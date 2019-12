Metro Ligeiro sobrevoou a Taipa pela primeira vez 

O primeiro segmento do Metro Ligeiro de Macau, na Taipa, custou 10,2 mil milhões de patacas, não ultrapassando o orçamento previsto de 11 mil milhões. Estimativa do Governo aponta para 20 mil passageiros diários, sendo que as viagens são gratuitas até ao final do ano. A partir de Janeiro de 2020, entra em vigor um sistema de bilhetes que segue o sistema dos autocarros, mas com preços variáveis conforme o número de estações. No total, foram inauguradas onze estações.

Texto: Eduardo Santiago

Fotografia: Eduardo Martins

Com oito anos de atraso em relação à primeira data prevista, o primeiro troço de 9,3 quilómetros do Metro Ligeiro de Macau (MLM) foi ontem inaugurado oficialmente, na Taipa, numa cerimónia presidida pelo actual Chefe do Executivo, Chui Sai On, e Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas. Depois da tradicional Dança do Leão no arranque da cerimónia de inauguração da Linha da Taipa, Chui Sai On e Raimundo do Rosário destaparam uma placa comemorativa no Parque de Materiais e Oficina do Metro Ligeiro para assinalar a data do arranque oficial do funcionamento do MLM perante vários convidados, nomeadamente Ho Hau Wa, vice-presidente do Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, e Ho Cheong Kei, presidente da Sociedade do Metro Ligeiro de Macau.

“Nos últimos oito anos, encontrámos vários desafios e dificuldades durante a sua construção [do MLM]”, começou por dizer Ho Cheong Kei, no discurso de inauguração do troço da Taipa. O presidente da Sociedade do Metro Ligeiro de Macau assumiu que durante todo o processo foram cometidos “erros”, mas que se acumularam também “experiências valiosas que servem de referências relevantes para a execução das construções posteriores”.

Apesar dos contratempos na construção do primeiro segmento do MLM, Ho Cheong Kei fez questão de assinalar os dados veiculados pelo Governo sobre os custos de construção. “De acordo com os dados disponibilizados pelo Governo, o valor da liquidação final dos custos de construção de toda a Linha da Taipa está controlado e dentro de 11 mil milhões de patacas, custo esse que inclui a construção das passagens superiores para peões e das estações ao longo desta linha, o Parque de Materiais e Oficina, os sistemas e a aquisição das composições”, referiu Ho Cheong Kei.

Depois de uma cerimónia que durou pouco mais de 8 minutos, o secretário para os Transportes e Obras Públicas fez o balanço de cinco anos de trabalho de uma obra que sofreu vários atrasos ao longo de mais de uma década. “Estou particularmente feliz. Acho que às vezes as pessoas têm a ideia de que abrir o Metro Ligeiro de Macau foi uma coisa relativamente simples, a cerimónia foi também simples, mas por detrás desta cerimónia está imenso trabalho”, começou por referir Raimundo do Rosário, enumerando depois as várias dificuldades que teve desde que assumiu a pasta em 2014, quando sucedeu a Lau Si Io. “Tomei posse em Dezembro de 2014 e só em Dezembro de 2015 é que chegámos a acordo com a empresa com quem a RAEM tinha feito o contrato para fazer a construção do Parque de Material de Oficinas. Julgava na altura que levava menos tempo pois pensei que resolvia isto nuns meses, mas foi necessário um ano”, recordou Rosário sobre a adjudicação da obra do Parque de Materiais e Oficinas, essencial para assegurar a operacionalização do Metro Ligeiro de Macau.

“Em Janeiro de 2016, a empresa levou as suas coisas e alterámos o projecto, rectificámos as fundações que estavam aqui feitas e, a 23 de Junho de 2016, numa reunião da Assembleia Legislativa com a Comissão de Acompanhamento aos Assuntos Terras e Funções Públicas, disse que esta obra não custaria mais de 11 mil milhões de patacas e que seria concluída e inaugurada neste mandato”, acrescentou o governante.

Três anos depois de afirmar na AL que a obra não iria ultrapassar o valor de 11 mil milhões de patacas, Raimundo do Rosário não escondeu a satisfação por cumprir a promessa. “Obras, carruagens, bilhetes, contratação de pessoal, formação de pessoal, constituição da Sociedade do Metro Ligeiro, extinção Gabinete de Infra-estruturas e Transportes, tudo isto foi feito e estou naturalmente satisfeito por ter conseguido cumprir aquilo que prometemos, que é fazer isto nos 11 mil milhões de patacas, posso dizer que agora que o número final anda nos 10,1 ou 10,2 mil milhões de patacas. Inaugurámos hoje [ontem] e não é só inaugurar, pois entrará já em funcionamento”.

