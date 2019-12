Revista Time escolhe Greta Thunberg como Personalidade do Ano

A activista do clima Greta Thunberg foi ontem escolhida como Personalidade do Ano pela revista Time, que colocou na capa uma fotografia da jovem, tirada na costa lisboeta, sob o título “O Poder da Juventude”. Greta Thunberg ficou conhecida por ter dado início a um movimento global de combate às alterações climáticas.

Em 2018, a jovem – que tem 16 anos – faltou às aulas para acampar em frente do Parlamento sueco, segurando uma placa onde se lia “Skolstrejk för klimatet” (“Greve escolar pelo clima”). Nos 16 meses seguintes, falou com chefes de Estado na ONU, reuniu-se com o Papa, zangou-se com o Presidente dos Estados Unidos e inspirou 4 milhões de pessoas a unirem-se à greve climática global em 20 de Setembro de 2019, naquela que se tornou a maior manifestação pelo clima da história.

Para a Time, Greta Thunberg “conseguiu criar uma mudança de atitude global”, organizando um movimento mundial que pede mudanças urgentes. “Fez um apelo aos que estão dispostos a agir e encheu de vergonha aqueles que não estão”, refere a revista, lembrando que Greta Thunberg conseguiu convencer vários líderes mundiais, desde presidentes de câmara municipal até Presidentes de países, a assumir compromissos concretos.

Na semana passada, a jovem activista esteve em Lisboa, após atravessar o Atlântico em catamarã, a caminho de Madrid, onde participou na Marcha pelo Clima de dia 6. A ambientalista sueca foi favorita para receber o Prémio Nobel deste ano, segundo as casas de apostas ‘online’, num ano em que a lista de potenciais laureados foi a quarta mais extensa de sempre, com 301 candidatos.