Novo Macau desafia Governo a tomar medidas de protecção da liberdade de imprensa

Associação pró-democracia invocou artigo 27 da Lei Básica para exigir medidas ao Governo de forma a salvaguardar dois direitos fundamentais: a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Em causa estão ameaças a jornalistas e retenções na fronteira de órgãos de comunicação social de Portugal e Hong Kong.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Associação Novo Macau manifestou ontem preocupação com relatos de que “vários jornalistas locais” tinham sido “assediados, advertidos e ameaçados por desconhecidos”, e condenou “qualquer acto contra a liberdade de imprensa”. Através de um comunicado, a associação pró-democracia criticou a actuação da polícia de Macau na fronteira contra jornalistas de Portugal e Hong Hong, e desafiou o Governo a tomar medidas no sentido de “proteger a liberdade de expressão”.

“Recentemente, houve relatos de que vários jornalistas locais foram assediados, advertidos e ameaçados por desconhecidos. Alguns jornalistas de Portugal e de Hong Kong foram proibidos de entrar em Macau de forma absurda. A polícia também exigiu a jornalistas para que voluntariamente desbloqueassem os telemóveis para inspecção”, pode ler-se no comunicado da Associação Novo Macau, que “manifesta forte preocupação com estes incidentes”.

Recorde-se que, no passado domingo, a Associação de Jornalistas de Macau revelou que “muitos jornalistas locais foram ameaçados por pessoas não identificadas” e apelou ao Governo Central e à RAEM para que cumpra os compromissos ao abrigo do princípio “Um país, dois sistemas”.

No mesmo comunicado, a Associação Novo Macau refere que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são direitos humanos fundamentais protegidos pela Lei Básica. “A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são direitos humanos fundamentais, protegidos pelo artigo 27 da Lei Básica ao abrigo do princípio ‘um país, dois sistemas’. A Lei da Imprensa também aponta que a liberdade de expressão e de pensamento, da qual a imprensa é o melhor instrumento, é um direito fundamental de todas as sociedades modernas. A lei também protege os direitos de acesso a fontes de informação para publicar e disseminar informações, assim como a independência dos jornalistas”, refere a Associação Novo Macau, no comunicado.

Na semana passada, uma equipa da RTP foi retida na fronteira para “identificação e interrogatório” ao regressar de uma reportagem em Hong Kong. Em resposta à Lusa, a direcção de informação da televisão pública portuguesa indicou que a equipa de reportagem deslocou-se na quinta-feira a Hong Kong, a cerca de 60 quilómetros, e, no regresso a Macau via ferry, foi “retida para identificação e interrogatório pelo controlo de segurança alfandegário durante uma hora e meia”.

“A Associação Novo Macau incita o Governo da RAEM a tomar medidas para proteger a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa contra interferências e ameaças para que a promessa de ‘Um País, Dois Sistemas’ e a nossa imagem internacional possam ser mantidas”, frisa a associação pró-democracia na mesma nota.