Alexis Tam puxa dos galões e anuncia que vai continuar no Governo

Depois de Ho Iat Seng ter anunciado que iria substituir Alexis Tam por Ao Ieong U na pasta dos Assuntos Sociais e Cultura, o secretário adiantou agora que vai manter-se no próximo Governo. Porém, ainda não são conhecidas as novas funções do secretário de Chui Sai On. Alexis Tam recordou os “progressos notáveis” alcançados nas áreas da acção social, cultura, turismo e desporto.

André Vinagre

Alexis Tam vai continuar no Governo. A garantia foi dada pelo próprio através de um comunicado, citando declarações do secretário dadas a jornalistas no passado domingo. O secretário escolhido por Chui Sai On em 2014 para liderar a pasta dos Assuntos Sociais e Cultura não acrescentou mais detalhes, mas o PONTO FINAL sabe que a informação deverá ser divulgada em Boletim Oficial hoje ou amanhã. À imprensa, Alexis Tam aproveitou para recordar os feitos alcançados pela sua tutela nos sectores da educação, da cultura, da saúde e até do “amor à pátria”.

Depois de se ter ficado a saber que Ho Iat Seng iria substituir Alexis Tam por Ao Ieong U, directora dos Serviços de Identificação, na pasta dos Assuntos Sociais e Cultura, o secretário adiantou que se vai manter no Executivo. Segundo a nota do Governo, Alexis Tam vai “continuar no Governo e a contribuir para o país, para Macau e para a população local”. Aos jornalistas, o secretário fez um balanço dos últimos cinco anos enquanto secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, falando dos trabalhos desenvolvidos e nos “progressos notáveis” registados nos sectores da acção social, cultura, turismo e desporto.

O governante destacou em primeiro lugar o reforço no “amor à pátria”, dizendo que, antes de tomar posse, o sentimento de pertença ao país por parte dos jovens era “relativamente baixo” e que, por isso, foram levados a cabo, ao longo dos cinco anos, “muitos trabalhos que promoveram a sensibilização e educação relativa ao ‘amor pela pátria e amor por Macau’”, com “sucessos amplamente reconhecidos”.

Depois, o secretário falou dos sucessos que diz ter alcançado no âmbito da educação e recordou os resultados dos testes do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA). De acordo com os resultados divulgados na semana passada, os alunos de Macau melhoraram em todos os parâmetros e estão actualmente em terceiro lugar no ranking mundial.

Na área da saúde, Alexis Tam falou sobre o facto de a esperança média de vida da população de Macau ser agora de 83,7 anos, do facto de a Equipa Internacional de Emergência Médica de Macau estar agora em 5.º lugar a nível nacional e por ser a 25.ª aprovada e acreditada pela Organização Mundial de Saúde. O governante disse ainda que, “durante o seu mandato, foi sempre dispensado destaque aos grupos sociais mais vulneráveis, tendo sido melhoradas políticas de acção social e de bem-estar, assim como foi lançado, com sucesso, o sistema de segurança social de dois níveis”.

Ainda na saúde, Alexis Tam congratulou-se pelo facto de o tempo de espera nas cirurgias no Centro Hospitalar Conde de São Januário ter sido reduzido “significativamente” e, além disso, diz o secretário, “os serviços médicos melhoraram de forma notável”. Também as políticas de controlo do tabagismo alcançaram “resultados bastante satisfatórios”, referiu Alexis Tam.

No desporto, o secretário falou em “resultados gloriosos” e, na cultura, Alexis Tam destacou o evento Arte Macau, que, segundo o governante, “contribuiu tanto para aumentar a oferta cultural local” e para “reforçar a imagem de Macau a nível internacional”.