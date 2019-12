Miguel de Senna Fernandes: A defesa de uma identidade, de uma comunidade e de um dialecto

É advogado, presidente das duas maiores associações de macaenses e encenador dos Dóci Papiaçám di Macau. Ainda assim, Miguel de Senna Fernandes não se considera a face visível dos macaenses. Ao PONTO FINAL, fala sobre a diluição da comunidade e afirma que, para preservar o patuá, “é preciso muito mais do que uma simples récita anual”.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

O jovem Miguel de Senna Fernandes não se deu bem em Lisboa, enquanto estudava Direito. A timidez extrema fez com que se isolasse e isso afectou o curso, ficando mais tempo do que o previsto na capital portuguesa. Era, por isso, impensável que, 14 anos depois das frustrações da faculdade, em 1993, estivesse em cima de um palco a fazer uma récita a Mário Soares. “Aquilo foi puro arrojo, mais nada”, conta agora ao PONTO FINAL. Ultrapassadas as inibições, Miguel de Senna Fernandes tornou-se num dos grandes defensores da comunidade macaense e do patuá.

Nasceu em 1961, “em Macau, como todos os Senna Fernandes”, afirma Miguel, que cresceu numa família com cerca de 270 anos, segundo as contas do próprio. Filho do escritor e advogado macaense Henrique de Senna Fernandes, Miguel lembra que o pai “fazia gala de pertencer a uma das famílias mais antigas de Macau”, mas que, mesmo assim, “nunca quis que eu me sentisse diferente”. “Lembro-me de o meu pai dizer que era importante, que por mais altos e baixos que a família tenha passado, há que ter sempre amor à camisola Senna Fernandes”, afirma.

Sobre o pai, conta que nunca foi “um tipo rígido, foi sempre uma pessoa de acesso fácil”. “Ele era um indivíduo com quem se podia falar sempre, sempre, sempre”. Entre pai e filho nunca houve problemas, diz, acrescentando que isso ajudou quando se tornou colega dele, depois de terminar o curso na Católica. “Ele nunca foi uma pessoa que se dedicasse muito à advocacia, nunca. Ele era um eterno apaixonado, ele abraçava as causas que o apaixonavam”, refere.

O TRAUMA DA FACULDADE

Miguel estudou Direito na Universidade Católica de Lisboa entre 1979 e 1988. Terá sido por influência do pai? “Eu não era para estudar Direito, eu gostava muito de Belas-Artes”. Contudo houve um problema chamado “matemática”. “Eu detestava aquilo”. Então, quis ir para História, mas o pai alertou: “Vais acabar por ser professor primário ou, quanto muito, secundário – com todo o respeito pelos professores – mas julgo que podes trilhar um trajecto melhor”. “E que tal o curso de Direito?”, questionou o pai. “Então comecei realmente a pensar no curso de Direito”, afirma agora o filho.

Ao contrário de Henrique, que foi para Coimbra, Miguel foi estudar Direito para Lisboa e a Universidade Católica foi a escolhida. Porém, “a vida não foi fácil na Católica, de facto foi muito difícil para mim”. Porquê? “Era o ambiente que era completamente diferente, por estar longe de casa também pesou, era um ambiente de solidão, não conhecia ninguém. Depois eu tinha um problema, era muito tímido, era extremamente tímido. Era absolutamente impensável que eu hoje estivesse em palco”, diz a rir-se.

A timidez extrema fez com que se isolasse e com que se atrasasse na conclusão do curso: “Eu sabia da matéria, sabia muito bem da matéria, mas na hora da verdade as coisas não saiam. Foi difícil, mas depois comecei a estudar com outros colegas, a dar explicações. Eles passavam e eu pimba, ficava lá”. A rir, recorda: “Eu ficava muito frustrado. ‘Caraças, Miguel, fala, diz!’. Aquelas brancas eram horrorosas. Hoje em dia, de vez em quando, eu tenho pesadelos por causa dos exames”. Persistiu no curso e concluiu-o em 1988.

De volta a Macau, começou a trabalhar no escritório do pai e a aprender a exercer na prática o que aprendera em Lisboa. Ia para o tribunal nos tempos livres para consultar peças de outros advogados e pedir conselhos aos juízes.

