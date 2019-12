Art For All Macau assinala 12.º aniversário com exposição “Update”

A mostra com trabalhos de seis artistas radicados em Macau inaugura-se hoje, às 18h30, para assinalar os 12 anos da Art For All Macau. Com curadoria de Alice Kok, “Update” representa uma renovação com obras dos artistas Catherine Cheong, Ernest Wan, Hera Ieong, Ieong Man Hin, MJ Lee e Wong Weng Cheong.

Eduardo Santiago

Fundada em 2007, a Art For All Macau celebra hoje 12 anos com uma exposição simbólica de seis novos artistas da associação. “‘Update’ é uma espécie de renovação. A ideia é permitir que o público possa admirar a evolução de cada um destes artistas, como é que desenvolveram a sua linguagem artística ao longo do seu percurso. Dos [trabalhos] mais antigos até ao momento, para que se tenha uma sensação de continuidade. Renovação é continuidade”, começou por explicar Alice Kok, curadora da exposição, ao PONTO FINAL.

A presidente da Art For All recordou que a associação foi fundada por seis artistas e que nos últimos anos cresceu para os actuais 57 membros, sempre com o princípio de “partilha”. “Esta exposição serve para proporcionar uma plataforma comum. É uma óptima forma de apreciarmos os trabalhos de todos, num sentido mais profundo de influenciar o trabalho um dos outros. Uma mistura de gerações. O sentido da AFA desde o início é o de partilha. Partilhar os recursos enquanto plataforma, de providenciar artistas, espaço, para deixar as pessoas saber o que estão a fazer, desde o início que a AFA tem uma galeria, e é algo que gostamos mesmo muito porque a galeria é quase como um altar das obras”, afirmou Alice Kok.

Questionada sobre que tipo de obras vão ser apresentadas na exposição, Alice Kok esclareceu que os novos membros da AFA recorreram a diferentes meios como “video-arte, ‘blueprinting’ (cópia heliográfica), fotografia impressa, pintura e escultura”.

No trabalho “Three Thousand Hairs #Black / #White”, Catherine Cheong apresenta dois vídeos onde a tela é preenchida por queda de cabelos pretos e brancos. “Os vídeos da Catherine estão muitas vezes relacionados com o seu corpo. Nos trabalhos anteriores, ela usou certas partes do seu corpo enquanto meio de comunicação. Este novo trabalho de 2019 desenvolveu-se a partir de um trabalho de 2008, em que ela filmou a queda de cabelo para assinalar a passagem do tempo”, explicou Alice Kok.

Nas obras exibidas por Ernest Wan, intituladas “Russell’s Turkey”, “Titty Tainment” e “Black Swan Events”, os desenhos a carvão do artista servem de símbolos para as suas teorias filosóficas, psicológicas e económicas. “Os desenhos incluem perus, tetas e cisnes negros. À primeira vista, o público provavelmente poderá não entender o significado, a menos que esteja familiarizado com as teorias filosóficas, psicológicas e económicas. “Ele acredita que o ouro não é apenas valioso do ponto de vista material e simbólico, mas também é portador de energia”, referiu a curadora da exposição.

A série de obras exibidas por Hera Ieong inclui fotografias e vídeos baseados no processo de impressão fotográfica em tons azuis, que produz uma imagem em ciano. “Urban Imprint”, de 2011 a 2016, o cianótipo “Vida Diária na Cidade”, “Transeuntes” e as últimas obras de 2019, “XXX” são alguns dos trabalhos da artista de Macau. “O desenvolvimento do projecto ciano (conhecido como Cyanotype), é uma técnica de desenvolvimento antiga, é um processo de fotografia que não utiliza sais de prata tradicionais. Hera usou essa técnica para recriar as imagens da cidade capturadas pela câmara ao longo dos anos. Esse processo combina tecnologia digital moderna e química”, assinalou Alice Kok.

Já Ieong Man Hin apresenta as pinturas “Deer” (2017), “Bear” (2018) e os seus últimos trabalhos de 2019, “Staring at the Mosses” e “Mossy Memory”. Alice Kok explicou que a técnica de pintura de Ieong Man Hin é influenciada pela pintura de guache asiática, uma prática milenar com mais de 6.000 anos. “A cola derivada da cozedura de ossos e de peles animais é depois usada como solvente de pigmento e a fonte de cor é a moagem fina de vários minérios e minerais em pó. Portanto, depois de misturar com cola animal, a cola revela fielmente as moléculas de cor de cada minério sob a luz, por isso é muito diferente da pintura a óleo, aquarela ou pintura pastel, na qual a cor muda quando a tinta fica seca. A pintura guache asiática é considerada o único meio em que não há qualquer distorção da cor depois de seca”.

Com três obras em exibição, a artista sul-coreana MJ Lee recorre a fortes objectos simbólicos nas suas esculturas para deixar pistas à interpretação do observador. Com três esculturas intituladas “Sem Título”, MJ Lee deixa pistas em Braille. “Duas das esculturas são feitas de poliuretano, gesso, poliéster, silicone e metal. As duas são semelhantes em tamanho e ambíguas. À primeira vista, não são identificadas. Mas MJ Lee usou fortes objectos simbólicos nas esculturas, como correntes de metal, fita adesiva preta e papel dourado. No momento em que o espectador procura pistas de interpretação, encontra uma placa de metal pregada à base da escultura em Braille para os cegos”, explicou Alice Kok, revelando que nas bases das esculturas está escrito: “A cegueira alimenta o ego, a agonia dança com a dor”.

Os trabalhos exibidos por Wong Weng Cheong pertencem à série intitulada “Catch It Outside” e foram criados em 2018. A série consiste em 36 obras, que são uma combinação de modelagem tridimensional e computação gráfica impressa com técnicas de impressão em chapa de cobre. “O espaço virtual construído por Wong está intimamente relacionado com estados psicológicos. As casas nas suas obras são rectas e direitas, o gradiente claro e escuro dos compartimentos quadrados ou retangulares são claros, o que dá a sensação de limpeza do artista num relacionamento formal. Ele gosta de estruturar elementos altos e longos nas suas fotos, criando uma sensação de inacessibilidade. Os únicos animais da série são ovelhas”, afirmou Alice Kok. A exposição “Update” apresenta-se ao público no Macau Art Garden até 20 de Janeiro.