Das sementes portuguesas ao impulso após a transição, nos 20 anos do desporto na RAEM

O desporto em Macau registou um crescimento acelerado desde a criação da RAEM, fruto do investimento inserido nas novas políticas de desenvolvimento do Governo. No entanto, o trabalho nesse sentido já vinha a ser desenvolvido vários anos antes, explicou Manuel Silvério, o primeiro presidente do Instituto do Desporto na já estabelecida RAEM. Uma opinião sustentada também por José Tavares, o terceiro presidente deste instituto, entre 2014 e 2016, que foi posteriormente sucedido por Pun Weng Kun, o actual líder do organismo que tutela o desporto. Houve ainda Alex Vong, que assumiu a presidência em 2008, substituindo Manuel Silvério.

Texto: Pedro André Santos

Fotografia: Eduardo Martins

O Instituto do Desporto (ID) foi estabelecido no tempo da administração portuguesa, em 1987, então como Instituto dos Desportos de Macau. No espaço de meia dúzia de anos começou a potenciar-se o seu desenvolvimento com a criação de várias associações, do Comité Olímpico de Macau e da Escola de Educação Física e Desporto. Até à data da transferência de soberania, em 1999, houve um foco nas instalações desportivas e numa política mais de internacionalização do desporto, com a candidatura à organização de eventos internacionais e formação. O Comité Olímpico de Macau e a Escola Superior de Educação Física e Desporto são alguns exemplos importantes, mas não são os únicos.

Em 1990, Macau participou pela primeira vez nos Jogos Asiáticos, em Pequim, onde foi conquistada a primeira medalha de bronze na categoria de wushu, o que acabou por impulsionar o desenvolvimento do desporto local. Três anos mais tarde, em 1993, surgiu a participação nos Jogos da Ásia Oriental, em Xangai, que foi importante para Macau organizar mais tarde (2005) o evento.

Ainda no tempo da administração portuguesa de Macau, na altura liderada pelo governador Rocha Vieira, voltou a apostar-se no investimento do desporto e infra-estruturas relacionadas com o arranque de trabalhos preparatórios para vários projectos, como a Piscina Olímpica, que vieram a ser concluídos mais tarde.

Manuel Silvério, o homem das duas dinastias

Em 1996, Manuel Silvério assumiu a liderança do Instituto do Desporto, cargo que deixou em 2008. Foi, por isso, uma pessoa instrumental na pasta do desporto já que viveu as “duas dinastias”, como o próprio recordou ao PONTO FINAL. Integrou a comissão instaladora responsável pela criação do actual Instituto do Desporto. Assumiu, inicialmente, o cargo de chefe de Departamento de Desenvolvimento Desportivo. Em 1994 passou para a vice-presidência do Instituto do Desporto e, dois anos mais tarde, passou para presidente, acompanhado de perto pelo governador Rocha Vieira e por Jorge Rangel, secretário para a Educação e Cultura.

Questionado sobre como viu a transferência de soberania, Manuel Silvério recordou que “foi uma transição muito suave”, já que o desporto “era um assunto pacífico no meio local”. Houve algumas mudanças estruturais, é certo. Em vez de um governador passou a haver um Chefe do Executivo [Edmund Ho], e o cargo de Jorge Rangel como secretário para a Educação e Cultura passou para Chui Sai On, na altura como secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. “Quando assumi a presidência do ID tínhamos já começado a preparar essa transição para ser assumida totalmente por gente local. Procurei sensibilizar, influenciar e incentivar todos os meus colegas que tudo isto iria ser suave”, referiu.

Sendo um homem que viveu a presidência do organismo que tutela o desporto durante os dois períodos, Manuel Silvério recorda que havia diferenças “de uma forma geral”, incluindo na sua área. “Durante a administração portuguesa, todas as decisões estruturadas eram de uma forma diferente da RAEM. Nada se fazia sem haver um despacho formal escrito por parte do secretário-adjunto ou do Governador. Na RAEM, foram raras as vezes em que vi um despacho extenso comparativamente com a administração portuguesa”, contou o antigo presidente do ID.

