Com o Metro inaugurado, deputados mandam recados ao novo Governo

O Metro Ligeiro foi inaugurado na semana passada, com oito anos de atraso. Na primeira sessão plenária da Assembleia Legislativa depois de o Metro ter começado a circular na Taipa, os deputados aproveitaram para deixar sugestões e recados para que o próximo Governo não cometa os mesmos erros, no que toca a prazos e orçamentos.

Foram cinco os deputados que se debruçaram sobre o Metro Ligeiro, que foi inaugurado na semana passada: Song Pek Kei, Ho Ion Sang, Angela Leong, Agnes Lam e Wong Kit Cheng. Os parlamentares aproveitaram a sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL) de ontem para deixar sugestões quanto à coordenação com outros transportes públicos, modalidades de pagamento, maximização das receitas e extensão à península e a Hengqin. Além disso, o próximo Governo deve “aprender com a experiência” na área da construção.

O primeiro a falar sobre o Metro Ligeiro na AL foi Ho Ion Sang. O deputado pediu ao Governo para fazer a ligação entre o metro e os autocarros públicos, “para elevar a taxa de utilização dos diversos transportes públicos”. Além disso, diz o legislador, o Governo deve “estudar a criação de mais formas de pagamento de tarifas, incluindo o electrónico”.

Ho Ion Sang falou ainda sobre a rentabilidade do novo transporte. “Não se pode recorrer apenas às receitas tarifárias para compensar os investimento”, disse, sugerindo “aumentar os elementos turísticos e comerciais”, como forma de “maximizar os valores comerciais do Metro Ligeiro”. “O novo Governo deve definir o planeamento e a calendarização das futuras linhas e cumpri-los rigorosamente”, afirmou, acrescentando que o Governo de Ho Iat Seng deve concluir o quanto antes a ligação à Barra e a linha de Seac Pai Van e a ligação a Hengqin.

Também Wong Kit Cheng sugeriu a ligação do metro aos outros transportes e propôs métodos alternativos de pagamento. A vice-presidente da Associação Geral das Mulheres de Macau falou sobre o orçamento envolvido na construção do Metro Ligeiro e sobre os atrasos, e afirmou: “O Governo deve fazer um balanço rigoroso com base na experiência adquirida”. Recorde-se que as 11 estações do metro custaram 10,2 mil milhões de patacas. O metro começou a andar na Linha da Taipa oito anos após as primeiras previsões.

Agnes Lam disse também que “há um enorme espaço para melhoria em várias vertentes”. E enumerou: “Previsão na fase inicial, coordenação das opiniões da população, eficiência na execução, colaboração dos serviços públicos, conhecimento jurídico, etc”. A deputada concluiu dizendo que espera “que o Governo aprenda com as experiências e lições retiradas dos últimos 20 anos”.

Angela Leong focou-se na segurança do meio de transporte inaugurado na semana passada: “É necessário proporcionar formação profissional e contínua aos trabalhadores, rever e actualizar o sistema de gestão de segurança, definir planos adequados de tratamento de avarias e situações de emergência para responder às diversas situações que possam surgir, definir medidas de prevenção, de resposta e de recuperação, para responder rápida e eficazmente às situações de emergência”. Também a deputada eleita pela via directa pediu que o próximo Governo conclua “o quanto antes” as ligações à península.

“O Governo deve aprender com a experiência, alterando o seu estilo de trabalho, aperfeiçoando os mecanismos, para criar um novo mecanismo, para criar um novo caminho na área da construção em Macau”, sugeriu Song Pek Kei. A deputada lembrou que o ritmo dos trabalhos na tutela de Raimundo do Rosário é lento, mas que “a extensão da linha do Metro Ligeiro ao posto fronteiriço de Hengqin passou a ser uma tarefa urgente”.