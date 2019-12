AK, a arma constitucional contra a redução das liberdades em Macau

Passando em revista os últimos anos de luta pelos direitos, liberdades, garantias e defesa da Lei Básica, serão poucas as batalhas em que António Katchi não esteve na linha da frente da discussão pública. O professor “sem medo” — apesar da personalidade reservada e tímida —, quando está em causa o que considera ser um ataque ao segundo sistema, salta para o palco mediático para fazer dos argumentos constitucionais munições. Ele que, aos 49 anos, é considerado por alguns dos seus pares como um dos maiores “talentos jurídicos” de Macau.

Texto: João Carlos Malta

Fotografia: Eduardo Martins

O local era a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL). A acção passa-se no pós-25 de Abril, numa época de grandes clivagens ideológicas, onde aquela instituição ainda tinha um cunho marcado por figuras que transitaram do anterior regime. É neste contexto que o jovem António Katchi faz o seu percurso no ensino superior. Ele que sempre esteve bem do outro lado da barricada, à esquerda. O choque parecia inevitável, e foi. Aconteceu num exame de Direito relacionado com questões europeias, mas poderia ter sido noutra situação qualquer. O caso fez com que o nome não mais fosse esquecido pelos colegas. A história até terminou com um zero bem grande, mas deu muito que falar.

O episódio é contado ao PONTO FINAL por um aluno da FDUL naquela época, que recorda o caso como tendo acontecido na cadeira de Direito Comunitário. Katchi, aluno de excelência, vai a exame, e as respostas terão arrasado a então Comunidade Económica Europeia (CEE). Catalogava-a como “uma forma de imperialismo”. Toda a prova foi “um ataque à ideia doutrinária europeia”.

O caso é visto como uma “afronta intelectual ao ‘status quo’” naquela instituição, e o jovem é corrido com um zero. A notícia corre mais rápido do que o vento nos corredores da faculdade: “O Katchi teve zero?”. A avaliação não era compatível com a ideia de brilhantismo que os colegas tinham dele. António não perde tempo. Fez queixa, apresenta recurso, mas em tom brincalhão os colegas começam a chamar-lhe “Zero”.

O recurso de António, conta o mesmo estudante da época daquela faculdade, foi publicado no jornal da associação de estudantes. “Era de uma pureza, em que ele explicava em que é que estava certo nas críticas que fazia. Um verdadeiro texto político, jurídico-crítico”, diz o ex-aluno de Direito. “Ele não hesitava, e aquela era uma faculdade opressiva naqueles tempos”, qualifica.

Aquela podia, aliás, ser uma intervenção com “potencial para ser uma sentença de morte para o futuro dele na Faculdade de Direito, porque estava a desvalorizar as ideias transmitidas pelo professor, e a fazer-lhe frente”.

As lutas estudantis e académicas seriam apenas um laboratório daquilo que passou a ser a coluna vertebral de um defensor acérrimo de ideias e valores sólidos. Muitas e tantas vezes de forma inflexível. Estava ali a génese de alguém que nunca se importou de estar sozinho numa luta que entende ser justa. O Katchi estudante não é muito diferente dos dias de hoje em termos de personalidade, contam ao PONTO FINAL. “Uma pessoa pouco extrovertida, virada para dentro. Não era muito sociável e um pouco solitário”, descreve.

Um discreto lutador poliglota

A discrição deste homem, que nasceu na Áustria, e se notabilizou como constitucionalista, é tão marcada que se torna difícil seguir-lhe o rasto no período que medeia o fim dos estudos universitários e a vinda para Macau, um território que lhe marcou a vida. E onde se construiu. Sabe-se apenas que durante o ano lectivo que se seguiu à conclusão da licenciatura, foi monitor de Filosofia do Direito. Em Outubro de 1994, chega ao Oriente. Trabalhou, até há alguns anos, como jurista na Administração Pública.

A chegada ao território que esteve sob administração portuguesa tem um novo episódio em que mais uma vez fica bem marcada a impressão digital de Katchi. Naquela época em que eram requisitados muitos juristas para a Administração Pública, Jorge Costa Oliveira — que liderava à época o Gabinete de Acção Legislativa (GAL) e mais tarde se tornou secretário de Estado da Internacionalização do primeiro Governo de António Costa — recebeu um currículo, em que o arguto candidato escrevia que dominava várias línguas: o russo, o francês, o inglês, o italiano, e claro o português.