Já no tempo da RAEM, lembrou, as decisões eram “mais pragmáticas”, enquanto que no tempo da administração portuguesa havia mais burocracia. “[As decisões] muitas vezes passam por horas de reuniões, centenas de páginas de informações e pareceres que acabam por ir para o caixote do lixo quando havia mudança do Governador ou secretário-adjunto”, referiu. A título de exemplo, Manuel Silvério recordou os quatro projectos em que participou referentes ao Estádio de Macau, sendo que nenhum deles foi concretizado.

“Na RAEM não se passava tanto tempo a discutir, não havia tantas informações e pareceres, daí que foi possível nos primeiros anos terem sido construídas umas dez instalações, modernizar outras, e construídas inclusive duas escolas. Também é preciso dizer que a decisão política é importante porque na altura Macau tinha um grande compromisso com os Jogos da Ásia Oriental, que era um compromisso internacional”, assinalou Manuel Silvério, sustentando ainda que o Governo tinha nessa época receitas e disponibilidade “para desviar meios financeiros para dar prioridade para essas construções”.

O antigo presidente do ID lembra também que havia “um projecto assumido por Macau, com a concordância de Pequim”, relativamente aos Jogos da Ásia Oriental, que viriam a ser organizados no território em 2005. “Foi um grande desafio para o Governo da RAEM testando a sua capacidade governativa. Devo lembrar que nessa altura nem tínhamos hotéis suficientes para receber os atletas e os ofícios das várias delegações”, prosseguiu.

Jogos da Ásia Oriental, o ponto de viragem

A organização dos Jogos da Ásia Oriental, em 2005, foi o primeiro teste de fogo para as entidades de Macau relativamente à sua capacidade de gerir um evento desta dimensão. Para tal, o Instituto do Desporto mobilizou mais de 30 mil pessoas, a tempo inteiro ou em regime de voluntariado, para garantir que tudo corresse da melhor forma. No final, o resultado acabou por superar as expectativas. “Os próprios dirigentes de Pequim ficaram surpreendidos. De um dia para o outro, a China começou a conhecer Macau”, recordou Manuel Silvério. Em termos desportivos foi também o culminar de um trabalho continuado que se iniciou ainda em 1999, e que foi importante para mostrar Macau ao mundo. “Hong Kong era conhecido, mas Macau era desconhecido do interior da China. Foi através dos Jogos da Ásia Oriental que Macau ficou não só mundialmente conhecido, mas principalmente na grande China, foi um objectivo atingido sem ninguém contar”, sublinhou.

Mas não foi o único. Em 2002, e depois dos momentos da transferência de soberania amplamente transmitidos em Portugal, Macau voltou a aparecer nas televisões portuguesas, desta vez com a transmissão da partida de futebol entre as selecções de Portugal e da China. No entanto, as negociações entre os governos não foram fáceis. “Sempre houve um braço-de-ferro de ambas as partes, mas acabámos por ficar grandes amigos. O Gilberto Madaíl teve que confessar numa reunião da direcção que teve que ceder nesta oferta de Macau ao deixar o chinês convencê-lo”, recordou Manuel Silvério, que persuadiu o antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol ao afirmar que Portugal tinha nesse jogo a oportunidade de entrar em Macau “pela porta principal”.

Na altura, Macau concorria com Xangai para receber a Selecção Portuguesa. Os valores apresentados pela China continental eram “elevadíssimos” em comparação, segundo Manuel Silvério, para além das próprias infra-estruturas, já que o estádio em Xangai tinha capacidade para 60 mil espectadores. Havia outros concorrentes, como Japão, Coreia do Sul e Hong Kong, até que restaram apenas dois. “No final, ou era Macau, ou era Xangai. Eu tive que falar com o ministro do Desporto da China, pedi a opinião dele, e disse-me para ir para a frente de acordo com os meus meios, e eu fui”.

