que Pequim prometeu conservar “o estilo de vida local” de Macau após a transição, através do princípio “Um País, Dois Sistemas”, mas “sinto que não cumpriram totalmente a promessa porque não encontramos uma linha clara entre os dois sistemas. É um problema político”.

Mas “muitas coisas mudam: Muitos migrantes da China, o problema do excesso de turistas e muitas questões culturais mudaram muito nestes 20 anos”. “Acho que as pessoas sentem falta da Macau antiga”, comenta, ressalvando que as pessoas não sentem, necessariamente, falta da administração portuguesa, apenas “dos velhos tempos”.

Já o padre Luís Sequeira foi convidado para o banquete do dia 19. Lembra-se da “grande cerimónia” que foi e destaca os “grandes candelabros”. Foi uma “cerimónia muito digna”. Ainda hoje guarda em casa o anel de guardanapo do jantar desse dia, conta com orgulho.

O momento em que Rocha Vieira, no dia anterior, dobra a bandeira portuguesa e a coloca junto ao peito também marcou Luís Sequeira: “Até pelo contexto e pela minha missão, percebi que foi um tempo que terminou. Foi um acto simbólico extremamente respeitoso”. “Terminou um tempo, percebemos que deixámos uma terra que ajudámos a construir e que agora lhes pertence”, lembra, acrescentando que encarou a mudança “não como uma dor de partida, mas como um tempo terminado, com a alegria de um novo horizonte”.

O antigo superior da Companhia de Jesus de Macau também confessa que, na prática, tudo se manteve na mesma: “Manteve-se tudo muito como estava. O conteúdo da maneira de viver, a gente ia ficando admirada pela calma como as coisas se iam fazendo”.

Luís Sequeira, a viver em Macau desde 1976, fala de uma transferência “equilibrada”. Isto devido ao Governo de Edmund Ho. Ao contrário de Katchi, o padre passa, então, ao elogio ao primeiro Chefe do Executivo da RAEM: “Demonstrou ser um muito bom estadista e que equilibrou muito a transição. Foi um homem que se mostrou sempre um grande diplomata no encontro da comunidade chinesa com a portuguesa”.

O receio dos residentes em relação à transferência de soberania também é recordado por Luís Sequeira, que lembra a “debandada” que houve. A apreensão foi do nível administrativo ao religioso. “Era sempre a mudança de um sistema ideológico mais liberal, com características democráticas e de participação, para entrar num novo espaço político-administrativo dependente claramente da China continental onde o regime era comunista”, explica. Na igreja, diz, “não se notou absolutamente nada”. A transição trouxe “uma afirmação de respeito, de continuidade”.