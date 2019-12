Pansy Ho, a herdeira improvável de “Dr. Ho”

Queria estudar arte, mas acabou a licenciatura em marketing num colégio jesuíta, por influência do pai. Chegou a trabalhar como actriz e não lhe passava pela cabeça seguir os negócios da família. Foi o pai que a convenceu. Por causa de um namorado foi ameaçada publicamente pelo pai. Mudou a sua vida a partir de 2000 e é hoje a mulher mais rica de Hong Kong e Macau. Stanley Ho terá visto em Pansy Ho a herdeira.

Texto: João Paulo Meneses

Fotografia: Eduardo Martins

Por mais do que uma vez a SJM recebeu puxões de orelhas das casas especializadas em análise das firmas de jogo cotadas em bolsa, como é o caso, sobre o modelo de governação não apenas da concessionária mas do complexo sistema de hierarquias dentro da holding de controlo pessoal de Stanley Ho e da própria STDM. Para aquilo que os especialistas consideraram um modelo confuso, muito contribuiu o facto de Stanley Ho não ter definido um herdeiro claro ou pelo menos um sistema que assegurasse a transição quando ele já não pudesse.

Na memória de muitos estão ainda as peripécias que se sucederam após o internamento do fundador num hospital de Hong Kong, em 2009, arrastando durante dois anos a família para as primeiras páginas de todos os jornais de Macau e Hong Kong. Só em 2018, nove anos depois, é que a situação se clarificou, quando o rosto da STDM (e portanto da SJM) renunciou a todas as funções executivas e passou o controlo para a filha Daisy Ho, de 55 anos, deixando a quarta mulher, Angela Leong, de 59 anos, e Timothy Fok (o filho mais velho de Henry Fok, outro dos accionistas de referência da STDM), como vice-presidentes e directores executivos.

Daisy Ho é aparentemente a herdeira do lugar do pai, mas não da (maior parte da) sua fortuna ou mesmo do seu poder. ‘Acima’ de Daisy está a irmã mais velha, Pansy (57 anos), a mulher mais rica de Hong Kong desde 2011, de acordo com a publicação “Tycoons in Hong Kong”.

Tanto quanto é possível saber nesta altura, Pansy só não é a presidente da SJM pela simples razão de, em simultâneo, deter 29 por cento da empresa detentora da subconcessão atribuída à MGM (a MGM China Holdings Ltd.) e, ali, desempenhar também relevantes funções executivas.

“Aparente herdeira”

Pansy foi lançada para o topo pelo pai em 2000, quando assumiu um lugar na administração da STDM, contra, aliás, a opinião de uma accionista bem conhecida do universo STDM, a sua tia Winnie Ho, irmã de Stanley. “Como resposta às crises internas e às ameaças externas, Ho nomeou a sua filha Pansy como aparente herdeira para vir a herdar o império de jogo, injectando sangue novo na gestão da STDM”, escreveu em 2005 o analista político Sonny Lo, profundo conhecedor da realidade de Macau.

Lo, num trabalho chamado “Casino Politics, Organized Crime and the Post-Colonial State in Macau”, descreve os primeiros contactos de Pansy com o universo de empresas do pai, a partir de 1994, nomeadamente quando é chamada a negociar a fusão entre as duas companhias de jet foils que operam entre Macau e Hong Kong, negócio que termina com uma ‘joint venture’ na qual a STDM fica com 71 por cento do capital. “Pansy Ho contribuiu para a renovação do negócio da STDM”, sintetiza Sonny Lo, lembrando ainda que, sob a sua gestão, “a empresa continuou a demonstrar o seu compromisso com o futuro de Macau”, dando como exemplo a construção da Torre de Macau, que começou em 1998 e terminou em 2001.

Ameaças do pai em público

Se Pansy Ho parece ser hoje a descendente de Stanley Ho melhor colocada para lhe suceder na liderança do grupo empresarial, a verdade é que nem sempre foi assim. Aliás, quem se lembrar do que aconteceu no final de 2000 não deixará de ficar surpreendido com este desfecho.

Na altura, e não estando ainda formalmente divorciada de Julian Hui, filho de um dos grandes empresários do sector marítimo de Hong Kong, Hui Sai-fun, Pansy iniciou um relacionamento com Gilbert Yeung, filho de um dos rivais de Stanley Ho na área do entretenimento, Albert Yeung (Emperor Group).

Gilbert, descrito na imprensa da Região vizinha como ‘bad boy lover’, foi preso por posse de droga em meados de 2000, facto que ocupou as primeiras páginas dos jornais mais populares de Hong Kong. O pai Stanley não gostou e chegou a ameaçar, publicamente, deserdar Pansy se ela mantivesse o relacionamento com Gilbert – ainda que, neste caso, talvez não seja possível dissociar o negócio de um casino que Stanley e Albert abriram na Coreia do Norte poucos anos antes.