Macau conseguiu, assim, receber o desafio de futebol entre Portugal e a República Popular da China, e os resultados voltaram a superar as expectativas, sobretudo a nível de bilhetes “Houve tanta procura que tivemos que improvisar uma bancada metálica provisória atrás da baliza. O Chefe de Executivo [Edmund Ho] disse-me, ‘sim senhor, o Instituto do Desporto tem feito um bom trabalho no Desporto para Todos, até as avós querem ver o futebol”, disse Manuel Silvério, entre sorrisos.

Ainda no seu tempo como presidente do ID, Manuel Silvério destaca os Jogos da Lusofonia, em 2006, que “transformaram Macau numa plataforma desportiva da língua portuguesa”. Adoptando o slogan “Quatro continentes, uma língua, unidos pelo desporto”, o evento foi importante para “uma aproximação ainda maior da comunidade de 200 milhões de falantes de português espalhados pelo mundo”.

Manuel Silvério deixou a liderança do Instituto do Desporto dois anos depois, em 2008, com o sentimento de dever cumprido. “Tenho a consciência de que deixei o desporto muito bem apetrechado, com um grande parque desportivo. Na altura tive que ouvir algumas críticas de que criei isto tudo e agora eles têm que gerir. Mas isto já passou, julgo que neste momento está toda a gente satisfeita”, considerou Manuel Silvério, destacando ainda a formação de “gente especializada nas mais diversas áreas para dar continuidade no apoio ao desporto”, nomeadamente treinadores, técnicos, médicos e pessoas ligadas ao marketing e contactos internacionais.

Manuel Silvério foi substituído por Alex Vong, que até então era vice-presidente do organismo. Licenciado em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Línguas e Administração de Lisboa, e com mestrado e doutoramento em Educação pela Universidade de Desporto de Pequim, Alex Vong começou a trabalhar no Governo em 1994, quando o território estava ainda sob tutela de Portugal. A sua carreira fez-se, sobretudo, na área do desporto, tendo dirigido o ID até 2013, altura em que assumiu o cargo de presidente do já extinto Instituto para os Assuntos Cívicos e Municiais (agora Instituto para os Assuntos Municipais)

O PONTO FINAL contactou Alex Vong para recolher um depoimento sobre o seu trabalho enquanto presidente do ID, mas o actual director dos Serviços de Alfândega preferiu não comentar o seu trabalho ou fazer um balanço dos anos em que liderou o organismo que tutela o desporto.

José Tavares, pouco tempo mas balanço positivo

José Tavares assumiu o cargo de presidente do Instituto do Desporto em 2014, substituindo Alex Vong. Durante dois anos, José Tavares procurou não só dar continuidade aos investimentos feitos pelo Governo durante a organização dos principais eventos de alta competição em Macau, como também optimizar o funcionamento do organismo com algumas mudanças estruturais.

“Julgo que foi um balanço positivo, foi curto para aquilo que queria fazer mais na altura. Quando assumi a presidência, a primeira coisa que eu fiz foi tentar instrumentalizar algumas coisas que nós tínhamos e fazer delas um alicerce para o desenvolvimento desportivo”, explicou ao PONTO FINAL.

Projectos de apoios financeiros para a formação de atletas de elite foram outra das prioridades de José Tavares, visando um “apoio integral”, técnico e financeiro, que “era necessário” para o atleta poder treinar profissionalmente. Um projecto semelhante, para atletas de elite reformados, foi também estabelecido, havendo uma bolsa de estudos no valor de 100 mil patacas por ano, e também a atribuição de um subsídio mensal calculado consoante o resultado máximo que o atleta conseguiu atingir durante a sua carreira profissional.

A atribuição de incentivos pecuniários “mais justos” foi outro dos focos de José Tavares enquanto presidente do ID, tendo havido uma “reorganização” dos prémios para incentivar a luta pelos primeiros lugares. Os prémios pecuniários do desporto de alto rendimento, recorde-se, são atribuídos aos atletas, aos treinadores e à equipa técnica de apoio em reconhecimento do valor e mérito dos êxitos desportivos alcançados no âmbito do desporto de alto rendimento. “Antigamente, os prémios eram só para os atletas, depois estendi um bocado para os treinadores, só que havia mais pessoas que deviam ser também apoiadas”, explicou.

