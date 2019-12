Na última vez que foi à AL, Lionel Leong deixou o orçamento aprovado

Foi aprovada ontem a proposta de lei do orçamento para 2020. Na última vez que Lionel Leong foi à Assembleia Legislativa enquanto secretário para a Economia e Finanças, o governante deixou claro que quer tornar “mais transparentes” as contas das empresas de capitais públicos. O secretário afirmou ainda que o orçamento previsto para o Fórum Macau pode vir a ser mais avultado.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças que vai deixar de o ser a 20 de Dezembro, foi ontem pela última vez à Assembleia Legislativa (AL) e garantiu que o orçamento para 2020 fosse aprovado na especialidade pelos deputados. No debate, os legisladores questionaram os mecanismos de fiscalização às empresas de capitais públicos e sobre os 230 milhões de patacas destinados ao Gabinete de Apoio do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum Macau). Sobre esta preocupação, Lionel Leong disse que o montante pode vir a ser ainda maior.

Sulu Sou foi o primeiro deputado a questionar o orçamento, nomeadamente os montantes usados pelas empresas de capitais públicos. “Queria mais informações. Como é que controlamos estas despesas? Quais são os instrumentos [de fiscalização] das empresas?”, questionou. Leong Sun Iok juntou-se às dúvidas do democrata: “Muitas verbas estão inscritas nas despesas comuns. Porque é que aparecem estes valores?”

Lionel Leong respondeu: “Desde sempre tenho referido que queremos tornar mais transparente todo o funcionamento e as contas dessas empresas”. O secretário explicou que “há diferentes tutelas envolvidas e esperamos poder dialogar com as diferentes tutelas responsáveis pelas empresas para implementar medidas de maior transparência no futuro”.

Outra das questões dos dois deputados prendia-se com o montante previsto para o Fórum Macau, que o orçamento para o próximo ano prevê ser de 230 milhões de patacas. Para este ano, o Governo tinha destinado 87 milhões para o Fórum Macau e tinha explicado, tanto na discussão na generalidade como em sede de comissão, que esse aumento se devia à reunião ministerial que vai acontecer no próximo ano e à entrada de São Tomé e Príncipe no organismo. Assim, Sulu Sou afirmou: “Não consigo ajuizar sobre a razoabilidade desta despesa”.

Na réplica, o secretário deu a entender que a soma pode vir a ser mais avultada devido ao novo edifício do Fórum Macau que está a ser construído junto à AL. “Aqui ao lado do edifício da AL temos um novo edifício para albergar o gabinete, por isso não descartamos a possibilidade de que, no futuro, o orçamento referente a esse gabinete registe um acréscimo, mas vamos ter de aguardar por uma revisão do orçamento”, explicou.

A 20 de Dezembro, Lionel Leong vai ser substituído por Lei Wai Nong na pasta da Economia e Finanças, e esta foi a última vez que Lionel Leong respondeu perante os deputados. Na despedida, o secretário agradeceu aos deputados e à AL, recebendo uma ovação do hemiciclo. Lionel Leong adiantou ainda que está disponível para contribuir para o futuro de Macau “noutras áreas”. “Espero poder contribuir em outras áreas sem defraudar as expectativas da população e a confiança em mim depositada”, afirmou.

Imposto complementar de rendimentos também foi aprovado

Na sessão de ontem, Lionel Leong também viu aprovada na especialidade a proposta de lei de alteração ao regulamento do imposto complementar de rendimentos. A proposta de lei prevê que seja aumentado o lucro tributável do contribuinte, em média dos últimos três anos, de 500 mil patacas para um milhão, para que esses contribuintes sejam integrados no grupo A. Durante a discussão, Au Kam San levantou uma questão relativa à definição de empresas multinacionais: “Hong Kong, Taiwan e interior da China também são consideradas jurisdições fiscais diferentes?”. “É para evitar uma situação embaraçosa”, frisou. Lionel Leong explicou que sim e que a “terminologia também é usada nas outras regiões vizinhas”. Au Kam San pediu que o artigo que define Taiwan, Hong Kong e a China continental como “jurisdições diferentes” fosse votado em separado. Nesse artigo, Au Kam San, Ng Kuok Cheong e Sulu Sou votaram contra. Ainda assim, a proposta de lei acabou por ser aprovada.

A.V.