Um dos episódios que mais o marcou aconteceu em 1991, “uma coisa de loucos”: Defendia um indivíduo acusado de furto de um aparelho electrónico. No entanto, o homem não roubou o aparelho, apenas disponibilizou a carrinha para o efeito, mas não sabia que estava a participar num assalto. “Depois, foi uma coisa instintiva”. “Eu disse-lhe: ‘Se tu confessares, talvez seja melhor porque eles não se convencem da tua inocência’”. “Mas eu não fiz, eu não fiz”, respondeu o seu cliente. “Tu vais lá e só dizes que sim, que fizeste, só dizes que sim”, disse Miguel. “Eu já sabia que na confissão o juiz ia ter de perguntar os pormenores e se ele não tinha feito não conseguia dar pormenores”, explica. O arguido cumpriu, o juiz fez as perguntas e ficou sem resposta.

“Eu aproveitei esta situação absolutamente caricata e disse ao colectivo: ‘Vejam só o que se está a passar, como é que é possível dizer que esta pessoa fez quando tudo indica inocência? Ele quis confessar artificialmente mas não dá!’”. A história é contada entre gargalhadas. Henrique de Senna Fernandes defendia as causas pelas quais se apaixonava, e o Miguel de Senna Fernandes? “É igual, exactamente”.

Hoje, Miguel já não vai à barra, dedica-se ao notariado. A entrevista ao PONTO FINAL é concedida no escritório da Praia Grande, precisamente no sítio onde se sentava o pai, que morreu em 2010.

UM ARTIGO “BOMBÁSTICO” DEU INÍCIO À DEFESA DOS MACAENSES

Presidente da Associação dos Macaenses (ADM) desde 2006 e da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM) desde 2016, Miguel de Senna Fernandes diz que não se vê como a cara dos macaenses, e lembra que se começou a interessar pelas questões da comunidade em 1991, quando se discutia a Lei Básica e os moldes da transferência de soberania de Macau.

Tinha chegado ao território um responsável do Governo Central para auscultar a comunidade macaense. Miguel de Senna Fernandes começara-se a juntar com amigos macaenses e decidira escrever uma carta que acabou por ser lida pelo representante de Pequim. “Já não me lembro o que é que dizia o artigo, mas era bombástico. Havia uma preocupação enorme de que as coisas pudessem mudar na comunidade macaense. O meu artigo era o transparecer de uma preocupação. Era uma coisa dura. O senhor não gostou”, lembra agora. Esse grupo de amigos com quem se reunia foi o “embrião” da ADM, que acabou por ser criada apenas em 1996.

Um ano depois, às portas das eleições de 1992, morre Carlos d’Assumpção, que iria liderar a coligação chamada União Eleitoral. Com a morte de Carlos d’Assumpção, é cogitado o nome de Henrique de Senna Fernandes para encabeçar a lista. O pai não quis, mas o filho, na altura com 30 anos, aceitou, depois da insistência de Alfredo Ritchie. A coligação teve “uma derrota estrondosa”, ri-se agora Miguel. “A pancada só despertou a minha consciência cívica”. Contudo, só em 2006 é que começa a liderar a ADM.

A APIM, associação fundada em 1871 e que tem como missão promover a educação dos jovens de Macau, surge na vida do jurista em 2016. A associação começa a tutelar o Jardim de Infância Dom José da Costa Nunes em 1998. Miguel de Senna Fernandes aproveita, então, para falar das dificuldades das associações. Quais dificuldades? “Dinheiro”, exclama. “Nós não temos dinheiro, como é que fazemos?”. Miguel explica que “é difícil gerar receita”. “As pessoas têm as suas vidas e para devotarem o seu tempo para as causas associativas é um bocado complicado, e muitas vezes não tem a ver com o processo democrático”, acrescenta.

UMA RÉCITA PARA MÁRIO SOARES VER

Depois das dificuldades de integração em Lisboa por causa da timidez, Miguel nunca imaginou que 14 anos depois estaria a actuar em palco para o Presidente da República Portuguesa. A culpa foi dos Dóci Papiaçám di Macau, companhia de teatro, fundada em 1993, da qual Miguel é director, encenador e guionista. Miguel conta a história do grupo: “Em 1993, quando faleceu José dos Santos Ferreira [Adé], fez-se uma homenagem na Casa Garden e houve um grupo de pessoas que cantaram coisas em patuá, fizeram uma rábula, foi uma coisa muito bonita, fiquei espantado”. “Eu já tinha visto o teatro do Adé, mas ver aquilo por outras pessoas em homenagem ao Adé tinha um outro sentido”.

