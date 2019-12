Tracy Choi, o espírito rebelde do cinema que cresceu na mudança de Macau

Aos 31 anos, a realizadora natural de Macau é uma das promessas do cinema asiático da sua geração. Inconformada por natureza, desistiu de um emprego bem pago na TDM como apresentadora para perseguir o sonho de fazer filmes. Os seus filmes abordam recorrentemente temas como o feminismo e a igualdade de género. Numa sociedade onde a homossexualidade continua a ser tabu, Tracy Choi é um dos rostos da luta pelos direitos da comunidade LGBT, 20 anos depois da transferência de soberania para a China.

Texto: Eduardo Santiago

Fotografia: Eduardo Martins

Persistente e meticulosa, Tracy Choi não gosta de enredos demasiado dramáticos e procura contar histórias autênticas com personagens verosímeis nos seus filmes. Com uma infância repleta de actividades ecléticas, a jovem realizadora de Macau procurou desde muito cedo fazer o que gostava, independentemente da barreira dos estereótipos de género. Jogou basquetebol, andou de skate, compôs canções e procurou escrever pequenos romances ainda adolescente antes de descobrir o cinema como uma forma de contar histórias. “Eu tinha imensos ‘hobbies’. Quando estava na escola secundária tentei cantar, compor canções, porque tinha uma guitarra e, para além deste desejo de escrever canções, também queria escrever pequenos romances de ficção, por isso tentei muitas coisas”, recorda Tracy Choi ao PONTO FINAL, assumindo que começou por experimentar vídeo quando se apercebeu que “as coisas não estavam a funcionar” na música e nos romances.

“Penso que as coisas não estavam a funcionar e por isso comecei a experimentar o vídeo porque aí também podia contar uma história”, disse. Aproveitando uma competição de filmes amadores da escola secundária, Tracy descobriu, através da câmara de filmar do pai, que podia contar histórias de forma mais fácil. “Lembro-me que havia uma competição de filmes amadores para estudantes na escola secundária e por isso resolvi participar com filmagens dos meus colegas de escola. O meu pai tinha comprado uma câmara para vídeos caseiros e por isso peguei na máquina dele e comecei logo a fazer pequenos filmes com os meus amigos, e penso que tudo começou aí, pois pensei na altura que o vídeo se adequava mais a mim, pois era uma forma mais fácil de contar uma história”, referiu.

Depois de terminar o ensino secundário, Tracy Choi quis dar continuidade à paixão de fazer filmes apesar de não haver uma indústria cinematográfica em Macau. Em 2006 inscreveu-se no curso de Produção de Cinema da Universidade de Shih Hsin, em Taiwan, onde estudou durante quatro anos. Uma experiência que lhe abriu novos horizontes. “Quando fui estudar para Taiwan, o mundo do cinema abriu-se para mim como nunca tinha imaginado, porque uma coisa era fazer filmes na brincadeira no secundário, e outra era estudar a técnica e a história do cinema com outras pessoas que partilhavam a minha paixão por filmes. Aí apercebi-me que contar bem uma história no cinema pode não ser assim tão fácil como parece”, recorda.

Em Taiwan, Tracy Choi conheceu uma realidade bem distinta de Macau, a começar desde logo pelo pensamento progressista da Universidade de Shih Hsin. “Lá, vi imensos filmes que não conhecia, pois eles têm uma enorme variedade de festivais de cinema todos os anos. Mas não foi só essa diversidade cinematográfica que me marcou. A cultura de Taiwan também me deixou bastante abalada, no bom sentido. Não sei se foi da Universidade, mas nas questões de género podíamos estudar disciplinas como literatura feminista e outras cadeiras relacionadas com as mulheres no cinema. Obviamente que escolhi logo essas disciplinas”.

“Em Taiwan apercebi-me que tinha muito interesse por estes tópicos nomeadamente a igualdade de género independentemente de ser na literatura ou no cinema. Por isso decidi fazer filmes em torno desses temas e, por isso, quando escrevo acabo por ir a essa fonte”, acrescenta.

Terminada a licenciatura em Taiwan, Tracy Choi regressou a Macau, em 2010, para trabalhar na Teledifusão de Macau (TDM) como apresentadora de um programa de lazer, uma experiência que durou apenas um ano. “Quando regressei a Macau, procurei um trabalho que fosse relativamente próximo da área do cinema ou da televisão. De facto, essa foi a minha primeira entrevista de trabalho. No início, eles queriam um realizador para um programa e acabaram por me escolher para apresentadora, ainda hoje não percebo porquê. Mas também foi uma experiência interessante para mim, apesar de tudo, porque ganhei ferramentas para entrevistar pessoas em documentários”.

Apesar de assumir que tinha um bom salário a trabalhar na TDM, Tracy Choi não se sentiu profissionalmente concretizada, e por isso despediu-se em 2011 e rumou a Hong Kong para tirar um mestrado em Produção de Cinema.

