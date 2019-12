Alice Kok, o amor à arte em movimento 

A viver entre o Tibete e Macau, a artista de 41 anos conquistou uma posição de destaque na dinamização e difusão das artes durante a última década. Depois de estudar Belas-Artes em França e de descobrir o budismo na Índia, Alice Kok desenvolveu uma expressão artística singular. Dotada de um forte poder de comunicação, a artista natural de Macau é uma das curadoras mais influentes no território.

Texto: Eduardo Santiago

Fotografia: Eduardo Martins

Alice Kok nasceu em Macau em 1978. Filha mais velha de um casal chinês radicado no território, desde cedo mostrou aptidão e interesse pelas artes, nomeadamente o desenho. Apesar de ser encorajada pelo pai a praticar desporto e actividades ao ar livre, já em criança dizia que queria ser artista, mas a mãe, que trabalhava na altura numa escola pública, tentou demovê-la desse objectivo com a explicação de que a arte não dava dinheiro.

“Desde que criança que sempre gostei de desenhar e sempre disse que queria ser artista. Mas a minha mãe não tinha tanta certeza em relação a isso, sempre me disse que os artistas são pobres, que não ganham dinheiro. Entretanto verifiquei que isso é verdade, de facto”, começa por dizer Alice Kok ao PONTO FINAL.

Natural de um território em transformação desde o final do século passado, no fim da escola secundária, Alice Kok desistiu da ideia de estudar Arquitectura em Inglaterra para estudar Belas-Artes em França com 20 anos, seguindo o conselho de um antigo namorado francês. “Na altura queria estudar matemática ou arquitectura, algo que me desse algum dinheiro, mas comecei a namorar com um rapaz francês no meu último ano do secundário e ele encorajou-me a estudar algo de que eu gostasse em vez de pensar apenas na questão de ganhar dinheiro. Penso que ele foi muito convincente, por isso decidi alterar os meus planos, que era ir para Inglaterra, para estudar arquitectura”, recorda.

Interrompido o plano de estudar arquitectura em Inglaterra, Alice Kok optou por tirar um ano sabático em Macau e pensar no seu futuro. “Disse à minha mãe que já não ia para Inglaterra estudar, que ia ficar em Macau mais um ano pois queria pensar realmente no que queria fazer para o meu futuro. Depois inscrevi-me no Instituto Politécnico de Macau para perceber se esta era realmente a área que eu pretendia estudar e foi lá que conheci o meu professor de fotografia, Frank Lei, director artístico que fundou o Armazém do Boi e um dos artistas contemporâneos mais importantes em Macau”, assinala a artista.

Inspirada pelos processos criativos de Frank Lei, Alice Kok desenvolveu competências na área da fotografia que a acompanharam depois ao longo da sua carreira de artista. “Ele inspirou-me imenso, porque ele também estudou em França durante 9 anos. Ele tornou-se no meu ídolo, na altura, um mentor, e depois de um ano a estudar com ele decidi ir estudar para França, parte por causa do meu namorado da altura, e, por outro lado, por causa deste professor. Então parti para França em 1998, com 20 anos. Aprendi francês e tentei entrar numa escola de artes, e fiquei lá oito anos”.

1999, uma nova “colonização”

Já depois de ter começado a estudar Belas-Artes em França, Alice Kok regressou a Macau em 1999 para presenciar a transferência de soberania para a China, e acompanhar uma performance artística de Frank Lei que seria interrompida pela polícia na madrugada de 19 para 20 de Dezembro. “Em 1999, regressei a Macau e estive nas ruas no dia 20 de Dezembro. O meu professor Frank Lei estava cá também para uma performance artística, e foram presos. Era meia-noite e eu presenciei. Não foram alvo de qualquer acusação. Foram apenas detidos e levados para uma esquadra da polícia onde estiveram até de madrugada”.

“Eu estava lá de manhã a tirar fotografias e lembro-me desse momento, pois senti que era Macau e ao mesmo tempo que já não era Macau. Quase senti que era o início de mais uma colonização. Na altura senti isso, e vi polícias à paisana que não eram de Macau. Eram altos e corpulentos, e estavam a tirar fotografias com câmaras digitais. Na altura eu ainda usava máquinas de rolo, e isso chamou-me a atenção, para o facto de estarem a usar máquinas fotográficas digitais já nessa altura”, recorda.

