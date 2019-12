“O chinês na rua reconhece quando é uma música chinesa, sem palavras”

Considerado um dos embaixadores da música portuguesa, Rão Kyao tem uma longa ligação a Macau. Com uma carreira de 44 anos e mais de 30 discos editados, o músico português continua a trilhar novos caminhos musicais com influência das músicas indiana e chinesa. Defensor da preservação da identidade musical de Portugal, o músico de 72 anos mostra-se preocupado com o futuro da música portuguesa.

Rão Kyao é o nome artístico de João Maria Centeno Gorjão Jorge, músico e compositor português que se destacou na interpretação da flauta de bambu e do saxofone. Depois de consolidar-se como uma referência do jazz português na década de 70, a expressão musical de Rão Kyao ganhou novos horizontes depois de um contacto mais profundo com as músicas africana, indiana e árabe durante uma estadia em Paris de vários meses. No final da década de 70, viajou para a Índia para estudar flauta de bambu (Bansuri) com um mestre indiano e redescobrir o elo perdido entre a música portuguesa e a música do Oriente. Em 1984, gravou o seu primeiro álbum em Macau, intitulado “Macau ao Amanhecer”, e no ano da transferência de soberania compôs o hino oficial da cerimónia, tendo gravado nesse âmbito o álbum “Junção”, com a Orquestra Chinesa de Macau. A temática de Macau regressou à obra de Rão Kyao em 2008, com a edição do álbum “Porto Interior”, gravado em parceria com a instrumentista chinesa Lu Yanan, que toca dois instrumentos clássicos chineses: a Pipa e o Guzheng. Em Setembro de 2013, Rão Kyao regressou a Macau para apresentar três suites denominadas “Casas de Macau”, compostas para a Orquestra Chinesa de Macau em colaboração com o maestro Pang Ka Pang. No âmbito do 20.º aniversário da transição de Macau para a China, o músico português compôs um bailado inspirado na obra de Henrique de Senna Fernandes, “A Trança Feiticeira”, que conta a história de um amor proibido na sociedade macaense durante a década de 30 do século XX. Com estreia prevista para o próximo ano, o bailado de Rão Kyao conjuga música portuguesa com música chinesa como elemento de integração cultural.

João Maria Centeno Gorjão Jorge. Primeiro de tudo, de onde é que vem este nome, Rão Kyao?

Muito simples! Eu tenho um irmão mais velho que eu, volta de quatro anos, nem chega, quando eu nasci ele era puto, como é evidente, era miúdo, então em vez de dizer João dizia “Rão” e coisas como “Olha o Rão”. Aquelas coisas à miúdo, e de tantas vezes dizer João e Rão, Rão ficou! Colou logo à nascença, e depois houve uma cantora quando eu comecei, que a chamavam de Kyao. “Rão Kyao”, olha este soa bem, e segui com isso em frente.

É importante ter uma persona artística, um nome artístico?

Não, não tem significado nenhum especial. Apesar de que uma vez foi-me apontado que Rão tem qualquer coisa sobre o meu percurso. “Rão” só pode ser português pois o ditongo “ão” só nós é que dizemos, porque os espanhóis já não o dizem. Só em Portugal é que há o “ão”, não é? Portanto, de certa maneira, o “Rão” identifica-me com Portugal. E “Kyao”, esta minha mania de ir para o Oriente, e andar por estas coisas todas, do português no mundo. Mas nunca pensei nisso, foi uma coisa que depois me foi apontado e pronto.

Qual foi a sua primeira língua em termos musicais, e que influência teve no seu percurso?

Talvez o jazz, no sentido de que acabou por ser uma influência e continua a sê-lo na minha vida, porque a principal característica que salta à vista num músico de jazz é saber lidar com a situação no momento e improvisar. Tal como na vida, se não formos improvisadores e, portanto, encontrarmos uma situação musical e lidarmos com ela, no momento… O jazz ensina-me isso, e acaba por ser um ensinamento a todos os níveis. Mas, atenção, adoro fado e toco flauta a cantar como se fosse fadista.

Pode dizer-se que a sua carreira começou com o jazz?

Sim, basicamente. Eu tocava no Hot Clube mas sempre tive muito interesse noutras áreas. Na música, muito cedo sempre me interessei pela música oriental, indiana, árabe, tudo isso. E depois quando consegui compreender a influência directa que essa música teve na nossa própria música, na nossa tradição, então mais me interessei.

Viveu em Paris durante a década de 70, onde teve um contacto muito directo com as músicas africana e indiana. Que tipo de impacto tiveram esses anos na capital francesa num jovem músico português?

