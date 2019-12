Xi aterrou em Macau e elogiou a seriedade da implementação do princípio “Um País, Dois Sistemas” 

Satisfação, felicidade e orgulho foram os sentimentos manifestados por Xi Jinping na chegada a Macau, na tarde de ontem. O Presidente da China foi recebido por Chui Sai On. Da boca do líder chinês, o Chefe do Executivo só ouviu elogios à região e ao seu Governo. Xi ainda passou uma mensagem para ser ouvida do lado de lá do Rio das Pérolas: “O Governo da RAEM executou de forma séria a medida ‘Um País, Dois Sistemas’”.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

O avião da Air China aterrou ontem no Aeroporto Internacional de Macau às 16 horas e Xi Jinping pisou Macau minutos depois. Num palanque montado à frente de uma passadeira vermelha, o Presidente da República Popular da China discursou. Manifestou satisfação e felicidade por estar em Macau, orgulho pelos resultados do Governo de Chui Sai On e ainda mandou um recado a Hong Kong, elogiando a “implementação séria” do princípio “Um País, Dois Sistemas” na RAEM.

Após o avião da Air China ter parado, Chui Sai On subiu a escadaria para ir cumprimentar em privado Xi Jinping e Peng Liyuan, a sua mulher. Xi desceu as escadas vermelhas que ligavam o avião ao solo de Macau, recebeu ramos de flores das mãos de dois alunos da secção primária da Escola para Filhos e Irmãos dos Operários e, ladeado de crianças e agentes de segurança, cumprimentou os elementos do actual Governo da região. Xi ainda apertou a mão a Ho Iat Seng, que vai suceder a Chui Sai On como Chefe do Executivo a partir do dia 20, e a Edmund Ho, líder do Governo da região entre 1999 e 2009.

Xi Jinping disse, no primeiro discurso desta passagem por Macau, estar “muito feliz” pelo regresso, uma vez que tinha estado no território em 2014, aquando das celebrações dos 15 anos da RAEM. Cinco anos depois, Xi volta a dar os parabéns a Macau.

A um rio de distância de Hong Kong, que tem enfrentado protestos pró-democracia e anti-Governo nos últimos seis meses, Xi Jinping enalteceu a “implementação séria” do princípio “Um País, Dois Sistemas” na RAEM, “cujas experiências e características próprias merecem ser uma referência”. O Presidente chinês indicou ainda que seria necessário concretizar o plano de desenvolvimento de Macau e disponibilizou-se para uma “troca de opiniões e intercâmbio com individualidades de diversos sectores da sociedade local, nos próximos dias”. “Vale a pena sublinhar que o modelo para o futuro desenvolvimento de Macau tem de ser construído de forma conjunta”, referiu o líder chinês.

Após o breve discurso, Xi Jinping reuniu-se com Chui Sai On. Hoje, o Presidente recebe os titulares dos principais cargos do actual Governo, assim como responsáveis de diversos sectores da sociedade. À noite, marcará presença no banquete oferecido pelo Executivo da RAEM e assistirá ao sarau cultural, no âmbito das comemorações do 20.º aniversário da transferência de soberania.

Na manhã de amanhã, Xi Jinping vai assistir às cerimónias comemorativas e à tomada de posse do novo Governo e depois reunirá com Ho Iat Seng e os seus secretários. Depois disso, Xi Jinping abandona Macau. Recorde-se que tinha sido avançado pela agência Reuters que Xi Jinping deverá anunciar em Macau uma série de medidas com o objectivo de diversificar a economia local, como uma bolsa de valores em renminbi, um centro de liquidação em renminbi, infra-estruturas de bancos e empresas estatais e a concessão de mais terrenos em Hengqin.

Xi elogia Chui e diz que China “reconhece completamente” o seu trabalho

O Presidente da China, Xi Jinping, elogiou ontem o líder cessante de Macau, defendendo que Fernando Chui Sai On deve continuar a apoiar o desenvolvimento da região e afirmando que “reconhece completamente o trabalho” feito. De acordo com a agência de notícias chinesa Xinhua, Xi Jinping disse, durante uma reunião com o ainda líder de Macau: “O Governo Central reconhece completamente o seu trabalho”. Durante a reunião que mantiveram, na terceira visita do líder chinês ao território na última década, o Presidente elogiou o “trabalho diligente” de Chui nos últimos dez anos, salientando a obediência estrita à Constituição e à Lei Básica de uma forma pragmática e estável. Só assim, continuou, foi possível atingir um grande número de novos objectivos e consolidar e promover a prosperidade e a estabilidade em Macau, segundo a Xinhua. Para o futuro, Xi Jinping disse esperar que Chui continue a envolver-se no desenvolvimento do país e de Macau, apoiando activamente o novo líder do Executivo e o Governo chinês, mantendo a contribuição para a prática do princípio ‘um país, dois sistemas’.