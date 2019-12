Assim se vê a força de PC

Pereira Coutinho é o mais próximo que conhecemos de um dirigente sindical. E se houvesse partidos políticos, talvez ele fosse um dos raros políticos a assumir-se como tal. Na realidade de Macau três palavras o definem: deputado, português e… polémico.

Texto: João Paulo Meneses

Fotografia: Eduardo Martins

O José Pereira Coutinho que todos conhecemos em Macau é ‘filho’ da RAEM. Durante a administração portuguesa, o jovem Pereira Coutinho andava a estudar Direito na Universidade de Macau e encontrou o primeiro emprego, no funcionalismo público, na Direcção dos Serviços de Economia. O período final da transição deixa duas marcas no currículo: em 1998 é eleito presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) e em 1999 assume o cargo de chefe do Departamento da Propriedade Intelectual nos serviços públicos.

Mas poucos ouviam falar dele e menos ainda lhe adivinhavam o percurso que iniciaria pouco após a chegada da RAEM. Filho de pais com raízes goesas, que para cá vieram viver e trabalhar, José Pereira Coutinho nasceu em 1957 em Macau. Mas o político retratado neste perfil é alguém que emerge publicamente apenas a partir de 2001.

Um Pereira Coutinho muito diferente, quase 20 anos depois? “A mesma pessoa, os mesmos valores e as mesmas prioridades, porque tudo está na mesma, desde a corrupção à falta de transparência governativa, falta de responsabilidade dos titulares dos principais cargos públicos, estagnação na evolução do processo democrático, os cancros na habitação pública e saúde pública, degradação do sistema de Pensões de Aposentações, a constante degradação da qualidade do ar e sanidade públicas, resultando na queda anual da qualidade de vida dos habitantes”, diz ao PONTO FINAL. Quantos em Macau falam assim?

POLÉMICO

Pereira Coutinho não só não tem problemas em ser polémico como sabe que essa é uma das armas para furar os bloqueios impostos pelo sistema. Não é por acaso que se queixa de raramente ser entrevistado nos canais chineses da TDM, justificando com “instruções do Gabinete de Ligação”. E num dos debates das últimas eleições para a Assembleia Legislativa, uma das candidatas – e sua colega no hemiciclo – não hesitou em usar argumentos do foro privado, familiar, para o atacar.

Pereira Coutinho é polémico para chegar mais longe, não apenas na comunicação social (e é rara a semana em que não haja uma notícia sobre ele), mas também para conseguir provocar. Quem? Todos ou quase todos, na verdade.

Pereira Coutinho dispara em múltiplas direcções e nem sempre é claro quem é o alvo. Outra das consequências desta hiperactividade é a dispersão das temáticas que aborda, que já deixaram há muito de ser as relacionadas com a sua base social de apoio (os funcionários públicos) e com a defesa da democratização do sistema político – as duas bandeiras. Aliás, desde que Pereira Coutinho é presidente da ATFPM que passou a ser possível não-funcionários públicos fazerem parte da Associação.

O PONTO FINAL confrontou-o com esse ‘high profile’, que o faz surgir associado a diversas polémicas públicas nestes 20 anos, muitas delas extra-Assembleia. Mas o deputado prefere, neste caso, jogar à defesa: “Diria que sou bastante interventivo devido às responsabilidades de ser um deputado eleito pelo sufrágio universal. Se fosse deputado nomeado é evidente que somente prestaria contas a quem tinha conseguido ‘enfiar’ na AL. Ou seja, os deveres e as responsabilidades são distintas consoante a forma como os deputados são eleitos”.

No mínimo polémica, nestes anos, foi a sua opção de concorrer às eleições legislativas de 2015 em Portugal – ou seja, enquanto deputado à Assembleia Legislativa. Tão polémica que os seus colegas parlamentares foram lestos em alterar a Lei Eleitoral, prevenindo futuros casos, até porque se sabe hoje que Pereira Coutinho só não foi eleito porque muitos dos votos que teve ou teria não chegaram a tempo. Mesmo assim, ficou a 400 votos de chegar à Assembleia da República.

Quatro anos depois, Pereira Coutinho – como aliás é sua característica – não dá o braço a torcer. “Foi importante na altura participar naquelas eleições e não fosse, na altura, o envio muito tardio dos boletins de voto e tínhamos a certeza de conseguirmos ser eleitos”.

Polémica (e original) ainda – entre muitas outras situações – a opção de se recusar a entregar o boletim de voto para escolha do Chefe Executivo, em 2009. “Não entreguei o meu boletim de voto porque discordo do sistema eleitoral, acho que este grupo de pessoas não tem a legitimidade plena de representar a população de Macau”, disse na altura.

DEPUTADO

A ATFPM foi fundada em 1987 mas só em 2001, na primeiras eleições realizadas pela RAEM, surgiu uma lista sustentada por essa base social, já com Pereira Coutinho na liderança da Associação. Apesar do deputado evitar comprometer-se, na conversa com o PONTO FINAL, sobre a eventual duplicação dos sócios da ATFPM e dos eleitores da associação política Nova Esperança, dizendo que “como deputado eleito pelo sufrágio universal tenho a responsabilidade de servir todos os cidadãos de Macau não havendo razões de discriminação consoante ser duma ou de outra associação”, a verdade é que sem a ATFPM não seria eleito – como, sem a ATFPM, não ficaria às portas do Parlamento em Lisboa.