Estiquei-me cedo para situações que me provocassem algum desafio e que ajudassem à minha formação. E [em Paris] encontrei muitos músicos. De uma maneira muito espontânea, toquei bastante com um grupo de música africana, onde eu era o único músico que não era preto. Mas aprendi muito com o Ray Oche Stephen [Ray Stephen Oche], um trompetista nigeriano, que foi alguém muito importante para a minha formação. Paris, naquela altura, era mais um centro, uma espécie de Meca de músicos. Actualmente, a coisa está mais descentralizada. Em Lisboa, por exemplo, passa-se tudo, mas, na altura, ir para Paris significava “ok, vou aqui à luta e vou encontrar músicos muito interessantes”.

Depois dessa experiência regressa a Portugal para gravar discos. Houve algum tipo de despertar espiritual nesse contacto com culturas diferentes em Paris?

Sim. Será que a parte musical me ajudou a despertar a parte espiritual? Sim, senhor. A parte espiritual ajudou-me na parte musical? Também. Penso que a música é uma manifestação, precisamente desse mundo transcendente que apesar de nem todos o conhecerem, todos sentem qualquer coisa em relação a essa transcendência.

A sua primeira viagem à Índia ainda na década de 70 fez parte desse despertar espiritual na música?

É, fui para Bombaim. E aí então é que eu fiquei mesmo a estudar profundamente a flauta de bambu. Fui autodidacta, sempre adorei as canas, e andar com aquilo. Andam sempre no meu saco, trago o meu saco comigo desde essa altura. Vou tocar flauta para o jardim, mantenho isso, graças a Deus, mantenho isso. Conheci Bombaim conheci através de um amigo meu goês que fazia parte da mesma orquestra, porque era uma orquestra de músicos, internacional. Ele apresentou-me a Raghunath Seth, um grande flautista, com quem eu estudei, durante vários períodos da minha vida, música indiana. Pois, lá está, a ligação da espiritualidade com a música, a vida com a música, essa relação íntima. Foi um mestre, um grande mestre para mim também.

Foi o seu primeiro mestre na música?

Não, o meu primeiro mestre foi o Vítor Santos, que me deu os movimentos da música, solfejo, saxofone. Primeiro fui autodidacta da flauta do punho, e depois a flauta de bambu acabou por ser o meu instrumento principal, através do Raghunath. Mas devo dizer que o meu primeiro mestre foi o Vítor Santos, grande saxofonista que depois foi professor do Conservatório. Mas com Ragunath tive um contacto muito profundo e que me ajudou muito na música.

Esse contacto mais profundo pode dizer-se que foi no sentido espiritual?

Encontrar um guru no sentido indiano, sim, nesse aspecto foi. Agora, nós também temos mestres que encontramos na vida que foram nossos gurus, de certa maneira, mas sem estar regulamentado num papel. Mas que acabaram por ter essa missão de nos fazer aquilo que um mestre faz melhor: Ensina-nos a nos ensinarmos a nós próprios. O grande mestre é esse, porque nós estamos sozinhos, no fundo. Ele não está lá o tempo todo. Quando vou tocar, estou sozinho, que dizer, eu tenho que me ensinar a mim próprio. E esse grande mestre é o que me ensina isso.

Na capa do seu álbum “Bambum” há uma referência explícita à relação entre aluno e mestre, apesar de ainda não conhecer Raghunath.

A imagem de um mestre, o teu mestre, com aquela coisa “corte-me lá” e ele corta-me a flauta e depois dá-me a flauta e acabo eu por tocar flauta. É interessante. Por acaso, foi uma amiga minha que na altura fez essa banda desenhada, que eu acho muito gira, de uma maneira bastante inocente, mas fala muito, é verdade. Está lá, apesar de eu ainda não ter encontrado o Raghunath nessa altura, mas…

Quando o aluno está pronto, o mestre aparece?

O mestre aparece, exacto. O mestre vai-nos dizer como é que nós nos ensinamos a nós próprios, mas como é que eu me posso ensinar a mim próprio se eu não estou pronto para me ouvir? Lá está, tudo isso anda ligado, e realmente eu encontrar-me com um mestre numa altura onde não estou a compreender a minha ligação com ele, não foi num encontro. Na realidade, depois o mundo ajuda-nos. As circunstâncias acabam por numa certa e determinada ânsia intuitiva fazer com que eu me encontre com o mestre. E então lá está, o mestre surge na altura certa.

No início da década de 80 visita Macau pela primeira vez. Como surgiu este primeiro contacto com o território?

