Embaixadores não estranham ausência de Portugal nas comemorações dos 20 anos da RAEM

António Martins da Cruz e Carlos Frota não se surpreendem pelo facto de as celebrações do 20.º aniversário da RAEM não contarem com Marcelo Rebelo de Sousa nem António Costa. Na opinião dos embaixadores, esta “é uma comemoração da RAEM, não é uma comemoração de Portugal”. Já Duarte de Jesus diz que se sentiu “um pouco” surpreendido, mas que a situação não belisca as relações Portugal-China.

António Martins da Cruz e Carlos Frota não vêem qualquer problema na ausência de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa das cerimónias da comemoração dos 20 anos da transição de administração de Macau. O antigo assessor de Cavaco Silva diz não achar estranho que Pequim não tenha endereçado um convite aos responsáveis de Portugal, enquanto que o primeiro cônsul-geral de Portugal em Macau diz mesmo que “não faria sentido” o convite. José Manuel Duarte de Jesus, antigo embaixador de Portugal em Pequim, apesar de se dizer surpreendido, refere que a situação “não representa absolutamente nada” para as relações entre Lisboa e Pequim.

Martins da Cruz foi assessor diplomático de Cavaco Silva entre 1985 e 1994 e fez parte da equipa que negociou as condições da Declaração Conjunta do Governo da República Portuguesa e do Governo da República Popular da China sobre a Questão de Macau. Foi também ministro dos Negócios Estrangeiros, entre 2002 e 2003, e antigo embaixador de Portugal na NATO. “Eu não acho que seja essencial haver um convite”, referiu ao PONTO FINAL.

Para o embaixador, “esta data dos 20 anos da transferência da administração de Macau não é uma festa portuguesa, é sobretudo uma celebração para os habitantes de Macau e para a RAEM”. Martins da Cruz indica mesmo que “Portugal estará muito bem representado pelo cônsul-geral”, Paulo Cunha-Alves.

“Se eu estranho que Portugal não tenha sido convidado? Não estranho”, afirma António Martins da Cruz, explicando: “À meia noite do dia 19 de Dezembro de 1999, o minuto em que Portugal transmitiu a administração de Macau para a China, Portugal saiu do cenário da região”.

Martins da Cruz diz ainda que a situação não afecta, “de maneira nenhuma”, as relações entre Portugal e China, explicando: “Nós temos boas relações a nível político e a nível económico com a China. A China é um parceiro importante de Portugal e, como costuma dizer o ministro dos Negócios Estrangeiros, não é nosso aliado mas é nosso parceiro”. Martins da Cruz, uma das figuras da negociação dos moldes em que se daria a transferência de Macau da administração portuguesa para a administração chinesa, conclui dizendo que “não é este detalhe” que vai afectar as relações.

“NÃO FARIA SENTIDO”

“Do meu ponto de vista, não faria sentido nenhum [um convite aos responsáveis portugueses]. Isto é uma comemoração da RAEM, não é uma comemoração de Portugal, Portugal já cumpriu os seus deveres”. É assim que o primeiro cônsul-geral de Portugal em Macau comenta a ausência de Marcelo e Costa nas comemorações dos 20 anos da transferência de soberania.

Não teria Portugal um papel a desempenhar nas celebrações? “Uma coisa é estar numa comemoração chinesa, outra coisa é ter um papel que temos reiterado várias vezes, com a comunidade que cá está, com as trocas comerciais, com as trocas culturais, com a relação histórica”, responde Carlos Frota. “Uma coisa não tem a ver com a outra”. Ao PONTO FINAL, Frota sublinha: “Não faria sentido”.

“Quando o professor Marcelo Rebelo de Sousa esteve aqui, aventou-se a hipótese de vir. A mim pareceu-me deslocado um convite para esse efeito”, conclui. Recorde-se que, a 1 de Maio, aquando da passagem por Macau do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou: “Que eu volto, volto. Agora, quando é que será, eu acho que pode acontecer que seja no final do ano, porque aí haverá a cerimónia do 20.º aniversário da transferência da administração”.

José Manuel Duarte de Jesus, antigo embaixador de Portugal em Pequim, recorda ao PONTO FINAL as comemorações dos 20 anos da RAEM que já aconteceram em Lisboa: “Houve aqui comemorações em que estiveram presentes o Presidente da República, o embaixador da China, o ex-Presidente da República Ramalho Eanes, várias personalidades ligadas às negociações e à transferência. Tudo aconteceu aqui há pouco mais de uma semana”. Por isso, “surpreende-me um pouco, na medida em que essas comemorações em Portugal contaram com os responsáveis”, diz Duarte de Jesus.

“Mas Macau é hoje território chinês, competiria ao Governo chinês convidá-los. Se não os convidou, é natural que nenhuma dessas entidades vá a Macau”, constata, sublinhando que, para as relações entre Portugal e a China, este episódio “não representa absolutamente nada”. “As relações entre Portugal e a China estão num clima extremamente bom. Desde a vinda cá [a Lisboa] do Presidente chinês, a visão que nós temos mostrado relativamente ao programa chinês de ‘Uma Faixa, Uma Rota’ faz com que estejamos num momento propício”, afirma.

Recorde-se que o PONTO FINAL avançou na edição de terça-feira que nem o primeiro-ministro nem o Presidente da República Portuguesa estarão presentes nas celebrações de 20 de Dezembro. Portugal não recebeu qualquer convite para enviar um representante ao mais alto nível e, assim, Paulo Cunha-Alves será o representante do Estado português, à semelhança do que sucedeu em 2009. Apesar de Marcelo ter deixado no ar, em Maio, a hipótese de voltar em Dezembro, caso surgisse o convite, seria o primeiro-ministro António Costa a deslocar-se a Macau, adiantou ainda o PONTO FINAL.