“Give Me Liberty”, “Lynn + Lucy” e “Buoyancy”: Os grandes vencedores do 4.º IFFAM

No fecho da 4.ª edição do festival de cinema de Macau, o júri considerou “Give Me Liberty” como o melhor filme da competição internacional. Na competição dedicada aos filmes chineses, o vencedor foi “Dwelling in the Fuchun Mountains”. Em destaque também estiveram “Buoyancy”, que ficou com os prémios da escolha do público e de melhor actor; e “Lynn + Lucy”, distinguido com os prémios de melhor actriz e melhor realizador da secção internacional.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Terminou ontem o Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau (IFFAM). No final, foram, então, distribuídos os prémios: Melhor filme internacional para “Give Me Liberty”; Melhor filme chinês para “Dwelling in the Fuchun Mountain”; e o prémio do público para “Buoyancy”. “Lynn + Lucy” foi outros dos vencedores da noite, recebeu dois prémios, de melhor actriz e de melhor realizador da secção internacional.

“Give Me Liberty” é o filme americano, realizado pelo russo Kirill Mikhanovsky, que venceu o prémio de melhor filme da competição internacional. Na conferência de imprensa, o realizador disse aos jornalistas estar “muito feliz”, já que “cada momento deste filme foi um milagre”. O filme conta a história de Vic, um homem russo-americano que transporta pessoas com deficiência em Milwaukee, nos Estados Unidos. O autor explicou que o filme foi filmado como um drama, mas que acabou por ser feito como uma comédia, género que Kirill Mikhanovsky diz ser o mais difícil de filmar. “Estamos aqui para celebrar a comédia da vida”, afirmou aos jornalistas.

Os jurados que elegeram o melhor filme da secção internacional também foram dar explicações aos jornalistas. Peter Chan Ho-sun, presidente do júri, disse que os jurados foram consensuais nas escolhas: “Este júri teve uma ideia em comum, não tivemos muita discussão. Decidimos rapidamente os prémios e raros foram os momentos em que tivemos de discutir”.

Já na competição do Novo Cinema Chinês, o vencedor de melhor filme foi “Dwelling in the Fuchun Mountains”, de Xiaogang Gu. O filme retrata as montanhas e a família Gu. O realizador explicou: “O filme é uma história de uma família contemporânea na sociedade chinesa, é uma mostra da sociedade chinesa actual”. A longa-metragem foi filmada ao longo de dois anos, para acompanhar a montanha nas quatro estações do ano.

O prémio do público foi arrecadado pela produção australiana “Buoyancy”, de Rodd Rathjen. Na categoria Cinefilia Critics Award, o premiado foi “Wet Season”, e na categoria de Cinefilia Critics Award, direccionada para os filmes de Macau, o filme vencedor foi “Years of Macau”, um conjunto de nove curtas-metragens coordenado pela cineasta de Tracy Choi, que disse aos jornalistas estar feliz com o prémio. “Somos todos amigos e queríamos falar sobre Macau, falar sobre os 20 anos e fazer um filme de Macau para Macau”, explicou a cineasta local.

Na competição internacional, a distinção para o melhor argumento foi Hamish Bennet, com o filme “Bellbird”. Fyzal Boulifa, que realizou “Lynn + Lucy”, ganhou o prémio de melhor realizador desta secção. O melhor actor foi Sarm Heng, protagonista de “Buoyancy”, enquanto Roxanne Scrimshaw ganhou o prémio para melhor actriz, pelo papel em “Lynn + Lucy”.

Já na competição Novo Cinema Chinês, o melhor realizador foi Anthony Chen, com “Wet Season”, enquanto o prémio de melhor argumento foi para Johnny Ma, de “To Live To Sing”. O argumentista que nasceu na China e que emigrou para o Canadá com 10 anos aproveitou a ocasião para dizer aos jornalistas que “é muito difícil fazer filmes na China”. Na secção dedicada ao cinema chinês, a melhor actriz foi Zhou Dongyu, protagonista de “Better Days”, e o melhor actor foi Wu Xiaoliang, pelo papel em “Wisdom Tooth”.

A revista Variety também distribuiu prémios, os “Variety Asian Stars: Up Next Award”, que distinguem os jovens actores em ascensão do continente asiático. São eles: Bea Alonzo, Jennis Oprasert, Praewa Suthamphon, Bhumi Pednekar, Lien Binh Phat, Ryota Katayose, Asmara Abigail e Lim Yoona.