Depois da homenagem a Adé, esse grupo de pessoas começou a reunir-se amiúde. Miguel e o pai também participavam nas conversas, Henrique foi convidado a escrever um guião para um dos espectáculos e Miguel deu “umas ideias”.

Logo em 93, na reabertura do Teatro Dom Pedro V, “engendrei o meu primeiro guião”. A ocasião era especial, estava na plateia Mário Soares. “Foi a primeira vez que estive em palco. Estava nervosíssimo”. “Aquilo foi puro arrojo, mais nada. Sabíamos lá o que era estar em palco”, nota. A récita em patuá intitulava-se “Ir Ver Presidente”, era um desabafo da comunidade macaense perante o Presidente. “O Mário Soares, claro, não compreendeu nada”, assume.

A partir daí, com excepção de 1998, os Dóci Papiaçám di Macau apresentam todos os anos uma peça escrita por Miguel de Senna Fernandes. Questionado sobre se dá muito trabalho, encolhe os ombros.

O QUE É SER MACAENSE?

No fim de Novembro, aquando da reunião da diáspora macaense que acontece de três em três anos, o PONTO FINAL tinha questionado Miguel de Senna Fernandes sobre “o que é ser macaense?”. Na altura, o advogado tentou uma resposta: “Ser macaense é ter um amor incondicional a Macau, é um laço de pertença muito grande, é ter consciência da sua ascendência mestiça com um pendor português acentuado, a começar pelo nome, na fisionomia, na gastronomia, na língua, em vários aspectos”. Agora, tenta outra: “A ideia de macaense não pode estar dissociada da ideia de multiculturalidade, da mestiçagem, da miscigenação. Uma base portuguesa dá o toque distintivo das várias experiências de mestiçagem”.

Para o presidente das duas associações, os macaenses “comungam dos mesmos valores, da mesma visão das coisas, da mesma capacidade de interacção”. São indivíduos “totalmente integrados em Macau, não são forasteiros, são da terra, falam várias línguas”. Não há uma definição concreta. “É a mesma coisa que dizer: ‘Português é vinho tinto?’, claro que não!”, solta uma gargalhada.

Há dias, a conselheira das Comunidades Portuguesas, Rita Santos, indicou que, para ser preservada a cultura macaense, há que haver mais casamentos sino-portugueses. O Miguel concorda? “Não concordo. Esse é um paradigma um pouco ultrapassado. Não deixa de ter razão, mas não comungo dessa visão”. “Isto de ser macaense não é entrar num clube de futebol, não há apenas um requisito, acho uma visão limitativa”, justifica.

A comunidade está a diluir-se. Quando é que acontecerá a extinção? “A partir do momento em que não nos sentirmos diferentes e houver um despojar dessa diferença, aí sim, é a extinção”.

O patuá, dialecto de Macau, também está a cair no esquecimento. Para o salvar “é preciso ensinar, é preciso muita coisa, é preciso muito mais do que uma simples récita anual”. Mas “posso dizer, com toda a franqueza, que se não fossem os Dóci Papiaçám o patuá teria ido abaixo”.

A língua é, para Miguel, um ponto importante, e passa então a falar do ensino do cantonês. “Durante este tempo, toda a minha geração falhou uma oportunidade de aprender línguas. Falo da aprendizagem da língua chinesa. Uma coisa é eu, de livre vontade, escolher [aprender], e outra é eu ser incentivado. Eu acho que não insisti e durante muito tempo foi minimizado o uso da língua chinesa”.

Questionado sobre o papel da APIM no ensino do cantonês, Miguel indica: “A APIM está a tentar fazer isso, quer implementar o cantonense para todas as crianças ou pais que não compreendam e que não falem cantonense”.

COSTA NUNES: O MAIOR DESAFIO

O caso de alegados abusos sexuais no Costa Nunes, no ano passado, foi o maior desafio que enfrentou. Sete alunas terão sido sexualmente abusadas por um funcionário da instituição. “Foi difícil lidar com isso. Nós não estávamos preparados para lidar com isso, não havia ninguém que estivesse preparado. Não era o caso em si, mas o impacto que teve”, assume Miguel. O funcionário foi, depois, despedido pela entidade tutelar, a APIM. “Aquilo que tínhamos de fazer, fizemos”, conclui.