Pansy levou as ameaças do pai a sério e arrumou a sua vida. Pessoal, ela que que na década de 90 era muitas vezes descrita como uma socialite, sempre fotografada em festas e alvo dos paparazzi locais, e sentimental: terminou com Gilbert e divorciou-se de Julian. Tudo isto em 2000, claramente um dos anos marcantes na vida da filha mais velha do fundador com Lucina Laam. “Na verdade, o espaço para eu ser eu mesma é limitado. Não importa o quanto trabalhei para ter sucesso, um comentário como ‘ela é filha do Stanley’ transforma todos os meus esforços em vão”, disse Pansy à agência estatal chinesa Ecns.

Marketing em vez de arte

Os primeiros estudos de Pansy aconteceram em Hong Kong, na St. Paul’s Convent School, mas vai terminar o ensino secundário para Palo Alto, Califórnia, onde frequentou uma escola só para raparigas, das mais prestigiadas do estado, a Castilleja School. Continuou na Califórnia os estudos universitários, mais concretamente na Santa Clara University, de origem e propriedade jesuíta. Queria desenvolver estudos de arte, mas o pai disse-lhe – de acordo com o que Pansy contou mais tarde – que ela se destacava pelo pensamento lúcido, mais racional do que sentimental. “Talvez possas frequentar escolas de negócios e tomar uma decisão mais tarde”. Pansy optou pelos livros de negócios e marketing.

Aos 19 anos, ainda dividida, e pensando vir a tornar-se curadora de arte, já está em Hong Kong, onde tem uma curta experiência ao lado do actor Danny Chan. Tão curta que um ano depois inicia, por influência do pai, um estágio num banco com sucursal em Hong Kong – tinha 20 anos.

A primeira actividade profissional relevante surge por volta de 1988, quando cria uma empresa na área das relações públicas, The Occasions, que se veio a revelar líder de mercado na colónia vizinha – é com esta empresa que vai ajudar a irmã mais nova, Josie, a tentar impor-se como cantora e depois actriz, ao que se diz, perante a oposição do pai.

Curiosamente, para realizar o último concerto em Macau, no passado dia 7, Josie não contou com o apoio de Pansy, que terá recusado ceder um espaço da SJM, mas sim de outro irmão, Lawrence, que emprestou uma sala do Studio City.

“É realmente difícil ser eu mesma sob a influência de um pai tão bem-sucedido. Tenho que trabalhar ainda mais [do que os outros]”, confessou Pansy, que disse várias vezes não querer trabalhar nos negócios da família. Numa outra ocasião revelou que era ela quem, ainda muito jovem, acompanhava o pai nas caçadas às perdizes e aos patos bravos em montanhas mais ou menos inóspitas. “Eu era a pessoa mais corajosa da família. Juntos subíamos montanhas e caminhávamos pelo deserto durante horas”, revelou Pansy, numa entrevista de 2009. Apesar disso, confessou, referia-se ao pai como “Dr. Ho”.

Da STDM à MGM

Desconhece-se qual o papel que Stanley Ho teve nas negociações das duas subconcessões lideradas pelos irmãos Pansy e Lawrence, mas imagina-se que terá sido determinante. Pansy associou-se à MGM e Lawrence à Melco.

Sem nunca abandonar os interesses na STDM, Pansy esteve sobretudo dedicada à implantação da MGM em Macau – foi ela, por exemplo, quem surgiu em público protestando contra a falta de terrenos para construir no Cotai, ironizando com as largas parcelas atribuídas à Galaxy e à Las Vegas Sands. Mantém-se como co-presidente e accionista de referência da MGM China Holdings Ltd.

A MGM pode ser a mais pequena das operadoras mas o prestígio e a riqueza de Pansy Ho têm vindo a aumentar: ocupa o lugar 413 da lista “Billionaires 2019”, da Forbes, e é o 20º mais rico de Hong Kong. A sua fortuna pessoal é estimada em 4.8 mil milhões de dólares norte-americanos. Em 2018 terá comprado a segunda propriedade mais cara de toda a Ásia, uma mansão em Hong Kong que alegadamente custou 900 milhões de dólares de HK.

No ano passado, Pansy (através da Shun Tak Holdings) e a Fundação Henry Fok assinaram um acordo para controlarem 53 por cento da STDM, que por sua vez controla 54.1 per cento da SJM Holdings. Um acordo que reduz a influência da quarta mulher de Stanley, a deputada Angela Leong, a maior accionista individual da STDM.

Pansy, pelo seu lado, não precisa de estar na Assembleia Legislativa para aumentar a sua influência: em Setembro, jogou uma cartada de mestre junto da China, ao tornar-se a primeira gestora de casinos a criticar os protestos de Hong Kong, usando como palco nem mais nem menos do que o Conselho de Direitos Humanos da ONU, em nome da Federação de Mulheres de Hong Kong.