Os certificados de mérito desportivo, por sua vez, tiveram como objectivo tornar público o reconhecimento do Governo pelo esforço prestado pelos atletas, individualmente ou em equipa. “Anteriormente, a expressão treinadores ou técnicos podia suscitar dúvidas sobre a que categoria de pessoas se referia. Assim, foram introduzidas novas categorias e critérios de atribuição para garantir que o trabalho de base e de formação é devidamente valorizado e reconhecido”, referiu o antigo presidente do ID.

Apesar das “muitas limitações” de Macau para seguir o profissionalismo no desporto, José Tavares acredita que durante a sua presidência tudo foi feito de maneira “a que não haja qualquer falta de recursos”, lamentando apenas não ter ficado mais tempo no cargo para continuar outros projectos. “Dei tudo para que as pessoas possam ir para a frente, mas há coisas que eu não controlo. Não esperava que fosse tão curto o tempo que eu estive lá porque queria fazer mais pelo desporto na altura. Há coisas a que não pude dar continuidade”, lamentou.

Pun Weng Kun, olhos no futuro

Com a saída de José Tavares para liderar o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, agora Instituto para os Assuntos Municipais, Pun Weng Kun assumiu a liderança do organismo que tutela o desporto. Ao PONTO FINAL, o actual presidente do ID recordou que houve uma “grande diferença” no desporto após 1999, não só a nível de praticantes, como em relação ao investimento do Executivo.

“O Governo deu uma missão ao Instituto do Desporto para o desenvolvimento do turismo através do desporto, o desenvolvimento do desporto competitivo, e o desenvolvimento do desporto para todos, para que a população possa participar mais em actividades desportivas e melhorar assim a sua condição”, começou por dizer Pun Weng Kun. O presidente do ID referiu, a título de exemplo, que, em 1999, o orçamento do organismo que tutela o desporto era de 44 milhões de patacas, e que, actualmente, o valor subiu para 9,3 mil milhões, sendo que a maior parte deste valor destina-se à organização de eventos, apoio às associações desportivas e manutenção de instalações. O número de funcionários mais do que duplicou, passando de cerca de 150, em 1999, para 370 actualmente, um número que “não é suficiente” face ao trabalho que o organismo tem que fazer.

Questionado sobre os principais desafios que tem enfrentado no cargo, Pun Weng Kun remete para o início do seu mandato, em 2016, altura em que também passou a assumir as funções de coordenador da Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau.

Em 1999, Pun Weng Kun trabalhava no Instituto do Desporto como técnico auxiliar, recordando que havia um “pensamento muito positivo” sobre a transferência de soberania. Sobre os 20 anos da RAEM, destaca a realização dos Jogos da Ásia Oriental e Jogos da Lusofonia como alguns dos destaques em termos desportivos, e que contribuíram também para o desenvolvimento dos atletas locais. “Antigamente, as delegações desses eventos de grande envergadura dificilmente conquistavam medalhas, mas em 2010 e 2018 já conseguimos conquistar uma medalha de ouro”, salientou.

De olhos postos no futuro e numa fase nova da RAEM, o presidente do ID destaca o desenvolvimento da Grande Baía como um dos factores importantes para os próximos anos. “Temos realizado encontros com representantes do desporto das diferentes cidades [da Grande Baía] para discutir uma futura cooperação no âmbito do desporto. Em meados do ano passado, convidámos os presidentes dessas cidades para virem a Macau para uma reunião para discutirmos esse desenvolvimento”, adiantou.

Pun Weng Kun destacou que essa reunião “foi o primeiro encontro com a presença de todos os presidentes dos institutos do desporto das cidades da Grande Baía”, sendo um registo importante que poderá vir a beneficiar os atletas locais. “Essas cidades são maiores, têm mais instalações, discutimos a possibilidade de enviar os atletas de Macau para realizarem estágios. Sendo Macau uma cidade internacional, essas cidades da Grande Baía podem também ter acesso ao exterior, especialmente aos países lusófonos”, referiu o presidente do ID. Por fim, Pun Weng Kun referiu, com confiança, que “a Grande Baía com certeza que contribuirá para o desenvolvimento do desporto” de Macau.