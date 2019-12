O caminho criativo de Roy Andersson, em retrospectiva na Cinemateca Paixão

Quatro filmes do realizador sueco de 76 anos vão ser exibidos na Cinemateca Paixão entre 20 e 23 de Dezembro. “Um Pombo Pousou Num Galho Reflectindo Sobre a Existência” encerra a programação, que arranca com o primeiro filme de Roy Andersson, de 1970, “Uma História de Amor Sueca”.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Entre os dias 20 e 23 de Dezembro, a Cinemateca Paixão apresenta uma retrospectiva do trabalho cinematográfico de Roy Andersson com a exibição de quatro filmes do cineasta sueco de 76 anos, que recentemente venceu o prémio de “Melhor Realizador” no 76.º Festival de Cinema de Veneza, com a longa-metragem “About Endlessness”. Com um percurso singular no cinema contemporâneo, o realizador sueco definiu um estilo narrativo e uma estética particular de planos fixos, que servem de moldura para autênticos quadros vivos onde actores de rostos emaciados e pintados de branco deambulam através de reflexões existenciais profundas.

“Estes quatro filmes que escolhemos são muito bons para apresentar o caminho criativo de Roy Andersson, porque vamos mostrar o seu primeiro filme ‘Uma história de Amor Sueca’ e que é muito distinta dos seus trabalhos mais recentes. Também iremos mostrar a sua ‘Trilogia dos Vivos’”, começou por explicar Vivianna Cheong ao PONTO FINAL. Para a chefe de programação e marketing da Cinemateca Paixão, os quatro filmes inseridos na programação do ciclo de cinema “Reflexões Sobre a Condição Humana: Uma Retrospectiva do percurso criativo de Roy Andersson” são um excelente cartão de visita para quem não conhece a obra do realizador sueco.

“’A Trilogia dos Vivos’ são três filmes em que se pode perceber a evolução da sua narrativa, nomeadamente depois de ter realizado muitos filmes publicitários durante 25 anos, por isso o seu estilo é muito rápido com cores muito frias. Todos os cenários são construídos dentro de estúdios, o Estúdio 24, e será uma excelente oportunidade para se fazer uma comparação com o seu percurso”, disse Vivianna Cheong.

A retrospectiva sobre a obra de Roy Andersson começa no dia 20 de Dezembro com a exibição de “Uma História de Amor Sueca”, às 16h30. Um filme de 1970, que retrata uma história de amor adolescente ao longo de um Verão de forte influência da narrativa neorrealista italiana. “Queríamos mesmo muito mostrar o seu primeiro filme, que é muito influenciado pelo neorrealismo italiano”, frisou Vivianna Cheong.

Em “A Trilogia dos Vivos”, Roy Andersson mudou completamente o seu estilo de narrativa. Sem produtores interessados em trabalhar nos seus filmes, durante 25 anos Andersson trabalhou na área da publicidade, onde realizou anúncios que lhe permitiram juntar dinheiro para financiar os seus filmes independentes. Na sua terceira longa-metragem, o realizador sueco mereceu o aplauso da crítica ao vencer o Prémio do Júri do Festival de Cinema de Cannes com o filme “Canções do Segundo Andar”, de 2000. Sete anos depois, Roy Andersson apresentou “Tu, Que Vives” e mostrou que estava a preparar uma trilogia.

Foi neste período que o realizador sueco aprimorou o seu estilo de narrativa com personagens que olham e falam directamente para a câmara, diluindo a fronteira entre realidade e sonho, passado e presente. No segundo filme da trilogia “Tu, Que Vives” as personagens de Roy Andersson descrevem um sonho recente, sendo que as cenas seguintes mostram esse sonho ou pesadelo enquanto modelos arquétipos de um inconsciente colectivo. Entre as esperanças e os medos da humanidade, a trilogia do realizador sueco encerra com “Um Pombo Pousou Num Galho Reflectindo Sobre a Existência”, onde Roy Andersson também mistura passado e presente com figuras históricas como o Rei Carlos XII da Suécia.

“Estes três filmes são muito bons. Primeiro, porque todas as cenas foram construídas no seu estúdio, o Estúdio 24, e ele usa muito as posições de câmaras fixas e por isso não move muito a câmara de um lado para o outro, o que faz com que cada cena seja quase uma obra de arte se olharmos atentamente para o cenário”, refere Vivianna Cheong. “E depois introduz figuras históricas, por isso o tempo nos seus mundos vai mudando, do passado para o presente, e acho que isso é muito bem feito porque os temas dos filmes dele são muito contemporâneos. Quando olhamos para os seus trabalhos sentimos que a linguagem dele é muito artística, mas ele foca-se sempre em temas sociais. Acho que os trabalhos dele são muito contemporâneos e têm uma forma de contar histórias muito diferente, e isso é uma coisa que o diferencia e por isso o público irá ter uma oportunidade para apreciar o seu trabalho”, acrescentou.

Os filmes de Roy Andersson vão ser exibidos na Cinemateca Paixão entre 20 e 23 de Dezembro. “Uma História de Amor Sueca” será exibido a 20 de Dezembro às 16h30, enquanto “Canções do Segundo Andar” tem projecção agendada para dia 21 de Dezembro às 19h30. No dia seguinte, “Tu, Que Vives” será apresentado às 19h30, enquanto que no dia seguinte, à mesma hora, será exibido “Um Pombo Pousou Num Galho Reflectindo Sobre a Existência”.