Terminada a obra na Taipa, segue-se a entrada do Metro Ligeiro em Macau

Linha da Taipa abriu ontem ao público às 15h33 com um total de 11 estações ao longo de 9,3 km e um orçamento de 10,2 mil milhões de patacas, o que dá cerca de mil milhões de patacas por quilómetro. Um valor que não deve ser tido como referência para a construção da ligação à Barra, na opinião de Raimundo do Rosário. O secretário explicou ainda que o valor total da obra incluiu todo o sistema de controlo das carruagens automáticas e a própria construção do Parque de Materiais e Oficinas. “Não creio que se possa colocar (as contas) assim. Estes cerca de 10,2 mil milhões de patacas, acho que não se pode dividir por 9.3 km, que é a extensão desta linha”, começou por dizer. “Eu já disse que isto tem três grandes parcelas. Tem uma parcela grande e significativa que é a construção do Parque de Materiais e Oficinas. E tem uma segunda parte importante que é todo o sistema da sala de controlo para as carruagens, porque estas carruagens não têm condutor. Portanto, tem esta segunda parte, e tem ainda a terceira parte que é a coisa que se vê mais, que é o viaduto e a construção civil”, frisou Rosário, justificando que “as três partes juntas é que dão” o valor total da obra e dá como exemplo a construção da ligação à Barra agendada para 2023.

“A ligação à Barra custa 4,5 mil milhões de patacas, e não é correcto pegar no 4,5 e dividir pelo número de quilómetros que vai dos Jardins do Oceano à Barra. Porque a extensão para a Barra, e como já foi anunciado faremos uma extensão para Seac Pa Van, não tem uma parte significativa, pois não vai ter a construção de um Parque de Materiais e Oficinas. Portanto, a extensão da Barra também tem uma coisa que é diferente dos outros que é aquela travessia por debaixo da ponte”, explicou.

Questionado sobre a próxima fase de construção do Metro Ligeiro de Macau que inclui a ligação a Seac Pai Van e à estação da Barra, Rosário garantiu apenas que será concluída até 2023. Mantêm-se os prazos até à Barra? “Mantenho, 2023”, disse o secretário.

Governo estima circulação diária de 20 mil passageiros

Com a entrada em funcionamento da linha da Taipa, o Governo prevê uma afluência diária de 20 mil passageiros, um valor, no entanto, que Raimundo do Rosário considera “altamente falível”. “Temos uma estimativa de cerca de 20 mil pessoas por dia, mas eu acho que este valor é altamente falível, reconheço. Por uma razão muito simples, este valor tem vindo sucessivamente a ser ajustado, mas como se trata de um meio de transporte novo, temos muita dificuldade em acertar isto”, considerou. “É um valor que eu não queria fazer grande publicidade porque eu acho que é novo. Por exemplo, eu não sei, não faço ideia, qual é o grau de receptividade que o metro vai ter”, disse o secretário, assumindo que nesta fase ainda há algumas limitações no funcionamento apesar de ser gratuito até ao final do ano. “Reconheço que a utilidade é limitada porque neste momento [o metro] vai de uma ponta a outra, não circula, mas acho que em todo o mundo começou por uma linha e depois é que foi aumentando e aqui não será excepção”.

Apesar destas limitações, o secretário considera que o público poderá ter uma perspectiva diferente da Taipa, e por isso recomenda o uso do metro ligeiro, não só do ponto de vista de transporte, mas também enquanto actividade de lazer. “Recomendo a todos que utilizem, até de um ponto de vista de lazer, porque podem ver a Taipa de cima. E é outra perspectiva, e acho que desse ponto de vista, até como passeio, não como utilidade de deslocar-se daqui para ali, mas como passeio de uma ponta a outra, eu acho que vale a pena. É uma perspectiva que ninguém tem. Porque do chão, vemos apenas o que se vê do chão. Mas cá de cima vê-se outra Taipa. Recomendo que vejam a Taipa de um plano mais elevado”.