Em 2012, filmou o seu primeiro documentário sobre a questão da luta pelos direitos LGBT em Macau. Intitulado “I’m Here”, o documentário escrito e realizado por Tracy Choi relata de forma intimista as dificuldades das mulheres em assumir a homossexualidade perante a família numa sociedade como Macau. O documentário venceu o “Prémio do Júri” na edição de 2012 do Festival Internacional de Cinema de Macau e Festival de Vídeo, e despertou a atenção internacional. Tracy Choi foi convidada a participar em vários festivais na Ásia e na Europa com o seu forte apelo à tolerância e compreensão da sociedade contra a discriminação sexual.

Defensora dos direitos LGBT, Tracy Choi nunca se sentiu descriminada em Macau, apesar de reconhecer que o assunto continua a ser tabu na sociedade. “Creio que na questão LGBT, o problema continua a ser a forma como as pessoas são tratadas, como se fossem invisíveis. Há apenas um silêncio porque as pessoas não falam desse assunto. Ninguém quer abordar esse assunto da homossexualidade. Creio que para a comunidade lésbica é mais fácil do que para a comunidade gay. Porque tenho amigos gays que sofrem imenso por não lhes ser permitido sair do armário. Com as raparigas é mais fácil, até por uma questão cultural, uma vez que é normal duas amigas andarem na rua de mão dada. No entanto, sinto que a geração mais nova lida melhor com as questões LGBT, porque não encaram isso como um problema. Mas ao nível da lei continua tudo na mesma, não mudou nada”, confessa.

“Sempre preferi ficção, mas o género documentário é algo muito importante para mim. Não sei se é da minha personalidade, mas quando filmo um documentário temos de ser agressivos na parte das entrevistas, o que pode causar algum desconforto nos entrevistados. Por isso acho que a ficção é mais fácil para mim”, acrescentou.

O seu filme “Sometimes Naive”, do projecto final do mestrado, entrou em 2013 na lista de filmes pré-seleccionados para participar no Festival de Cinema asiático de Hong Kong. Já o documentário “Farming on the Wasteland” venceu o “Prémio de Louvor do Júri” na edição de 2014 do Festival Internacional de Cinema de Macau e do Festival de Vídeo. Dois anos depois, a sua primeira longa-metragem, “Sisterhood”, foi seleccionada para a secção de competição na primeira edição do IFFAM e recebeu duas notificações para a 36ª edição dos Prémios de Cinema de Hong Kong. Um filme bastante pessoal para Tracy Choi, que acompanhou as mudanças de Macau ao longo dos últimos 20 anos.

“Penso que quando fiz o “Sisterhood”, a primeira ideia que tive para o filme era exactamente sobre isto, sobre as mudanças de Macau. No início da década de 90, lembro-me de Macau como sendo um lugar muito calmo com um ritmo lento em que as pessoas eram muito próximas umas das outras. Lembro-me de ir brincar para a casa de vizinhos quando os meus pais estavam ocupados e de conhecer toda a gente do meu bairro. Mesmo quando ia lá abaixo à loja, conhecia o dono. Era como viver numa pequena aldeia com pessoas muito chegadas, todos tinham intimidade. Essa história já a tinha escrito há imenso tempo, mas só quando regressei de Taiwan e de Hong Kong, passados seis ou sete anos, é que senti realmente a mudança em Macau por ter voltado a viver cá. Tantas coisas diferentes do que me lembrava que tiveram um enorme impacto em mim, e aproveitei esse sentimento para o introduzir na história do filme”.

Apesar de a cidade ter mudado muito ao longo dos anos, Tracy mostrou em “Sisterhood” um conhecimento minucioso da cidade, e procurou através da imagem captar uma essência do território apenas ao alcance de quem cresceu em Macau nos últimos 20 anos. “O curioso é que quando começámos a gravar é que nos apercebemos dos problemas, porque quando tínhamos de gravar planos mais amplos tivemos dificuldades porque a paisagem actual é muito diferente do que tínhamos na década de 90, o que nos condicionou quando quisemos ter planos da cidade desse período específico, e por isso tínhamos poucas opções para filmar”, referiu.

Nos últimos anos, Tracy Choi participou em vários filmes enquanto produtora e assistente de realização, nomeadamente em “Ina”, de António Faria, e “Hotel Império”, de Ivo M. Ferreira. Neste momento, a realizadora de Macau está a preparar um filme sobre Hong Kong.

“Este ano estive a trabalhar na produção de filmes, nomeadamente o ‘Ina’, e quero continuar a trabalhar na área do cinema. Claro que me sinto muito feliz a realizar um filme, mas não me importava de fazer filmes até ao fim da minha vida, mesmo que não fosse necessariamente no cargo de realizadora. No próximo ano, o meu desafio será filmar em Hong Kong. Sempre filmei em Macau e gostaria de ter um novo desafio, e Hong Kong é um enorme desafio, por isso estou muito entusiasmada”, assume.

Com uma carreira ainda curta, Tracy Choi traçou durante sete anos um importante caminho para a afirmação de Macau no panorama do cinema asiático, com a realização de dois documentários e da longa-metragem “Sisterhood”, para além das curtas que realizou e produziu. Atenta aos pormenores da realidade, foi na ficção do cinema que Tracy Choi construiu a sua fortaleza, onde as regras de cada um estão salvaguardadas pelo espírito rebelde da liberdade.