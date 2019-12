Deputados ouviram TNR em reunião encurtada por falta de tradutores

Estava previsto que, durante uma hora e meia, os deputados ouvissem as reivindicações dos trabalhadores não-residentes (TNR) referentes à proposta de lei das agências de emprego, porém, o tradutor teve de se ausentar e a reunião terminou ao fim de uma hora. Nedie Taberdo contou ao PONTO FINAL que os deputados mostraram interesse na causa e que será agendada nova reunião com a comissão.

Três representantes de associações de trabalhadores não-residentes (TNR) de Macau estiveram reunidas na sexta-feira com a 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), que está a discutir na especialidade a proposta de lei da actividade de agências de emprego. As associações saíram da reunião sem compromissos por parte dos deputados, mas com a garantia de que se voltariam a encontrar. Nedie Taberdo, presidente da organização Greens Philippines Migrant Workers Union, lamentou, em declarações ao PONTO FINAL, que a reunião tivesse sido encurtada em meia hora devido ao facto de o tradutor da AL se ter ausentado.

A reunião de sexta-feira teve início às 14h30 e deveria ter acabado pelas 16 horas, mas teve de terminar pelas 15h30, já que o tradutor da AL se teve de ausentar. O grupo de representantes das associações, que além de Nedie Taberdo contava com representantes da Progressive Labor Union of Domestic Workers e da PEDULI Indonesian Migrant Workers Concern, até tinha levado um tradutor de chinês – inglês, mas não este não pôde assumir a tradução, porque era necessário tradução também para português, explicou a representante da Greens Philippines. Por esse motivo, para Nedie Taberdo, “a reunião não correspondeu às expectativas”.

No encontro foram discutidas três das reivindicações dos TNR: multas mais elevadas para as agências de emprego que não cumpram a lei; que a proposta de lei não entre em vigor sem que as associações de migrantes sejam ouvidas; e a extinção do artigo que fala dos honorários que têm de ser pagos pelos trabalhadores às agências de emprego. Recorde-se que, segundo a proposta de lei, que está a ser discutida em sede de comissão, o montante total dos honorários a cobrar aos trabalhadores não pode exceder 50% da remuneração total base do primeiro mês estabelecida no contrato de trabalho.

Segundo Nedie Taberdo, os deputados não se comprometeram com nada, mas disseram que iam ter estes pedidos em consideração na discussão da proposta de lei. A representante da associação de trabalhadores filipinos contou que Vong Hin Fai, presidente da comissão, se mostrou interessado na questão de aumentar as coimas para as agências que não respeitem a lei.

Os representantes das associações contaram ainda aos 12 deputados presentes na reunião que “algumas agências tiram os passaportes dos migrantes quando lhes dão trabalho”. Os deputados terão, então, perguntado porque é que os trabalhadores não apresentam queixa junto da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), ao que os trabalhadores responderam que “ninguém se atrevia a ir à DSAL para fazer queixa porque têm medo de perder os seus empregos”.

Apesar de terem saído da reunião sem respostas concretas, os deputados terão prometido que receberiam novamente as associações. Nedie Taberdo adiantou que está a ser preparada uma nova reunião entre os TNR e os deputados da 3.ª comissão, mas ainda não há data para a sua realização. Na futura reunião, os migrantes querem expor outras três reivindicações: garantir que não haja intimidação por parte das agências de emprego; que a informação esteja disponível numa língua que os migrantes consigam entender; e que os TNR não sejam forçados a trabalhar durante o processo de recrutamento.