Vim tocar cá a um festival que um amigo meu dos tempos da escola organizou. Era o Carlos Vargas. Encontrámo-nos em Lisboa e ele convidou-me a participar depois de organizar o festival assim do pé para a mão. Macau era muito especial nessa altura, e ele organizou isso, e através daí depois estive no Japão. Portanto, tudo isso se vai desenvolvendo nessa altura e depois comecei também, lá está, naquela coisa do português no mundo. Comecei a interessar-me pela música chinesa, o que me levou, em 1984, a fazer aqui [em Macau] um disco, patrocinado pela Instituto Cultural, chamado “Macau O Amanhecer”. E que já conta a história dum português e duma chinesa, e pronto…

Do que se lembra de Macau desse período, em comparação com o que conhece actualmente?

Na altura, Macau respirava muito mais esse chinês tradicional, que agora é para esquecer. Não tem nada de chinês tradicional, não existe. Como isto está, é como se um tipo estivesse em Las Vegas. Portanto, é preciso penetrar um bocado e compreender um bocado o legado da música chinesa, da espiritualidade chinesa para o mundo. Há um livro da espiritualidade chinesa de Lao Tse, que é o “Tao Te Ching”, que ainda hoje leio.

Porque é um livro que está sempre em transformação?

É, evidentemente. Até porque fala da transcendência e do papel da transcendência na nossa vida, só que é designado por eles como o vazio. Mas evidentemente que este vazio é um vazio cheio que nos irá trazer tudo para a nossa vida. É uma filosofia lindíssima, e que tem muito a ver, quanto a mim, sem qualquer espécie de clivagem nem de diferença, com a nossa tradição cristã. Eu sou cristão e leio o livro e consigo perceber perfeitamente o que ele está a querer dizer, de modo que é sempre um regalo ler esse livro.

Vê-se como um peregrino da música?

Em peregrinação? Em certo aspecto, talvez… Não de uma maneira metódica, mas de uma certa maneira assente na ideia do peregrino como sendo uma figura de alguém desprendido. Acho que o desprendimento é uma condição muito importante para a espiritualidade.

Em 1999, compôs com a Orquestra Chinesa de Macau e gravou o álbum “Junção”, onde está o tema “Celebração da Paz”, interpretado durante a cerimónia que assinalou a transição da administração portuguesa do território para a República Popular da China. Foi um momento simbólico para si?

Esse disco era um sonho que eu tinha de fazer. A minha conversa era sempre a mesma, “vocês têm documentários atrás de documentários sobre Macau”, todos os dias vinha um, e depois há um tipo que faz mais um documentário, depois mais um documento fotográfico, mais não sei o quê. Mais um livro, mais isto sobre os portugueses em Macau, Macau, Macau, tudo. E aonde é que está o exemplo musical disso? Não havia. Ninguém tinha feito uma coisa sobre Macau, uma história contada em música, sem palavras, em música. E essa foi a minha luta para conseguir, porque não foi fácil. Até que um dia vou almoçar com o Rocha Vieira, que era o governador, e consegui passar-lhe esta mensagem: “governador, passa-se isto e isto, eu tenho esta coisa, o que é que… Não acha interessante a gente poder fazer qualquer coisa, deixar um exemplo de um português em Macau?” O que é que é Macau?

Nos temas do álbum “Junção” percebe-se que houve uma pesquisa profunda desde Coloane até Macau. Ficou orgulhoso com o produto final?

Eu não gosto da palavra orgulhoso, mas sinto em relação a esse disco que é das coisas que eu fiz que mais resistiu ao teste do tempo. Vinte anos depois, a Orquestra Chinesa continua a tocar muitos temas desse disco. Mas o que é que acontece, esse, essa evolução toda acaba com o tema chamado “Celebração da Paz”, portanto, quanto a mim é a principal mensagem. Os portugueses em Macau, 400 e tal anos, nunca houve grandes caldeiradas, sempre nos entendemos bem. Nós estamos aqui no canto da China, os ingleses já é outra coisa, já foi uma relação conflituosa. Com os ingleses aquilo não é fácil, mas o português, de tradição, tem uma capacidade de integração que me parece ser um dos nossos pontos mais fortes. Capacidade de integração nós temos. O português tradicional, não é o de agora, o europeu, pois esse já deixou de se saber integrar. Aquilo é uma vergonha cultural que nós estamos a passar, esta integração na Europa. Não fazemos parte daquilo, nós temos uma tradição que era toda virada para fora e agora estamos virados para dentro. Não aceitamos, não sei o quê, não deixamos ninguém entrar… quer dizer, isto não é muito à português. O português que veio para Macau e que é o português retratado neste disco, esse é o meu português. Esse é o que quero, não sou o português da Europa, os lá da Bélgica não querem saber disso… para mim é uma circunstância, tem a ver com isto, não tem a ver com mais nada.

