Imposto complementar de rendimentos: 382 contribuintes passam para o grupo B

Os deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa terminaram ontem a discussão na especialidade da alteração ao regulamento do imposto complementar de rendimentos. Na proposta está previsto que os lucros tributáveis passem dos 500 mil para um milhão de patacas. O Governo explicou agora que a medida fará com que 382 contribuintes passem a ser incluídos no grupo B.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na prática, não muda nada. Contudo, 382 contribuintes vão deixar de fazer parte do grupo A do imposto complementar de rendimentos para descerem ao grupo B. A taxa é, em qualquer um dos grupos, de 12%. Os 382 contribuintes descem ao grupo B porque, segundo a proposta que ontem acabou de ser discutida na especialidade pelos deputados, os lucros do grupo A passam de 500 mil para um milhão de patacas. O Executivo indicou ainda que há 12 empresas cujos rendimentos são superiores a sete mil milhões de patacas, montante limite para a apresentação de um relatório às autoridades.

A proposta de lei da alteração ao regulamento do imposto complementar de rendimentos prevê que os contribuintes que, na média de três anos, tenham tido lucros de um milhão de patacas, desçam de escalão para o grupo B. Até aqui, o limite era de 500 mil patacas. Nestas condições, explicou o Governo aos deputados da comissão, há 382 contribuintes, representando 6,6% do total dos contribuintes. Tanto o grupo A como o grupo B pagam uma taxa de 12% sobre os rendimentos.

Com o novo regulamento, as empresas cujos rendimentos anuais declarados forem superiores a sete mil milhões de patacas têm de apresentar um relatório à Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) com informações sobre o grupo de empresas multinacionais e respectivas entidades constituintes. Estas informações são, depois, recolhidas e partilhadas com outros países e regiões ao abrigo da Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua e Administração em Matéria Fiscal. Os deputados quiseram saber quantas empresas existem nestas condições e Chan Chak Mo, presidente da comissão, citou a resposta do Executivo: “Quantas empresas cujos rendimentos atingiram sete mil milhões de patacas? Segundo a resposta do Governo, são 12 as empresas”.

“E será que estas empresas são ou não entidades-mãe filiais do grupo?”, questionaram os deputados. O Governo respondeu que “isso depende da política interna do grupo, porque segundo os procedimentos de registos comerciais, estas empresas não têm de revelar se pertencem ou não a um grupo de empresas multinacionais”, indicou Chan Chak Mo. Recorde-se que, segundo o novo diploma, as empresas que deixem de cumprir as condições de entidade-mãe devem comunicar o facto por escrito às finanças.

Chan Chak Mo e os deputados desta comissão assinaram ontem o parecer relativo à alteração ao regulamento do imposto complementar de rendimentos. O deputado concluiu, dizendo que espera que o diploma seja apreciado e votado na especialidade já na próxima semana.