Costa Oliveira — segundo contam agora ao PONTO FINAL — pensou que seria um candidato gabarolas a querer impressionar o recrutador. “Julgou que era ‘bluff’, um puto novo a saber tantas línguas, como é possível?”, questionou. A mesma fonte conta que então Jorge Costa Oliveira decide fazer uma pequena partida a Katchi para o “entalar e deixar embaraçado”. O líder do GAL tinha um amigo em Macau que falava russo, e ele próprio fala italiano — herança de um mestrado em Itália. Mas, surpresa das surpresas, o jovem jurista passa com distinção no teste: “Falava qualquer das línguas perfeitamente”. Perante aquele “génio das línguas”, não é para o GAL que Katchi vai trabalhar. Segue para o Gabinete da Tradução Jurídica (GTJ), onde ficará três anos, até 1997, para estar sob o comando de Eduardo Cabrita, actual ministro da Administração Interna.

A capacidade de aprender novos idiomas é tanta que tão rapidamente quanto possível mete o chinês no cabaz linguístico que domina. Saltando muitos anos na linha temporal, esta capacidade foi posta à prova numa recente conferência de juristas luso-chinesa. Faltou um tradutor de português para chinês, e ele não desiludiu. “Tem um grande domínio da língua chinesa”, dizem ao PONTO FINAL.

Essa capacidade fez com que, no passado, tenha ficado integrado no grupo encarregue da tradução, de português para chinês, do Código Civil português de 1966, então vigente em Macau. Em 1997, após a decisão do Governo de Macau de proceder à elaboração de um novo Código Civil para o território, passa a integrar a Comissão de Redacção do Código Civil de Macau, onde permaneceu até à sua extinção, em 1999, quando foi concluído o respectivo trabalho.

Sem telemóvel mas um comunicador sem medo

Mais recentemente, é no Instituto Politécnico de Macau que se sedimenta, e onde lecciona há vários anos. Mantém uma atitude reservada, e num mundo hipertecnológico recusa-se a ter telemóvel. Usa apenas o telefone de casa e o e-mail, onde usa as iniciais “AK”. No entanto, não vira a cara a uma luta e usa a presença no espaço público através dos jornais, da rádio e da televisão para as travar. Terão sido as suas intervenções escritas e faladas — tanto na imprensa portuguesa como na imprensa de língua inglesa em Macau —, bem como a participação em várias iniciativas ligadas ao activismo relacionadas com causas democráticas, que o tornaram conhecido da sociedade da RAEM.

A maioria das posições que assume, tal com aconteceu enquanto universitário, são de desafio ao poder instituído. Um dos bons amigos de Katchi no território qualifica-o como uma pessoa com uma “intervenção cívica corajosa e acertada”, sempre “com honestidade intelectual”. O mesmo diz ainda que o professor já foi “prejudicado profissionalmente” pelas posições que tomou. Uma outra pessoa que conhece o professor do IPM acha que ele não o faz “por heroísmo”. “Acho que nem tem consciência completa das virtudes que tem”, enfatiza.

Em entrevista ao Hoje Macau, em 2016, questionado sobre se tinha medo de represálias profissionais por expressar livremente as suas opiniões, respondeu que não, mas ressalvou ter a “noção que podem existir consequências”, recordando os casos “chocantes” de Eric Sautedé e Bill Chou, docentes de instituições universitárias que terão sofrido represálias pelas suas posições públicas.

“Foram demonstrativos da tal degradação do ambiente de liberdade que se vive em Macau. Felizmente isso não aconteceu em todas as instituições, não sei de nenhum caso no Instituto Politécnico de Macau (IPM), em que alguém tenha sido perseguido por exprimir as suas opiniões. Espero que assim continue. O que aconteceu na Universidade de Macau (UM) e na Universidade de São José (USJ) foi bastante grave, eu diria até que seria razão suficiente para o Governo demitir o reitor da UM”, disse na mesma entrevista ao Hoje Macau.

Batalha a batalha com a lei na ponta da língua

O caso não tolheu nem inibiu Katchi. Se não aumentou o tom da crítica, pelo menos não o baixou. Não faltam exemplos. Num dos últimos casos, já este ano, não teve pejo em ponto por ponto rebater juridicamente a sentença do Tribunal de Última Instância (TUI) sobre o pedido de três manifestações contra a brutalidade policial em Hong Kong, organizada por Jason Chao e um grupo de activistas. “Não é mais do que acolher a doutrina do secretário Wong Sio Chak. Todos os argumentos são do Wong Sio Chak”, repetiu naquela atura ao PONTO FINAL.

Katchi declarou que, com aquela decisão, “o TUI entrou dentro do clube das entidades de Macau que estão enfeudadas pelo regime chinês e à casta dirigente do PCC”. “Já era evidente que o Governo, o Chefe do Executivo e os secretários o estavam, tal como a maioria oligárquica da Assembleia Legislativa, sobretudo os deputados nomeados e os eleitos por sufrágio indirecto. O Procurador, com a decisão do caso Sulu Sou e Scott Chiang, já tinha dado provas do mesmo. Agora foi a vez do TUI”, enumerou.