Em 2001, conseguiu apenas 4551 votos (o que se se traduz em 5,62%), mas a verdade é que, mesmo assim, ficou a pouco mais de 400 votos de ser eleito. Quatro anos depois, a Nova Esperança conseguiu 9974 votos (7,99%) e garantiu a Pereira Coutinho a eleição. Em 2009, aumentando muito o resultado da Nova Esperança (cerca de 30%, para 12.908 votos, 9,10%), ficou perto de eleger um segundo deputado. Finalmente, em 2013, os 13.130 votos (8,96%) resultaram na atribuição de dois mandatos, pelo que Leong Veng Chai juntou-se a Pereira Coutinho.

Novo teste em 2017, novamente com mais votos (14.386) mas menos percentagem (8.33%). Fruto da dispersão de listas – há cada vez mais candidatos a desdobrarem-se em mais do que uma lista, de modo a beneficiarem do sistema proporcional de atribuição de mandatos -, Leong Veng Chai não foi reeleito.

“Foram muitas e muitas lutas e reivindicações muito bem-sucedidas e que dariam para serem escritas em livro,” diz o deputado, quando lhe pedimos um balanço. Destaca, ainda assim, a luta pela isenção de IRS para os aposentados de Macau, “que continuam a receber as pensões de aposentação e de sobrevivência isentas do IRS”, como faz questão de frisar, ou a permissão de poderem continuar a arrendar as casas do Governo da RAEM e continuarem a beneficiar da assistência médica e medicamentosa mediante desconto de 0,5% das pensões. “Sabemos que até hoje os beneficiários estão muito agradecidos por estes resultados.”

Pereira Coutinho orgulha-se também do papel que teve na organização de “mega manifestações de 20 mil pessoas para travar o projecto de lei do Governo, da era da Dra. Florinda Chan, que pretendia atribuir compensações milionárias aos titulares dos principais cargos públicos”. Mais recentemente, “devido à nossa intervenção, conseguimos travar a transferência de 60 mil milhões de patacas do erário publico para uma empresa privada, a meros meses da tomada de posse do novo Chefe do Executivo Ho Iat Seng. Mas há muitos outros casos que podem ficar para a próxima entrevista,” diz, satisfeito.

E fracassos, insistimos? As inúmeras tentativas de fazer aprovar uma lei sindical? A forma como se bateu contra a Lei de Terras, abandonando o plenário a meio? “Nenhuma luta ou reivindicação resultou em frustração ou me desgastou, porque, em qualquer caso, à partida, já antevia o resultado das mesmas face ao sistema político implementado antes e depois da transferência da administração”.

PORTUGUÊS

Pereira Coutinho é o único deputado português, e, já agora, macaense, eleito à Assembleia Legislativa. E ele leva isso muito a sério. “A responsabilidade é enorme para manter sempre viva a língua portuguesa dentro do hemiciclo,” declara. Por isso, “desde o meu primeiro dia de trabalho na AL que sempre, mas sempre, fiz intervenções no Plenário em língua portuguesa, no período antes da ordem do dia.”

Pereira Coutinho promete manter “esta postura no futuro”, enquanto durar o actual mandato, ou seja, até Setembro de 2021. “Como deputado eleito pelo sufrágio universal, não tenho dúvidas que a língua portuguesa é mais bem defendida,” citando por oposição um velho alvo seu: as poucas intervenções dos deputados nomeados pelo Chefe Executivo e dos eleitos pela via indirecta, “por falta de legitimidade democrática e de não terem de prestar contas aos cidadãos”.

Outro exemplo da importância que o deputado-sindicalista dá à questão de ser português em Macau é a sua eleição para o Conselho das Comunidades Portuguesas, pelo círculo eleitoral de China/Japão/Tailândia. Em 2003 ainda teve oposição em Macau, mas nessa altura ainda não era clara a força eleitoral, suportada pela base social da ATFPM, de Pereira Coutinho. Não só ganhou como ficou com os três lugares, vitória tão clara que ninguém mais ousou candidatar-se. Tem repetido a vitória nas eleições subsequentes.

E foi precisamente esta função de conselheiro das Comunidades Portuguesas que lhe trouxe uma das mais recentes e desagradáveis polémicas: em 2017, Lam Chong, director do jornal San Va Ou, escreveu um artigo intitulado “A parte portuguesa violou a Declaração Conjunta Sino-Portuguesa”, em que sugere que Pereira Coutinho e os outros dois conselheiros (Rita Santos e Armando de Jesus) cobravam cerca de 18 mil yuan para tratarem da emissão ou renovação de passaportes portugueses. Os conselheiros negaram veementemente as acusações e avançaram, depois, com um processo por difamação contra o director do jornal, acrescido de um pedido de indemnização.

Já este ano Lam Chong foi absolvido pelo Tribunal Judicial de Base, que entendeu que não ficaram provados os crimes pelos quais cada um dos conselheiros pedia o pagamento de 56 mil patacas de indemnização, mas o caso pode não ficar por aqui, já que está em causa o bom nome de Pereira Coutinho e companhia.

Até porque, ao ter sido reeleito em 2019 para mais um mandato à frente da ATFPM, Pereira Coutinho não vai sair de cena. Se será candidato a deputado em 2021, ainda é cedo para dizer. O que é fácil de garantir, desde já, é que poderemos esperar mais polémicas do deputado que fala português na Assembleia Legislativa.