De regresso a França para estudar artes, Alice Kok desenvolveu a sua tese de mestrado em torno do multiculturalismo na época pós-colonial. “A questão pós-colonial marcou imenso a minha identidade. Marcou a minha juventude. Quando saí de Macau é que tive a percepção que sou de Macau. Durante toda a minha vida sempre tive Macau como garantido. Mas quando estás fora do teu país, do teu local de nascimento, começamos a ter questões de quem somos, o que é que temos de especial. E Macau é um lugar especial”, diz Alice Kok, para depois contar uma situação caricata.

“Em França, o único passaporte que eu tinha era português. Renovei o meu passaporte em França no Consulado de Portugal. Eu era portuguesa, quando em França me perguntavam qual era a minha nacionalidade, para mim a minha nacionalidade era portuguesa. E eles riam-se de mim porque diziam que eu não tinha bigode na cara”.

Durante os anos de estudo em França, a questão da identidade foi crucial no trabalho de Alice Kok. “Eu não sei como me definir a mim própria, se não disser que sou macaense. Sou uma pessoa de Macau? Não posso dizer isso. A minha tese era um pouco sobre essa questão e por isso dei-lhe o título: ‘Os limites desta imagem são o mundo’”.

“Tinha de encontrar as características do sítio onde cresci que são únicas e específicas de Macau. Por isso fiquei com essa ideia de que os limites desta imagem é o mundo, por isso defini o mundo. Por isso regressei a Macau e apercebi-me que todas as traduções nas ruas em chinês não significavam nada, estavam perdidas na tradução. Não significavam nada, eram apenas aproximações fonéticas. Todos estes caracteres chineses não significavam nada juntos. Nunca poderemos ser os mesmos. E na tradução nós iremos perder sempre algo. E, por isso, vamos fazer algo desse espaço, nessa lacuna. Essa é a minha arte, na fronteira. E Macau é isso. Nessa fronteira, somos tudo e não somos nada. Por isso, deixemos essa lacuna divertir-se e a arte está lá”, assinala Alice Kok.

A marselhesa cantada em árabe num karaoke

Após a conclusão de um mestrado na Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Toulouse, Alice Kok fez uma pós-graduação sobre tradução, linguagem e arte. Antes de ganhar uma bolsa de estudo para a pós-graduação, precisou de trabalhar como modelo num stand da Toyota ao mesmo tempo que desenvolvia a sua linguagem artística. “Trabalhei num salão da Toyota, como modelo a falar francês e chinês. Falar de carros para ganhar algum dinheiro, porque era difícil viver em Paris. Mas ao mesmo tempo estava sempre a pensar nos meus trabalhos de arte”, recorda.

Durante os intensos tumultos sociais registados em França com a comunidade árabe e africana, a instalação “Karabic Ok”, de Alice Kok, teve grande protagonismo na sociedade francesa durante o Campeonato do Mundo de 2006. “Na altura, tive a ideia de fazer um Karaoke com o hino francês cantado em árabe, por causa da minha tese sobre o período pós-colonial, e que acabou por coincidir numa altura em que houve os tumultos sociais em França. Para além disso, houve a questão em torno do Zidane e da cabeçada ao jogador italiano [Matterazzi]. Era o último Mundial do Zidane, que era filho de pais argelinos, e a questão do hino francês antes dos jogos marcou aquele período. A instalação abordava muito a questão do que é um hino nacional e o que define o sentimento patriótico. Foi o momento alto do meu percurso em França”, conta Alice Kok.

Depois de concluir o mestrado em Belas-Artes e de construir uma reputação em França com uma série de instalações, a artista natural de Macau viajou para a Índia para fazer voluntariado numa comunidade de refugiados do Tibete. Dessa experiência, resultou a ideia para um projecto documental intitulado “Yet in Exile – Family Script”, que lhe valeu, em 2009, uma nomeação para o Prémio Asiático do Hong Kong Independent Film and Video Award.

“Achei que precisava de fazer algo sobre colonização e na China nunca assumem que houve uma colonização no Tibete. Vi imensos documentários e li imenso do que se passou no Tibete”, conta Alice Kok ao PONTO FINAL, acrescentando que tudo começou após uma discussão com o pai sobre a história do Tibete.