A afronta ao Governo do Partido Comunista Chinês tem sido um dos traços mais marcados da intervenção de Katchi, um regime em que diz não haver independência dos tribunais. É muito crítico do mandato do Presidente Xi Jinping, e da sua propalada política anti-corrupção. Tal como outros sectores também apontaram, acha que a génese dessa luta não é contra a corrupção, mas que a mesma não é mais do que uma capa usada para fazer uma “purga dentro do Partido Comunista”.

O professor do IPM é também uma presença habitual na invocação dos acontecimentos na Praça de Tiananmen, a 4 de Junho, no Largo do Senado, que é organizado pelos deputados democratas Ng Kuok Cheong e Au Kam San. Em declarações ao PONTO FINAL, este ano, não conteve a indignação em relação à actuação da polícia. “O ambiente estaria muito agradável se não fosse a intervenção bastante opressiva da polícia, porque as pessoas estão aqui todos os anos e não me lembro de alguma vez ter sido necessário abrir corredores para passagem de ambulâncias, não me lembro de ter havido problemas desse tipo”, comentou.

Este tipo de activismo não é pouco comum. Não tem problemas em juntar-se a acções da Novo Macau quando se identifica com a causa. Não subscreve a 100% as ideias de Sulu Sou, mas aprecia-lhe a coragem e o rumo. Já era assim com Scott Chiang e com Jason Chao.

O sufrágio universal e Tiananmen

Também durante este ano, numa altura em que decorria a votação para os elementos do Colégio Eleitoral, esteve na Areia Preta para manifestar desacordo com aquele método de representação. Para ele, o sufrágio universal é o desígnio. Mas se a expectativa era que, com a criação da RAEM, houvesse um caminho feito nesse sentido, a verdade é que o mesmo considera que o aconteceu foi o contrário. “Houve até um passo atrás com a extinção dos municípios”, defendeu.

Em Junho deste ano, em declarações ao PONTO FINAL, disse acreditar que as pessoas em Macau percebem a importância do sufrágio universal, “pela experiência que têm na eleição da Assembleia Legislativa de 14 deputados por sufrágio directo, sabem a diferença entre poder participar directamente na escolha de determinados titulares de cargos políticos daquelas situações em que são de facto excluídas e substituídas por uma pequena minoria”.

Sobre os 5700 que votam para os 400 que depois escolhem o Chefe do Executivo, Katchi pensa que são actores de uma peça orquestrada por Pequim. “Essa minoria, o que faz é participar num grande teatro, numa grande farsa, fingindo que escolhe, mas na verdade vai simplesmente legitimar quem for previamente escolhido pelo Governo Central”.

A presença em momentos-chave das lutas dos cidadãos é uma constante na história pessoal de António Katchi. Disso é exemplo a forma como, em 2014, não perdeu a oportunidade de se juntar aos que se manifestavam contra a lei que daria mais benefícios financeiros aos titulares de altos cargos.

Nesse ano, Macau viveu um Verão quente. Uma semana depois das manifestações contra o regime de garantias, pela primeira vez desde 1995, a vigília em memória das vítimas do massacre de Tiananmen fez-se no Largo do Senado. No final do mês seguinte, em Julho, mais de mil pessoas cercaram o casino Venetian para pedir aumentos salariais. Em Agosto, multiplicaram-se as manifestações contra a política de contratação das operadoras de jogo e houve ameaças de greve. Ao mesmo tempo, os líderes dos protestos de Maio tentavam organizar um referendo não oficial sobre a eleição do Chefe do Executivo por sufrágio universal.

Parecia o princípio de algo, mas não foi. Mais tarde Katchi reconheceria que estes movimentos sociais e políticos “têm altos e baixos”. “As pessoas, em geral, mesmo aquelas que gostam de estar em manifestações também não têm disponibilidade para estar de forma constante. Acho que as pessoas do sector público temem participar, principalmente as que estão com vínculos precários”, disse ao Hoje Macau.

Já este professor do IPM mantém quase sempre uma grande disponibilidade para estar presente nos momentos em que a consciência não lhe permite estar ausente. O caso do despedimento dos assessores da Assembleia Legislativa, Paulo Taipa e Paulo Cardinal, é paradigmático da forma de estar de António Katchi. Foi convidado para a festa de despedida de Taipa e, apesar de não terem uma relação próxima, fez questão de estar presente. Um dos elementos que estava no restaurante em que se realizou o ‘farewell’ conta ao PONTO FINAL que o professor teve uma presença subtil, mas que, quando foi a altura da fotografia de grupo — em que muitos evitaram estar, e que seria tornada pública no jornal Macau Daily Times —, fez questão de aparecer, “para que as pessoas soubessem que ele apoiava o homenageado”. “É sempre de uma coragem, deve ser uma pessoa de uma coragem extrema”, repetiu a mesma fonte.