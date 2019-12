Dia de descanso compensatório deixa de ser fixado pelo empregador

Os deputados da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa estão a discutir a alteração da lei das relações do trabalho com algumas rectificações à segunda versão do texto apresentado pelo Governo. Vong Hin Fai, presidente da comissão, explicou que o dia de compensação pelo trabalho na folga vai deixar de ser fixado pelo empregador e que os trabalhadores têm de ser compensados pela eventual sobreposição de feriados obrigatórios.

Eduardo Santiago

Os patrões vão ser obrigados a chegar a um acordo com os trabalhadores para determinar o dia de compensação pelo trabalho na folga. Von Hin Fai, presidente da comissão permanente que está a analisar na especialidade a alteração da lei das relações do trabalho, revelou ontem que os deputados fizeram pressão para que o dia de descanso compensatório pelo trabalho na folga deixasse de ser fixado pelo empregador.

“Na nossa proposta de lei há mais uma opção para o trabalhador. Na versão inicial, esta nova função de um dia de descanso compensatório era fixada pelo empregador. Estou a referir-me, para além do direito de gozar um dia de descanso compensatório, ou seja, a que tem direito, tem ainda direito a auferir um acréscimo de um dia de remuneração de base. Se o trabalhador não quiser auferir este acréscimo de um dia de remuneração de base, pode optar por um dia de descanso compensatório, que na segunda versão inicial era fixado pelo empregador, mas neste novo texto de trabalho, a expressão ‘fixada pelo empregador’ foi eliminada. Este dia de descanso então pode ser fixado com o acordo feito entre as partes laboral e patronal”, disse o presidente da comissão após a reunião entre deputados e o Governo.

Caso não haja acordo entre as partes, o Governo clarificou os deputados que será tido em conta o artigo 47. “Se não houver acordo entre ambas as partes então o Governo disse-nos que vai ter em conta o artigo 47 da actual lei das relações de trabalho. Ou seja, é fixado, marcado ou definido com antecedência mínima de 30 dias pelo empregador”, acrescentou Von Hin Fai.

Os deputados pediram também satisfações ao Governo sobre a omissão de um regime de compensação dos trabalhadores em caso de sobreposição de feriados obrigatórios. “Houve deputados que colocaram questões sobre o caso raro da sobreposição de dias de feriados obrigatórios, se há ou não compensação. Porque já no passado aconteceu um caso desses, a sobreposição do dia 1 de Outubro e o dia do Ano Novo Lunar. E já na nossa história houve este caso de sobreposição de dois dias de feriados obrigatórios”, disse.

De acordo com Von Hin Fai, os deputados pediram ao Governo para que tivesse atenção ao caso no próximo texto de revisão da lei. “Pedimos para que na próxima revisão da lei das relações de trabalho tenham em conta esta matéria da compensação nos casos de sobreposição de feriados obrigatórios pois não há regras para isto, para a resolução deste problema. Nem nesta proposta há regras para uma solução disto, não há compensação para isto. De acordo com a proposta de lei, nem com a lei vigente, não há compensação, quando há sobreposição de dois dias de dois feriados obrigatórios”, assinalou.

Sobre a introdução da licença de paternidade na lei das relações do trabalho, Von Hin Fai explicou que alguns deputados levantaram algumas dúvidas, mas que não foi abordado o assunto em relação aos trabalhadores não-residentes. “Hoje não discutimos sobre a questão da licença de paternidade nos trabalhadores não-residentes”, frisou o presidente da comissão.

Em relação aos requisitos para solicitar uma licença de paternidade, Von Hin Fai disse que a “proposta de lei confere ao empregador o direito de exigir ao trabalhador a apresentação dos documentos para confirmação do facto que deu origem ao gozo da licença de paternidade”.

Caso o trabalhador tenha dificuldades em apresentar os documentos (certidão de nascimento ou atestado médico), poderá apresentar outros documentos, acrescentou o presidente da 3.ª comissão, frisando que, “se empregador não aceitar os outros documentos que o trabalhador apresente”, o caso será resolvido pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais.

Depois desta reunião, Von Hin Fai acredita que o Governo irá entregar a terceira versão do texto para apreciação na especialidade. “Depois desta reunião, tendo em conta as respostas dadas pelo Governo, e a explicação do Governo, então, o Governo vai entregar-nos o quanto antes a terceira versão de trabalho desta proposta de Lei. Ou até uma última versão, uma versão final, desta proposta de lei, e depois de nós recebermos esta versão final, então vamos elaborar o nosso parecer e assinar o nosso parecer”, afirmou.