Bilhetes: O mesmo sistema dos autocarros, mas com diferentes zonas

Apesar do metro ligeiro ser gratuito até ao final do ano, as novas tarifas entram em vigor a partir de dia 1 de Janeiro de 2020. De acordo com a informação publicada em Boletim Oficial, os preços dos bilhetes do Metro vão variar entre as três e as 10 patacas, consoante a duração da viagem e a forma de pagamento, à imagem do que se passa nos autocarros.

Sobre este assunto, o secretário referiu que a principal preocupação, no caso das tarifas do metro, foi de implementar um sistema tendo como referência os autocarros.

“Tivemos uma grande preocupação com os bilhetes que era ter um sistema igual ao dos autocarros. Os estudantes pagam metade, os idosos não pagam e quem paga em numerário paga um valor. Quem tem o cartão paga metade. Portanto, neste caso o sistema é igual”, explicou Raimundo do Rosário, explicando depois a principal diferença entre os dois sistemas. “Nos autocarros quem tem cartão paga três patacas, quem não tem cartão paga 6 patacas, e pode ir de uma ponta a outra por esse valor. No metro, entendemos que não deveria haver um preço fixo e então foi decidido criar o sistema de zonas, e cada zona são três estações. Portanto, o preço do bilhete em numerário são 6, 8 e 10. E quem tiver o cartão do Metro pagará 3, 4 e 5 patacas. Ora bem, as três patacas dão para entrar e andar até três estações. Mais uma pataca, se for em cartão, até seis estações”, exemplificou.

Segundo a informação publicada em Boletim Oficial, no caso de pagamento em numerário os percursos até três paragens custam seis patacas, subindo para oito em viagens até seis estações. A tarifa mais cara é de 10 patacas, para percursos com, pelo menos, 10 estações sendo os bilhetes válidos durante 60 minutos.

Elevada afluência de passageiros accionou mecanismo de protecção e segurança do metro

No primeiro dia de funcionamento do Metro Ligeiro de Macau (MLM) foi registado um incidente às 16h00 com o mecanismo de protecção de segurança do sistema quando o metro chegou à Estação do Posto Fronteiriço da Flor de Lótus, em direcção à Estação do Terminal Marítimo da Taipa. Por razões de prudência, alguns passageiros precisaram de mudar para outra composição, de modo a garantir a segurança de circulação do metro. Segundo o comunicado da Sociedade do MLM, a transferência de passageiros para outra composição levou a que o próximo metro estivesse sobrelotado devido ao grande volume de passageiros. “No primeiro dia de operação registaram-se grandes filas de espera, o que pode constatar a resposta entusiástica dos residentes”, pode ler-se no comunicado. A Sociedade do MLM refere ainda no comunicado que irá “rever e acompanhar todas as medidas implementadas” de forma a melhorar o seu serviço. E.S.

Ho Ion Sang diz que é urgente construir ligação do metro ligeiro a Macau

Em comunicado remetido às redações, o deputado Ho Ion Sang elogiou a inauguração da Linha da Taipa do Metro Ligeiro de Macau, considerando que ser um símbolo do “início de uma nova era do trânsito ferroviário urbano”. Apesar dos elogios, Ho Ion Sang pediu ao Governo para que arranque imediatamente com a construção de uma ligação do metro a Macau, para que haja efectivamente um efeito em termos de alívio de trânsito terrestre e transportes colectivos. “O metro ligeiro ainda não tem um grande efeito em termos de aliviar o trânsito terrestre e o transporte colectivo”, refere o deputado em comunicado, aconselhando o Governo a concentrar-se na “construção da Linha Leste (Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa – Zona A dos Novos Aterros – Portas do Cerco), da Linha do Seac Pai Van e da linha estendida a Hengqin”. Ho Ion Sang pediu também que o Governo “aperfeiçoe os serviços de ligação entre as paragens de autocarro e as estações do metro ligeiro, para que os cidadãos possam usufruir da vantagem de transferência de transportes”. O deputado assinalou ainda a importância que o metro ligeiro de Macau irá trazer ao turismo da Taipa, nomeadamente para os casinos, mas recordou a importância de incorporar “elementos de turismo e lazer”, uma vez que não irá ajudar “muito quanto à deslocação quotidiana dos residentes”. Outro aspecto apontado por Ho Ion Sang no comunicado enviado às redações prende-se com as tarifas implementadas pelo Governo. “Apesar de uma cobrança razoável, a falta de vantagem na transferência entre transportes dificulta a integração do metro ligeiro no sistema de transportes da cidade”. E.S.