Ho Iat Seng, mais Edmund ou mais Fernando?

Em terra de jogo, faz sentido apostar: que tipo de Chefe do Executivo será Ho Iat Seng? Mais próximo da liderança personalizada e, mesmo reformista, de Edmund Ho, ou subjugado à ideia de estabilidade, sem qualquer carisma, como Fernando Chui Sai On?

Texto: João Paulo Meneses

Fotografia: Eduardo Martins

O novo Chefe do Executivo é, indiscutivelmente, um homem do sistema. Do sistema político, social e económico de Macau. Um “patriota”, como ele se definiu este mês, e como a China fez questão de lhe chamar, alguém que esteve 10 anos na Assembleia Legislativa a preparar-se.

Pode alguém de dentro do sistema surgir como um reformador desse mesmo sistema?

Pode, e a história está cheia de exemplos – veja-se, para usar um caso com alguma proximidade a Macau, o que João Lourenço está a fazer em Angola. Mas Ho Iat Seng não vai reformar um sistema que ele não criou e que dele não depende – mesmo que o pretendesse fazer.

Se ninguém espera do novo Chefe Executivo roturas, parece existir no ar um sentimento de esperança quanto à capacidade de mobilização da sociedade para algumas reformas e algumas mudanças de que o seu antecessor não foi capaz ou não quis fazer.

A comparação com Fernando Chui Sai On é inevitável, como tinha acontecido entre este e Edmund Ho. Sendo o terceiro Chefe Executivo, e sendo fácil distinguir diferenças entre os antecessores, a pergunta que fará mais sentido nesta altura é: estará Ho Iat Seng mais próximo de Edmund ou de Fernando?

De Fernando!

Se tomarmos em conta os 10 anos em que Ho Iat Seng esteve na Assembleia Legislativa pouca esperança há de uma mudança, pelo menos de estilo, face a quem lhe entrega a missão. Ho Iat Seng foi apenas mais um deputado eleito indirectamente, sem ideias ou posições públicas de destaque, apoiante silencioso das iniciativas do Governo, em parte devido ao facto de, logo no primeiro mandato, ter sido escolhido para vice-presidente da AL.

Quando, em 2013, é escolhido para presidente da Assembleia, mais discreto passou a ser. Mesmo durante o momento mais tenso da sua função (2014, quando o Governo apresenta e retira sob pressão popular uma proposta de lei de garantias e privilégios dadas aos titulares dos principais cargos políticos) não se conhece qualquer intervenção por parte de Ho Iat Seng. E, contudo, desde muito cedo que o deputado era sugerido como o mais provável candidato à eleição e, até, o principal favorito.

Contraditório? Só aparentemente. É como se Ho estivesse a preparar-se para o lugar durante 10 anos, uma espécie de estágio que o tornava pronto para a função. Quando em Abril anunciou a decisão de se candidatar, a notícia já era esperada.

Mas não foi apenas o tirocínio na Assembleia que deixou Ho Iat Seng no ponto certo para a eleição. Ainda antes de chegar ao hemiciclo (2001), Ho já era membro do Comité Permanente da Assembleia Nacional Popular, lugar que continuou a ocupar. E, enquanto deputado, foi membro do Conselho Executivo de Edmund Ho, de 2004 a 2009.

Nascido em 1957 em Macau, a vida de Ho pode dividir-se em duas fases distintas: da formação académica até 2001 esteve sobretudo ligado às empresas, nomeadamente às do importante grupo (familiar) Ho Tin, destacando-se a Sociedade Industrial Ho Tin S.A.R.L., da qual foi administrador e gestor-geral. Foi vice-presidente da Associação Comercial de Macau e presidente vitalício da Associação Industrial de Macau.

“Cinzento e pró-Pequim, o candidato Ho Iat Seng que quer governar Macau”, era o título do perfil lançado pela Lusa no dia em que anunciou a candidatura. Uma das fontes ouvidas pela Agência, Arnaldo Gonçalves, afirmou mesmo: “relativamente discreto, cinzento, extremamente cauteloso, não parece ter ideias próprias: terá as indicações que a China lhe der”. Fernando Chui Sai On, portanto. Só que durante a campanha eleitoral, Ho Iat Seng surpreendeu.

Parece mais Edmund

No início, Ho não teria a certeza de que seria – como foi – candidato único. Mas sabia que ia ganhar. Isso não o impediu de encarar a campanha eleitoral muito a sério, como se houvesse dúvidas quanto à eleição, fazendo-o como nenhum outro candidato antes: deslocou-se por exemplo a dezenas de instituições, com especial relevância, pelo seu simbolismo, para a visita que fez a todos os órgãos de comunicação social existentes no território – algo que o seu antecessor nunca faria e nunca fez. E algo que cria expectativas de mais abertura, mais proximidade, mais disponibilidade. Mais Edmund, afinal.

“Activo, sensato, interventivo, conhecedor dos desígnios nacionais e sensível à comunidade portuguesa”, era o título do novo perfil da Lusa em Agosto, no dia em que foi eleito. Até na forma como surgiu em público e se deixou fotografar, Ho fez a diferença: há no Google muito mais fotografias suas a sorrir ou mesmo a rir em poucos meses do que em muitos anos de Chui Sai On.

Com Edmund, mais duas semelhanças: o perfil (o empresário que depois se dedica à política) e o contexto em que assume funções (tal como Edmund, na ressaca da crise financeira de 2008, também Ho iniciará funções com a economia local em recessão).

Entre Edmund e Fernando?

Ho Iat Seng ainda não está em funções e, mesmo que estivesse, seria preciso esperar para ver. O primeiro embate está marcado para Março, quando Ho e a sua equipa de secretários se apresentarem na Assembleia para discutir as Linhas de Acção Governativa. Nessa altura se verá se há mudanças sensíveis a nível de políticas públicas (o que é pouco provável, atendendo ao tempo que leva em funções) e/ou de estilo (menos autoritário, mais distendido e receptivo às críticas).

Nesta altura, as opiniões dividem-se – como se viu em Agosto, quando o PONTO FINAL pediu várias opiniões a personalidades locais, um dia após a eleição. Há quem veja nele sinais de esperança na mudança (basta recordar o que disse Carlos Marreiros numa entrevista a este jornal) ou os que garantem que, pelo que sempre foi, será mais do mesmo – defender a “estabilidade” a todo o custo.

Há os que antecipam o “líder forte” que Chui Sai On nunca foi, mas também os que entendem que teremos basicamente um gestor ao comando.

Há quem veja nele um Chefe mais preocupado e empenhado na resolução dos problemas reais da população e quem ache, como Larry So, que estará sempre limitado não apenas pela China mas também pelos lobbys que, de certa forma, ele próprio representa.

Há, finalmente, quem ache que Ho pode ser o prenúncio de uma maior democratização da vida política, mas também quem entenda que questões de forma não resolvem problemas de substância: é verdade que já deu duas entrevistas, mas a meios da RPC. Numa delas fez uma rara revelação sobre a forma como promete desempenhar as funções, usando uma palavra de difícil tradução, ‘hawkish’, mas que se pode entender como ‘guerreiro’, ‘belicista’.

O último capítulo deste perfil fica incompleto. Talvez o novo Chefe do Executivo Ho Iat Seng não seja nem mais Edmund nem menos Fernando mas algo entre eles – e talvez esse seja o seu próprio estilo. Um ano ou dois não serão suficientes para o conhecer.