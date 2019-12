Sulu Sou, preocupado com o contrabando, pede que seja feita “investigação profunda” 

Através de uma interpelação escrita, Sulu Sou questionou o Governo sobre o contrabando na zona Norte de Macau. O deputado pergunta porque é que as medidas de combate ao contrabando não têm surtido efeito e pede uma “investigação profunda” sobre o assunto.

André Vinagre*

andrevinagre.pontofinal@gmai.com

Sulu Sou diz que “os problemas de contrabando têm provocado incómodos constantes aos residentes” da zona das Portas do Cerco e de Toi San. O deputado levanta mesmo a suspeita de que a actividade pode estar ligada a uma série de empresas destinadas precisamente ao contrabando de Macau para a China continental. Numa interpelação escrita que será apresentada hoje ao Governo, o democrata questiona as medidas dos Serviços de Alfândega e insta as autoridades a fazerem uma “investigação profunda”.

É uma “situação terrível” aquela em que Macau se encontra, diz Sulu Sou, referindo-se ao contrabando na zona Norte da cidade. “Actualmente, esta zona está cheia de lojas que, em nome de ‘lojas de negócios’ ou ‘lojas de transportes’, se dedicam ao negócio do contrabando”, refere o deputado e vice-presidente da Associação Novo Macau, acrescentando: “Dado que esse comércio é completamente diferente da venda a retalho, suspeito que a situação esteja associada a uma série de empresas que se envolvem em casos de contrabando que actuam através de uma forma semelhante à mudança de casa das formigas”.

Sulu Sou cita os números dos Serviços de alfândega, que registaram um total de 3756 casos de contrabando entre Outubro de 2018 e Outubro de 2019. Apesar dos trabalhos dos serviços alfandegários, diz o deputado, “o mercado de contrabando continua a manter-se prevalente” e “o número de casos associados não parece mostrar uma melhoria da situação”, já que “nas zonas afectadas continuam todos os dias movimentos de transporte, descargas, vendas e deslocação de cargas”. O legislador indica que isto faz com que haja caixas e lixo acumulados na rua.

Assim, Sulu Sou nota que os residentes destas zonas, em particular do Istmo Ferreira do Amaral, estão “completamente frustrados e desesperados”. “Dado que essas zonas se situam na ‘porta Norte’ das Portas do Cerco, essa confusão e desorganização vão prejudicar a opinião de Macau junto dos turistas que visitam a cidade diariamente”, refere, questionando o Governo: “Por que razão as medidas que toma para resolver os problemas do contrabando não têm efeito? Para recuperar a tranquilidade e a ordem da cidade, não considera que é urgente tratar desses assuntos e que não se deve adiar mais?”.

O deputado sugere que as autoridades investiguem, questionando: “Gostaria de perguntar ao Governo se tem feito uma investigação profunda sobre o assunto, com o objectivo de combater o problema de contrabando nessas zonas?”. Sulu Sou pergunta também ao Executivo se as medidas de controlo do contrabando entre Macau e Zhuhai estão a resultar. Sulu Sou foca-se ainda nos problemas de ruído, higiene e segurança nas zonas das Portas do Cerco e de Toi San, perguntando se o Governo “realmente leva a sério esses problemas e se as medidas que têm tomado têm resultado”.

*Com Miguel Fan