Portugal sem convite para as cerimónias

O primeiro-ministro António Costa não estará presente nas cerimónias que vão assinalar os 20 anos da transição de Macau, confirmou oficialmente ao PONTO FINAL o seu gabinete. Dias antes tinha sido a Presidência da República portuguesa a dar uma informação no mesmo sentido a este jornal: nunca esteve previsto ser Marcelo Rebelo de Sousa o representante, apesar do Presidente ter deixado entender, quando visitou Macau em Maio, que poderia regressar em Dezembro.

A explicação, sabe este jornal, é mais simples do que parece: Portugal não recebeu qualquer convite para enviar um representante. Fontes diplomáticas disseram ao PONTO FINAL que, neste contexto, será o cônsul-geral o representante do Estado português, à semelhança do que sucedeu em 2009.

Sem convite, António Costa não seguirá viagem: o PONTO FINAL sabe que as duas mais altas figuras do Estado português teriam acertado há vários meses que seria o primeiro-ministro a viajar – como aliás demos conta em Setembro – caso surgisse o convite.

As fontes do PONTO FINAL, ainda que informalmente, associam esta ausência de convite à situação em Hong Kong. Por um lado, a China quererá evitar criar um evento de dimensão internacional, que pode colocar problemas de segurança, e, sem convidados de peso, evita também declarações à comunicação social que poderiam ser incómodas.

João Paulo Meneses