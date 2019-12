Sulu Sou desafia Governo a melhorar condições rodoviárias para ciclomotores

O deputado e vice-presidente da Associação Novo Macau exige, em interpelação remetida ao Executivo, a remodelação de estacionamentos pagos para ciclomotores e a construção de uma zona de espera reservada antes dos semáforos. Sulu Sou critica ainda o Executivo pelo que diz ser a falta de medidas concretas para resolver a falta de estacionamento em Macau.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Numa interpelação escrita que será hoje entregue ao Governo, Sulu Sou levantou várias questões relacionadas com a segurança dos motoristas de ciclomotores em Macau e apresentou uma série de sugestões ao Executivo. O deputado pró-democracia assinalou a importância de proceder a remodelações rodoviárias, uma vez que o número de ciclomotores em Macau excedeu o registo de carros “há muito tempo”, e acusou o Governo de “não respeitar a opinião pública” sobre a construção de estacionamentos de ciclomotores numa estrutura diagonal.

“Visto que alguns lugares pagos já foram remodelados para a estrutura diagonal, o qual recebeu uma resposta positiva do público, as autoridades continuam a construir novos lugares pagos na estrutura vertical, ignorando os riscos de causar perigo nas vias rodoviárias. Gostaria de perguntar ao Governo quando é que vai respeitar as opiniões dos cidadãos e remodelar os lugares pagos de ciclomotores na estrutura diagonal, nomeadamente nas ruas estreitas e zonas mais circuladas?”, começou por questionar Sulu Sou.

O vice-presidente da Associação Novo Macau, considerou também que o Governo não tem executado medidas concretas para a resolução dos problemas dos cidadãos nas estradas e pediu uma emenda futura na lei. “Apesar de as autoridades estarem sempre disponíveis para adoptarem diferentes medidas de outros países para melhorar a situação das estradas, e garantir a segurança dos motoristas, não têm executado realmente nenhumas medidas concretas”, frisou o deputado pró-democracia.

“Gostaria de perguntar ao Governo se, na emenda futura da ‘Lei do Trânsito Rodoviário’ e do ‘Regulamento do Trânsito Rodoviário’, pretende emular as medidas das zonas vizinhas, aperfeiçoar o planeamento dos sinais, das marcas e das linhas nas vias rodoviárias, e considerar construir, nas estradas mais amplas, uma zona de espera reservada aos ciclomotores antes dos semáforos, e uma via destinada a eles pelo lado esquerdo?”, questionou Sulu Sou na interpelação dirigida ao Executivo.

O deputado eleito por via directa assinalou que “cerca de dez mil motoristas de ciclomotores deslocam-se pela cidade todos os dias”, e que por isso “há uma necessidade de melhorar as condições rodoviárias”. Sulu Sou mostrou-se ainda preocupado com a falta de soluções para o estacionamento de ciclomotores em Macau, e questionou o Governo sobre a possibilidade de acrescentar nos auto-silos lugares para os ciclomotores. “Gostaria de perguntar ao Governo se procurou identificar as zonas onde existe uma falta enorme de lugares pagos para ciclomotores, em correspondência às políticas de tarifas devidas pelo estacionamento, e acrescentar nos auto-silos lugares para os ciclomotores, sobretudo naqueles que são menos populares, como Jai Alai, Pak Kong, Pak Wai, Pak Lai, Espaço Sintra, Pak Vai? Ou vai pensar em construir novos auto-silos em zonas que tenham as condições precisas?”, escreveu o vice-presidente da Associação Novo Macau.