Acha que o tema da cerimónia da transição foi adequado à experiência dos portugueses em Macau?

Nós conseguimos dar um exemplo vivo de existência pacífica durante 400 e tal anos, portanto acaba com o tema “Celebração da Paz”. E o inglês que estava aqui a fazer as festas para o ‘hangover’ como eu lhe chamo, o ‘hangover’ quer dizer que estava aqui a fazer as festas para essa coisa, ouviu este tema e disse: é isto! Portanto, o tema não foi feito para a passagem, porque quanto a mim a passagem foi uma chatice, eu acho que a gente devia ter ficado cá, mas pronto… Ele aproveitou este tema, “A Celebração da Paz”, para ser o tema do ‘handover’. Mas não foi feito para isso.

Vinte anos depois, que mudanças profundas vê em Macau, nomeadamente ao nível da presença portuguesa?

Não é para estar com aquela coisa do “o que era dantes era melhor”. Em relação à presença portuguesa era muito maior, agora está completamente… pacata. Antes havia porque os portugueses estavam na administração, começa logo por aí. Mas inclusivamente nem será por aí que eu posso ver a diferença. Era realmente uma vida que tinha a influência da cidade não dormir por causa do casino. Do Casino Lisboa, acima de tudo. O jogo havia, mas pronto tinha uma certa característica, as pessoas respiravam uma sensação especial única. Onde há Portugal e há China, e há a ligação dos dois. É uma sensação que a gente consegue na Índia, em Goa. Consegue perceber em Goa, em relação a Portugal e Índia. E isso evidentemente que actualmente, a não ser que a gente penetre na parte mais antiga e vá a certos e determinados sítios… É que dantes saltava à vista, a gente andava por aqui, por este Leal Senado, era o centro. Isto era o centro histórico, isso de certa maneira mudou. [A presença portuguesa] ainda está cá, mas é preciso ir à procura dessa ligação. Até porque me dá a sensação que os chineses não estão muito interessados, digamos, em Pequim, neste legado português aqui no Oriente. Talvez o Instituto Cultural queira manter mais isso, mas não é o chinês normal.

Acha que é importante ser uma espécie de guardião da música tradicional portuguesa, visto que com os últimos anos se tem perdido um pouco essa raiz?

Não, neste momento não é importante, é fundamental. Eu tento que a minha filha compreenda que música portuguesa não é música cantada em português, isso não tem nada a ver. Posso estar a cantar música cantada em português e que não é música portuguesa. Os miúdos já não conseguem saber o que isso é, e isso é assustador. Nem percebem que estão [a ser] confrontados com algo que é melodia portuguesa, uma melodia que só a gente percebe, basta qualquer nota. Da mesma maneira que a gente diz que é música chinesa, não é? Os chineses não perderam isso, a música deles tem uma característica, mesmo apesar de todos estes povos, o chinês na rua reconhece quando é uma música chinesa, sem palavras, tocado. Agora um miúdo, actualmente, não consegue reconhecer numa linha melódica o que é que aquilo tem de português. Porque está completamente alienado. Nós temos uma presença no mundo e uma influência.

Como por exemplo?

Por exemplo, eu estar no Brasil, aqui há uns anos e levar lá um disco chamado “Danças de Rua” com um grande acordeonista chamado Sivuca, que já nos deixou fisicamente, um homem com um conhecimento da música tradicional brasileira. Ele disse-me: “Rão, a nossa música vem desses vira, lá do Minho, não sei quê”. Porra, isto é fantástico, quer dizer conhecimento duma certa característica da música, daquelas melodias para um brasileiro reconhecer. Já nós, tenho medo que o pessoal não consiga reconhecer, e fica aqui amalgamado, numa música que vai ser cada vez mais influenciada e dominada da pior maneira brutal, com a música americana e inglesa. Não há competição possível. Portanto, eu acho que é fundamental manifestarmos certas e determinadas coisas, temos de ser, de certa maneira, paladinos do defender.

Há possibilidade de a herança musical portuguesa ser apenas preservada em sítios por onde os portugueses passaram e onde já não estão, no sentido de essa raiz de música portuguesa se sentir só em Macau, Malaca, Goa?

