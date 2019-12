CEM vai trocar postos de abastecimento eléctrico de velocidade padrão por postos de velocidade rápida

Apesar de admitir que os postos de abastecimento de veículos eléctricos a velocidade lenta/média são mais vantajosos, a CEM está a planear desactivar algumas destas instalações para “satisfazer a preferência dos condutores”, que preferem os postos de velocidade rápida. Em resposta a uma interpelação de Si Ka Lon, o Governo diz esperar que os utilizadores instalem, por iniciativa própria, carregadores nos seus lugares de estacionamento.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Si Ka Lon alertou o Governo para os “muitos problemas” dos postos de abastecimento de veículos eléctricos instalados nas bermas das estradas e nos parques de estacionamento de Macau. Segundo o deputado, os equipamentos estão danificados e há problemas com o sistema de carregamento. Na resposta, encaminhada ontem pelo legislador à imprensa, o Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético adiantou que a CEM está a pensar desactivar algumas instalações de carregamento à velocidade lenta/média.

Na interpelação escrita, recebida pelo Governo a 27 de Setembro, Si Ka Lon diz que, nos 172 postos de carregamento, “existem muitos problemas quanto à escolha do local para a instalação destes postos e aos respectivos equipamentos de ‘software’, o que constitui um grande incómodo para os cidadãos”.

O deputado detalha que “há vários postos de carregamento que estão com diferentes níveis de danificação, por exemplo, instabilidade das aplicações, impossibilidade de carregamento e avaria nas pistolas”. Si Ka Lon nota também que há quem se queixe de que, apesar de muitos destes postos carregarem as viaturas através de código QR no telemóvel, muitos dos parques de estacionamento onde estão instalados não têm sinal de rede.

“Quais foram os critérios do Governo para escolher os postos de carregamento e porque é que estes não conseguem ser utilizados?”, pergunta Si Ka Lon, endereçando mais duas perguntas: “O Governo deve ter algum mecanismo para efectuar, atempadamente, a devida monitorização e reparação e proceder a uma revisão e inspecção globais para resolver a situação do sinal fraco ou falta de sinal. Vai fazê-lo?”; e “De que planos de promoção dispõe o Governo e quais são as considerações quanto à localização dos postos de carregamento?”.

Na réplica, o Executivo fala sobre as instalações de carregamento a velocidade rápida, que “foram pensadas para atender carregamentos de emergência”. “Como a corrente de carregamento é alta, isso constitui uma sobrecarga para toda a rede eléctrica”, refere o gabinete, acrescentando que o carregamento padrão, ou seja, de velocidade lenta/média, é “mais ecológico e mais economizador de energia”.

Contudo, como “a taxa de utilização actual das instalações de carregamento a velocidade lenta/média é baixa” e, como “há que satisfazer a preferência dos condutores”, a CEM “está a planear desactivar algumas das instalações de carregamento a velocidade lenta/média e substituí-las por instalações de carregamento a velocidade rápida”. Além disso, o Governo diz esperar que mais utilizadores instalem, “por iniciativa própria”, equipamentos de carregamento nos lugares de estacionamento privados.

O Executivo respondeu ainda que tem pessoal técnico destacado para prestar serviços de apoio regular e de emergência e que há postos que indicam “fora de serviço” quando deviam indicar “em utilização”. Estas indicações já estão a ser trocadas. Sobre a falta de rede em alguns dos parques de estacionamento, a CEM vai “continuar a insistir junto do operador do serviço de telecomunicações, no sentido de encontrar uma solução que permita melhorar a situação”.