Seis meses depois, Macau continua sem saber quais são os pontos negros rodoviários

Em Maio, o PONTO FINAL quis saber quais eram os locais em que se registavam mais acidentes na RAEM, e nem a Polícia de Segurança Pública nem a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) tinham, na altura, dados estatísticos sobre as ruas ou freguesias em que a sinistralidade era maior. Nessa altura, os serviços responderam que apesar de os números não estarem organizados e estruturados, já tinham começado a recolhê-los. Agora, após nova insistência, na última semana, voltam a chutar o caso para o futuro.

João Carlos Malta

Macau continua a não ter dados estatísticos que lhe permitam saber quais são as ruas e as freguesias em que ocorrem mais acidentes. Sem estes dados, os serviços estão impossibilitados de conseguir identificar os pontos negros da sinistralidade rodoviária na RAEM. Em Maio, o PONTO FINAL — na sequência de um aparatoso acidente no meio da cidade envolvendo um autocarro turístico, e da preocupação que o tema gerou nos deputados da Assembleia Legislativa — quis saber qual era a informação disponível e como ela contribuía para a prevenção rodoviária. Na época, a DSAT respondeu que não tinha os dados, mas que já os começara a recolher. Ora, seis meses depois, continua tudo na mesma.

Perante as perguntas do PONTO FINAL, para perceber se já havia dados estruturados sobre este tema, a DSAT, liderada por Lam Hin San, voltou a responder que, “até ao momento, não dispomos de novas informações a acrescentar ao nosso último contacto”. O que se pretendia saber, mais uma vez, era a localização dos acidentes rodoviários para estabelecer padrões que permitissem analisar onde é que seria necessário mudar infra-estruturas, ou condicionar comportamentos, para evitar colisões ou despistes, de modo a prevenir a ocorrência de vítimas.

Mesmo estando em causa um número reduzido de variáveis (número, local, gravidade dos ferimentos), mais uma vez a DSAT, apesar de não ter os dados, voltou a garantir “que está a decorrer um trabalho intenso, por esta Direcção de Serviços e pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública, na organização e análise dos dados recolhidos para a criação de uma base de dados que se quer bastante completa e responsável”.

Os serviços argumentam que, “uma vez que este trabalho envolve um número volumoso de dados”, requer mais tempo para concluir os trabalhos necessários para poder dar as informações ao público. “Assim, lamentavelmente, de momento não nos é possível disponibilizar novas informações. No entanto, garantimos que assim que seja possível, serão divulgadas”, rematam os serviços.

Uma história de passagem de responsabilidades

Em Maio deste ano, perante sucessivas insistências ao longo de duas semanas na busca de respostas, a DSAT acabou por responder que já tinha começado a criar uma base de dados para os acidentes rodoviários, no entanto, a mesma necessitava de alguns meses para ser concluída. “Quando esta se encontrar concluída, os dados poderão ser registados de forma eficiente e sistemática”, prometiam há mais de seis meses. A dúvida que persiste agora, tal como já existia à época, é a de que não existindo esta informação, então como se prioriza e se torna mais efectivo o combate à sinistralidade nas estradas.

Há meio ano, as questões levantadas por este jornal levaram o CPSP e a DSAT a chutarem responsabilidade de um para o outro. Primeiro, o CPSP disse não ter os dados, e remeteu para a DSAT. A direcção dos serviços, depois de contactada, voltou a baixar o caso à força policial, com o argumento de que era a Polícia a “responsável por fazer cumprir a lei do trânsito”.

O PONTO FINAL voltou a contactar o CPSP que, à mesma pergunta, retorquiu: “A DSAT declarou à PSP que a direcção não tem estes números, e pergunta se a PSP tem… pelos vistos não temos e não existem”. Só mais tarde, e perante a insistência nas questões, é que o serviço liderado por Lam Hin San informou que já estava a tratar da base de dados.

Os últimos dados estatísticos existentes dos acidentes de viação em Macau, referentes ao final de Outubro, e compilados pelo CPSP, revelam a ocorrência de oito vítimas mortais (três condutores e cinco peões), menos um morto do que em igual período do ano anterior. No entanto, em sentido inverso, segue o número de feridos graves — com necessidade de internamento hospitalar — que aumentou 17,2% até Outubro, para um total de 95. Os feridos ligeiros são quase os mesmos do que em igual período do ano anterior, registando 3.714 casos, mais 1,7%.