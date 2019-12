Ex-candidato à AL queria entregar carta ao Gabinete de Ligação para Xi e acabou detido por queixa de ter partido um bule de chá

No domingo, Carl Ching — que diz representar uma plataforma de residentes de Hong Kong e Macau — enviou uma convocatória para as redações a dizer que iria entregar um documento nos gabinetes de ligação de Hong Kong e de Macau. Nele pedia ao Presidente Xi Jinping — que estará a partir de hoje na RAEM para a comemoração dos 20 anos da transição da administração portuguesa—, para dar resposta às cinco exigências dos manifestantes da RAEHK. Não conseguiu cumprir o objectivo, e, segundo o próprio, foi detido e levado para uma esquadra da PSP. A Polícia não confirmou.

João Carlos Malta e Miguel Fan*

A ideia original de Carl Ching, ex-candidato à Assembleia Legislativa, era a de entregar no Gabinete de Ligação em Macau um documento em que pede ao Presidente Xi Jinping que responda às cinco exigências dos manifestantes de Hong Kong e olhe para a questão do sufrágio universal. No entanto, não conseguiu fazê-lo porque, ontem ao início da tarde, ao tentar passar a fronteira foi retido durante quase cinco horas, segundo o mesmo revelou ao PONTO FINAL. Carl contou ainda que, depois de ter saído da zona da alfândega do Terminal Marítimo de Macau, foi detido devido a uma altercação quando ia apanhar um táxi. Carl Ching descreve que um homem que não conhece embateu contra ele com um saco, e o acusou de partir um bule de chá que estava no interior. O PONTO FINAL tentou junto da PSP confirmar estas informações, tendo aquela força de segurança respondido que não fornece dados sobre casos específicos.

Ao PONTO FINAL, Carl Ching disse que, quando chegou a Macau, o seu cartão de residente da RAEM não foi validado. “Fui levado para a alfândega, tiraram-me fotos, e levaram os meus bens pessoais. A Polícia disse que entregaria a petição que eu trazia ao Gabinete de Ligação”. O activista esteve retido no terminal marítimo do Porto Exterior entre as 14h08 e as 19h04. Nesta altura, depois de horas de espera, o ex-candidato à AL revelou que se ia a dirigir para a zona de tomada de passageiros dos táxis, quando alguém que não conhecia veio na sua direcção e embateu contra ele. “Ia ao telemóvel, e essa pessoa chocou contra mim. Ele disse-me que eu não estava atento e que lhe tinha partido o bule de chá”.

Os dois homens começaram a discutir e, de seguida, Carl foi acusado de ser responsável por ter partido o bule. A Polícia foi chamada ao local, onde posteriormente deteve Carl Ching que foi levado para a esquadra da PSP do ZAPE. “Eu só vinha a Macau para entregar a petição e ir ao médico fazer acupuntura, porque tenho problemas numa perna”, afirmou ao PONTO FINAL.

Depois de chegar àquele posto policial, Ching pediu aos agentes para o levarem ao hospital Conde de São Januário, uma vez que, na sequência do embate com o homem que o acusa, ficou maltratado da perna. Foi nessa altura, já ao final da noite, que entrou em contacto com o PONTO FINAL. “Estou no hospital para fazer exames, e vou ser levado de novo para a esquadra e depois transferido para a Sede da Polícia Judiciária. O processo em que estou envolvido é de dano contra a propriedade”, revelou. “É muita coincidência aquele homem embater contra mim”, acrescentou.

Ameaças uma semana antes

Carl Ching— que lidera a associação “Forum of Concerning Hong Kong Macau Social Development” — e que além de residente da RAEM também é residente na RAEHK, afirmou ainda que, no passado dia 9 de Dezembro, um homem que não consegue identificar lhe disse para não voltar a Macau até ao dia 21 deste mês. Diz que, na altura, não levou a ameaça muito a sério por desconhecer o indivíduo, e voltou a tentar entrar no território no dia 12. Na quinta-feira passada, duas horas depois da chegada, recebeu uma mensagem do homem que antes o tinha ameaçado, a dizer para se ir embora antes das 15h00. Exigia também uma fotografia que provasse que ele estava a voltar para Hong Kong. Ching anuiu e regressou.

Ainda assim, e apesar deste episódio, ontem voltou à carga e quis de novo entrar na RAEM. Entregar a carta ao Gabinete de Ligação e ir a uma consulta médica eram as razões determinantes para querer fazê-lo. Carl — já prevendo que não conseguiria passar na fronteira —, engendrou um plano em que, além dele, mais três pessoas viriam com a mesma carta. Se ele não tivesse sucesso, podia ser que um dos outros elementos do grupo pudesse ter essa oportunidade. Os restantes elementos conseguiram entrar no território. Um deles tentou entregar a carta, mas o PONTO FINAL sabe que a mesma não foi aceite pelo Gabinete de Ligação. A razão invocada é a de o conteúdo não estar relacionado com Macau.

Convocatória

Na convocatória feita, no passado domingo, aos jornalistas por Ching — que concorreu em 2017 a um lugar na AL pela lista “Novas Ideias” — estava escrito que o promotor tinha intenção de entregar uma carta nos gabinetes de ligação das duas regiões administrativas especiais. Ontem, em Hong Kong, Carl Ching não foi recebido por nenhum elemento oficial daquela instituição, mas deixou a carta a um segurança.

Em Macau, os jornalistas acorreram ao Gabinete de Ligação, local para onde Ching os tinha convocado às 15h00. Como foi retido, acabou por não comparecer, mas o “plano b” do activista resultou. Um homem e uma mulher, já idosos, conseguiram chegar ao número 603 da Rua Rodrigo Rodrigues, onde disseram aos repórteres terem sido enviados para lhes dar conhecimento do conteúdo da carta de Ching.

Na missiva, que é a razão de todos estes acontecimentos, Carl Ching começa por revelar a “enorme admiração” por Xi Jinping “arranjar tempo na sua agenda ocupada para vir a Macau pela comemoração do 20º aniversário da RAEM”. Logo de seguida, escreve que, tal como o Presidente chinês, também ele valoriza “muito a questão da implementação de ‘um país, dois sistemas’ em Hong Kong e Macau”.

Na mesma carta, o signatário faz um resumo dos acontecimentos recentes em Hong Kong, nomeadamente a vitória do campo pró-democracia nas eleições regionais, naquilo que considera ter sido um referendo à situação política da cidade. O mesmo atribui culpa à tentativa de aplicação da lei de extradição, e à falta de celeridade do Governo local em responder às exigências dos manifestantes pela situação que o território vive.

Mais à frente, Ching faz uma crítica aos chamados “desordeiros de preto” que aproveitam a agitação social para “perturbarem a ordem de forma descontrolada”, e diz que há quem esteja a actuar de forma encoberta para prejudicar os manifestantes. Por esta razão, Ching, tal como os manifestantes também defendem, garante que é imperioso criar uma comissão independente para investigar os factos que decorrem há seis meses na RAEHK.

*Com S.G.