“O meu pai ficou escandalizado quando chamei ao Tibete país. Ele disse-me que o Tibete sempre fez parte da China, numa altura em que nem havia China. Um dia o meu pai desafiou-me e questionou-me se eu já tinha ido ao Tibete. E por isso combinei isto com a minha viagem à Índia porque lá há um Governo tibetano no exílio. O Dalai Lama está a viver lá. Por isso decidi ir lá para conhecer essa realidade sempre com uma ideia fixa de que iria fazer lá algo. Inscrevi-me num programa de voluntariado onde se ensina inglês e informática aos refugiados, ou uma habilidade que lhes permita ganhar a vida. Ensinei inglês aos refugiados”, recorda.

Da Índia ao Tibete com 11 vídeos proibidos

Em Dharamsala, Alice Kok teve contacto directo com refugiados tibetanos que partiram para a Índia para conhecer o Dalai Lama e que foram impedidos de regressar a casa. “Se eu não pudesse voltar a Macau por um ano já me iria sentir tão mal, e para eles creio que há um sentimento de condenação. Por isso decidi fazer alguma coisa. Estava lá há três meses, sabia que queria fazer alguma coisa. E quando tenho contacto com estes refugiados, que nem sequer têm identidade, então decidi ser uma espécie de mensageiro”, conta Alice Lok.

Em 2007, a artista de Macau serviu de intermediária a 11 famílias de refugiados para transportar várias mensagens em vídeo de volta para o Tibete. “Portanto, tinha 11 famílias em vídeo, onde dançavam e expressavam o seu amor, as saudades, o que tinham passado nos últimos anos. Muitas crianças partem com os tios ou familiares para conhecer o Dalai Lama na Índia, mas nunca mais regressam ao Tibete. Não podem voltar ao Tibete porque a China não os deixa”, recordou.

Terminadas as gravações das mensagens, Alice Kok enfrentou um dos maiores desafios da sua vida: levar 11 cassetes de vídeo para o Tibete numa altura de fortes medidas de segurança nos aeroportos. Contra a vontade do pai, partiu para Lhasa com 11 mensagens para entregar e apenas alguns contactos telefónicos. “Foi um acaso do destino, apanhei um avião com destino a Lhasa, mas houve uma grande tempestade e por isso não podíamos aterrar em Lhasa, e por isso tivemos de fazer um desvio para Chengdu. Agora estava mesmo a ficar nervosa, mas acabou por ser benéfico porque estava em Chengdu, e quando lá cheguei eles sabiam que tínhamos como destino Lhasa e houve um controlo apertado, por isso fingi que era uma estudante, que estava de férias e tinha uma câmara, uma pequena câmara de turista, porque sabia se levasse uma câmara grande iam parar-me”, frisou. “Quando lá cheguei, um polícia mandou-me parar e perguntou-me de onde eu era, eu disse que era de Macau, que era uma estudante e que estava em viagem de turismo. Mandou-me seguir. Mal dei dois passos, veio a polícia a querer revistar-me, mas o primeiro polícia disse-lhe que está tudo bem, ‘ela é de Macau’”.

Apesar dos percalços da viagem, Alice Kok conseguiu entregar todas as mensagens. Depois de reunir 36 horas de gravação, a artista não precisou de escrever um guião, pois limitou-se a mostrar o elo de ligação entre famílias divididas. “Não precisei de escrever nada. Encontrei o elo de ligação, não é político, é amor. É apenas amor. E isso mudou a minha vida. Eu era muito intelectual, muito cerebral. Mas no fundo, no final do dia, tudo se resume a amor. É tão simples, amor, especialmente em família. Tirei a maior parte das questões políticas porque não queria que as questões políticas ensombrassem o sentimento verdadeiro de amor. Acho que o amor é muito maior”, frisa a artista, que nos últimos anos incorporou a filosofia budista na sua expressão artística.

Presidente da Associação “Art For All” desde 2014, Alice Kok assumiu na última década uma posição de destaque na dinamização e difusão das artes em Macau, conciliando o trabalho de artista com o de curadora. “Adoro comunicar e adoro arte, e de alguma forma combino estas duas paixões no meu trabalho como curadora porque acho que um curador é alguém que explica a arte às pessoas. E explicar de uma forma que as pessoas compreendam e que fiquem tocadas, isso é basicamente o meu trabalho”, disse.

No seu trabalho artístico, Alice Kok usa como plataformas de expressão o vídeo, a fotografia, a escrita, o desenho e a instalação. Para além do seu trabalho no mundo da arte, Alice Kok integra, desde 2019, a direcção do Festival Literário de Macau – Rota das Letras, onde é directora executiva, e colabora regularmente com a revista Macau Closer, para além de ser professora convidada em várias universidades de Macau.