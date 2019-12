Sulu Sou apresenta projecto de lei para evitar uso do reconhecimento facial nas câmaras de CCTV

Depois de várias intervenções públicas de Sulu Sou e da Novo Macau pedindo que o Governo não avançasse com o sistema de reconhecimento facial nas câmaras de videovigilância, o deputado apresentou um projecto de lei que tem como objectivo clarificar que este tipo de tecnologia é ilegal. O deputado quer “colocar esta questão no palco político”.

André Vinagre*

Sulu Sou apresentou, no final de Novembro, um projecto de lei de interpretação da lei da videovigilância em espaços públicos para clarificar que o sistema de reconhecimento facial, que o Governo quer testar no próximo ano, é ilegal. Segundo o deputado, o acesso às imagens tem de ser autorizado por lei. “Estou confiante de que posso colocar esta questão no palco político, para que todos os deputados a discutam”, afirmou o deputado.

No primeiro trimestre de 2020, as autoridades querem testar o sistema de reconhecimento facial em 50 câmaras de videovigilância de Macau e, além disso, Wong Sio Chak abriu a porta à possibilidade de criar uma base de dados biométricos recolhidos através desta tecnologia. A Associação Novo Macau e particularmente o seu vice-presidente, o deputado Sulu Sou, têm manifestado a oposição ao sistema. Ontem, em conferência de imprensa, o legislador indicou que, no final do mês de Novembro, apresentou à Assembleia Legislativa (AL) um projecto de lei de interpretação do regime jurídico da videovigilância em espaços públicos. “O diploma pretende clarificar que o reconhecimento facial promovido pelas autoridades é ilegal e inválido”, indicou o deputado.

Este projecto do deputado não é uma revisão à lei da videovigilância em espaços públicos, mas sim uma lei de “clarificação” relativa à lei vigente, sublinhou Sulu Sou, acrescentando que, na lei de 2012, “não se encontra nada sobre o reconhecimento facial, mas há referência ao sistema de reconhecimento de matrículas”, e recorda que, na discussão na especialidade da lei da videovigilância, os deputados indicaram que era necessário “usar a lei para regular a que nível é que o Governo usa a CCTV”.

“O conteúdo desta lei é muito simples, é que a lei 2/2012 não aceita que nenhum departamento público, incluindo a polícia e outros departamentos, usem o sistema de reconhecimento facial ou outro sistema de reconhecimento de dados biométricos provenientes das câmaras de CCTV”, clarificou. “Legalmente, recolher imagens não significa que elas possam ser processadas arbitrariamente”, já que, segundo o democrata, isso “tem de ser autorizado por lei”. “Eu insto o Governo a encarar a polémica e, se não houver nenhuma base legal para usar o sistema de reconhecimento facial, devem pará-la imediatamente”, disse.

Kou Hoi In, presidente da AL, está agora a analisar o projecto apresentado pelo democrata. Depois, será apreciado e votado pelos colegas parlamentares. Sulu Sou disse apenas estar “confiante” de que é uma boa maneira de “colocar esta questão no palco político, para que todos os deputados a discutam”, e que “é uma boa oportunidade para que o novo Governo enfrente o seu primeiro desafio”. “A segurança não é tudo”, afirmou Sulu Sou, notando que “Macau não é uma cidade perigosa” e que “muitos governos no mundo usam essa desculpa para limitar os direitos humanos”.

O vice-presidente da Associação Novo Macau disse ainda que vê com preocupação o facto de Wong Sio Chak continuar no Governo. O deputado comparou as outras tutelas do Executivo, em que a resposta a polémicas tem sido “rápida”, com a tutela da Segurança: “Ele não quer negociar com a sociedade civil e só promove o que quer promover”. “Dentro do mesmo Governo, a atitude é diferente”, afirmou, concluindo: “Temo que, nos próximos cinco anos, a situação se torne ainda mais séria”.

*com Miguel Fan