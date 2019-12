Xi Jinping vem a Macau distribuir medidas para estimular a economia

Nas comemorações dos 20 anos da RAEM, o Presidente Xi Jinping vem a Macau entregar um pacote de medidas para fomentar o desenvolvimento económico da região, noticiou ontem a agência Reuters, enumerando: uma bolsa de valores em renminbi, bancos estatais e mais terrenos na Ilha da Montanha. “Tenho algumas dúvidas de que [Macau] possa ser um centro financeiro”, comentou Albano Martins.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Uma bolsa de valores, um centro de liquidação em renminbi, infra-estruturas de bancos e empresas estatais e a concessão de mais terrenos em Hengqin. São estas algumas das medidas que Xi Jinping deverá apresentar a Macau no dia 20 de Dezembro, a propósito do 20.º aniversário da RAEM. A notícia foi avançada na tarde de ontem pela agência Reuters, que cita mais de uma dezena de funcionários governamentais e executivos chineses. Em comentário à notícia, Albano Martins disse ao PONTO FINAL que tem “sérias dúvidas” na criação de uma bolsa de valores em Macau e interpreta a iniciativa como “um puxão de orelhas a Hong Kong”.

Ainda não foi confirmada a presença de Xi Jinping em Macau para a celebração dos 20 anos da RAEM, mas a Reuters dá como certo que o Presidente chinês vá estar presente nas cerimónias. Por essa altura, Xi vai, segundo a agência, distribuir um pacote de medidas destinadas a fomentar e diversificar a economia de Macau.

Duas das medidas a aplicar em Macau são o estabelecimento de uma bolsa de valores em renminbi e um centro de liquidação em renminbi. “A indústria financeira era uma ideia que estava reservada para Hong Kong. Nós dávamos todas as medidas a Hong Kong, mas agora queremos diversificar”, disse um dos oficiais chineses. Dois executivos que ajudaram a montar a bolsa de valores de Xangai já terão mesmo chegado a Macau para dar apoio no estabelecimento de uma bolsa de valores no território.

Sobre a medida, Albano Martins comentou: “Uma bolsa de valores em renminbi, só se fosse de empresas de fora listadas cá, que tenham contas organizadas, contas auditadas, contabilidade organizada”. “Se essa bolsa for uma listagem de empresas do exterior, tudo bem, funciona. Mas para empresas locais poucas estarão lá”. “Tenho muitas e sérias dúvidas”, indicou o economista, que explica que muitas das empresas de Macau não têm a contabilidade organizada.

A bolsa de Macau teria como foco a negociação de obrigações, como forma de encorajar empresas locais e da China a emitir títulos de dívida no território, indica a notícia, que acrescenta que outro dos objectivos é dar espaço às ‘start-ups’ e a empresas de países de língua portuguesa.

Já acerca do centro de liquidação, Albano Martins explicou que, a ser uma realidade, isto significaria que, em algumas das operações feitas na moeda chinesa, os pagamentos seriam assegurados em Macau. “Há sempre um benefício para Macau com todas as oportunidades de negócio que caiam cá”.

A Reuters indica também que Pequim instruiu bancos estatais e empresas a instalarem infra-estruturas em Macau para apoiar a diversificação económica. Este será um plano de contingência de Xi Jinping para a China lidar com as possíveis perturbações dos mercados provocados pela crise em Hong Kong. Neste sentido, Macau também deverá juntar-se ao Banco Asiático de Investimento em Infra-estruturas.

Além disso, será também anunciada a concessão de mais terrenos na Ilha da Montanha, para que possam ser desenvolvidos para as áreas da educação e da saúde. Segundo a notícia, a indústria do jogo também está de olho nestes terrenos em Hengqin, já que os executivos do sector também manifestaram interesse em desenvolver a zona. “Tencionamos trabalhar com o Governo de Macau para avançar com programas que encorajem a próxima geração de empreendedores a começarem os seus negócios em Hengqin”, disse Lawrence Ho, citado pela agência. A Sands China também quer instalar uma academia de formação na Ilha da Montanha, onde já está o campus da Universidade de Macau desde 2013.

“Macau sempre viveu dos benefícios que a existência do continente chinês lhe trouxe. Macau vive parasitariamente à custa dos benefícios chineses”, considera Albano Martins, comentando a futura rentabilidade do plano para Macau: “Mas isso será rentável? É muito difícil de saber”.

O economista nota ainda que “Macau nunca conseguiu ser, do ponto de vista financeiro, quase nada”, porque “é uma cidade pequena, com muitas limitações, do ponto de vista do sistema bancário tem um nível primário”. Por isso, “não sei o que é que eles poderão fazer”. “Pode ficar um pouco melhor do que é, mas tenho algumas dúvidas de que possa ser um centro financeiro, com a capacidade que têm os bancos locais”, refere, acrescentando que este é “um puxão de orelhas a Hong Kong”.

Também as fontes ouvidas pela Reuters ligam este pacote de medidas ao facto de Macau se ter mantido à margem dos protestos pró-democracia de Hong Kong dos últimos seis meses, recordando que Pequim tem elogiado Macau por estar a ser “um exemplo na manutenção da segurança nacional e por acatar as exigências do Governo Central”.