Mesmo lá, quer dizer, a minha única questão não está aí só, está nos próprios miúdos actualmente não conseguirem perceber o que é música portuguesa, Depois há o fado, mas o fado pronto, ganhou ali um estatuto especial e não sei quê, por uma série de circunstâncias e ganhou um certo interesse, portanto aquilo gasta, pronto tem uma certa e determinada característica ali que é seguida. Não, mas o miúdo português não conseguir identificar o que é a música portuguesa através de uma melodia. Essa característica que a gente diz “Isto é Portugal”. E conseguíamos, dantes as pessoas conseguiam compreender isso. Agora, música portuguesa é música cantada em português, as formas e melodias, as fórmulas todas são americanas/inglesas, não tem nada a ver com a nossa música, e isso é assustador.

No âmbito do 20.º aniversário da transferência de Macau para a China, foi convidado pela Associação de Cultura e Arte Nacional Chinesa a compor um bailado inspirado no livro de Henrique Senna Fernandes “A Trança Feiticeira”. Em que fase está este projecto?

Neste momento, já temos a maior parte das composições feitas. Os instrumentos portugueses já estão gravados, mas os instrumentos chineses vão ser posteriormente gravados num estúdio em Cantão. O bailado fala sobre os conflitos sociais numa época onde a aceitação entre várias classes sociais era muito difícil. O bailado fala de tudo isso, entre um português que vivia cá [em Macau] nos anos 30 e uma chinesa de origem humilde, e o que é que acontece através da relação deles. E é essa ligação que depois dá origem aos temas, ou seja, a conjugação entre os instrumentos portugueses e os chineses celebra esta ligação entre os dois com todas as suas peripécias

Uma vez que já tem uma certa familiaridade com instrumentos musicais chineses, enquanto compositor, que desafios teve para compor o bailado?

Escrever um tema, uma música, como fizemos para o disco “Junção”, dizemos que é tocado de uma maneira mais espontânea e à vontade, com arranjo de orquestra, é uma música em que as imagens são desenroladas na cabeça de quem ouve, cada um faz a sua imagem, esta é a liberdade da música. Aqui, há certas e determinadas especificidades que são feitas de acordo com o coreógrafo, onde ele me diz: “olhe que isto tem de ter este tempo” ou “este ambiente tem que ser desta determinada maneira”. Há um certo e determinado maior rigor na forma e na composição porque está ao serviço da parte visual do ballet. Eu nunca escrevi para ballet, mas compreendo a situação. Qual é o ambiente emocional, quem é que está, quem está envolvido nisto, é ele, é ela, são eles os dois, é o pessoal na rua? Todas essas coisas intuitivamente nós vamos metendo na partitura e vamos em frente, desde que esteja bem e que o coreógrafo consiga perceber.

Que tipo de instrumentos foram escolhidos para acentuar os ambientes emocionais do bailado?

Cada tema [do bailado] terá as suas especificidades, tem danças de rua, tem uma situação em que ela [a personagem de A-Len] é posta na rua e está com uma grande tristeza. Temos de ilustrar essa tristeza dela, numa altura em que ele [a personagem de Adosindo] lhe vai oferecer uma rosa num jardim ainda não se conhecem muito bem, temos de ter outro ambiente. Todos esses outros ambientes são feitos sempre com um grupo no perfil que seria adequado para esta peça, porque é um grupo pequeno, não é uma grande orquestra. É um grupo que tem dois Ehrus, tem o Gu Zheng que é uma espécie de harpa chinesa, tem a pipa, tem percussão chinesa, tem guitarra portuguesa, guitarra clássica e tem as flautas.

Qual o enquadramento da flauta nesta pequena orquestra?

A flauta, digamos, é o actor principal. Porque é um concerto onde basicamente a flauta é o instrumento que acaba por fazer, não é só uma flauta, são várias flautas que são tocadas de acordo com os ambientes. O Ehru também participa, também temos a pipa, um instrumento de cordas. A guitarra portuguesa reforça o ambiente emocional do ambiente português. A pipa e o Ehru acabam por reforçar o ambiente emocional chinês. Cada tema terá a sua especificidade, tem danças de rua. Não é uma peça de grande porte, de uma grande orquestra, não tem nada a ver com o ambiente. Isto é uma tensão e um alívio que existe entre ele e ela, mas é intimista, é realmente a ligação entre dois ambientes sociais de dois países com origens diferentes, e de que maneira eles conjugam, mas sempre à vista entre um homem e uma mulher, só. É um ambiente intimista do princípio ao fim, é o que pusemos na música.