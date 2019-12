Neto Valente diz que presidente do TUI “está equivocado” e “não leu bem a lei” ao defender chinês como língua oficial da justiça

O presidente da Associação de Advogados de Macau diz ainda que há muita gente “ignorante” que se gaba de não saber falar português. “Eu costumo dizer que tenho pena de não ser fluente na língua chinesa, e de não falar mandarim. Não sei falar, não sei escrever, e não tenho orgulho nenhum nisso”, disse aos jornalistas, ontem, no Tribunal de Última Instância, onde o juiz José Maria Dias Azedo tomou posse como terceiro elemento daquele tribunal, em substituição de Viriato Lima.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

O presidente da Associação de Advogados de Macau (AAM), Jorge Neto Valente, pensa que o presidente do Tribunal de Última Instância (TUI), Sam Hou Fai, “está equivocado” e “não leu bem a lei”, quando diz que a prioridade nas decisões dos tribunais é o domínio da língua chinesa. Em entrevista recente ao jornal “Diário do Povo”, Sam acrescentou ainda que, desde 1999, o sistema tem feito um esforço para que o chinês seja a língua oficial da justiça, e que por isso mais de 70% das decisões são nessa língua. As declarações do líder da AAM foram feitas à margem da tomada de posse de três juízes, entre os quais José Maria Dias Azedo, que assume o lugar de Viriato Lima no TUI.

Num comentário às declarações de Sam Hou Fai, Neto Valente quis ainda frisar que “o que está na Lei Básica e o que está nas leis do Código de Procedimento Administrativo, e em outras leis em vigor, é que o português também é língua oficial”.

No entanto, adverte que “se não querem falá-lo”, “não posso obrigar as pessoas a falar, não é?” Depois da pergunta de retórica, prosseguiu: “Até porque há muita gente ignorante que não sabe falar [português]. Eu costumo dizer que tenho pena de não ser fluente na língua chinesa e de não falar mandarim. Não sei falar, não sei escrever, e não tenho orgulho nenhum nisso. Há pessoas que são de outra maneira, dizem que têm orgulho em serem ignorantes. Têm orgulho”, repetiu.

Em relação às medidas de segurança que têm envolvido a vinda do Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, para a comemoração dos 20 anos da RAEM, Neto Valente foi evasivo sobre se pensa que as mesmas são desproporcionadas ou não. Em causa estão os ‘check-point’ criados na ilha artificial da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau pelas autoridades da China Continental.

“Não sei se está a ser exagerada, eu passo e não tenho problema nenhum para lá e para cá”, afirmou. E depois deu um exemplo pessoal para justificar que nem todos têm dificuldades em circular. “Por acaso nos últimos dias não fui, mas mandei um carro com pessoas para lá [Hong Kong] e trazê-los para cá [Macau] e não tiveram problema nenhum. Entraram e saíram sem problema”, referiu.

Na China manda a China

Ainda em relação à colocação de ‘check-points’ na Ponte do Delta, perguntou: “Não pode haver?” Havendo a informação de que se trata de uma zona da infra-estrutura que é território chinês, voltou a questionar: “Eu é que mando na China? Ou é a polícia de Macau que manda na China, acho que não?”

Também em relação ao jornalista da cadeia de televisão de Hong Kong Now TV News, proibido de entrar no território para cobrir o vigésimo aniversário da transferência para a China, o presidente da AAM disse que, em primeiro, não sabe qual é aquela estação de televisão, quem eram as pessoas que queriam entrar, e desconhece quais as razões que levaram à rejeição. De acordo com o South China Morning Post, que cita o canal de televisão, Jack Tsang, jornalista da Now TV, esteve detido durante mais de duas horas quando tentou viajar para Macau através da Ponte HMZ.

Já em relação à nomeação de José Maria Dias Azedo para o TUI, Neto Valente começou por dizer que se escusava a afirmar que “é uma óptima escolha, porque parece que…”. De seguida, quis enfatizar que não precisa “de nenhum juiz em particular”. “Aparentemente é uma boa escolha, mas não tenho nenhum interesse nisso em especial. Para Macau é uma boa escolha. Há mais juízes com características idênticas às dele, mas ele tem qualidades e já deu provas”, afirmou.

Português substitui português

Antes, numa breve cerimónia de pouco mais de 15 minutos, José Maria Dias Azedo prestou juramento como juiz do Tribunal de Última Instância. O magistrado substitui Viriato Lima, que cessou actividade por atingir o limite de idade, que recentemente foi notícia por ter votado vencido no caso da decisão do TUI em relação às manifestações em Macau, organizadas por Jason Chao, contra a alegada brutalidade da polícia de Hong Kong durante os protestos que decorrem naquele território.

A cerimónia decorreu perante o presidente do TUI, Sam Hou Fai, do Chefe do Executivo, Chui Sai On, e do presidente da Comissão Independente Responsável pela Indigitação de Juízes, Lau Cheok Va.

Dias Azedo era, desde a transição em 1999, juiz do Tribunal de Segunda Instância. O lugar passa a ser ocupado pela juíza Chao Im Peng, até ontem presidente de colectivo dos Tribunais de Primeira Instância. Para o lugar de Chao entra Cheong Weng Tong, juiz do Tribunal Judicial de Base. Ambas tomaram posse durante a mesma cerimónia.