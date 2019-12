Duarte Alves, o homem do leme na qualificação histórica do Benfica na AFC

O Benfica de Macau conseguiu, em 2018, uma qualificação histórica para a fase de grupos da Taça da Confederação Asiática. Duarte Alves, director administrativo e financeiro do clube, foi um dos principais obreiros pelo feito das ‘águias’ do território, algo que até então nunca tinha sido alcançado por uma equipa de futebol de Macau.

Em 2012, o Benfica de Macau subiu à Liga de Elite, principal escalão do futebol do território, num percurso que partiu da quarta divisão nas temporadas transactas e terminou na fase de grupos da Taça da Confederação Asiática (AFC), em 2018. “Fomos sempre aprendendo, fomos subindo de divisão todos os anos, mas todos os anos tentámos aprender e fazer melhor, obviamente sempre com alguns obstáculos, que fomos aprendendo a contornar”, disse Duarte Alves ao PONTO FINAL.

O director administrativo e financeiro do Benfica de Macau foi um dos principais responsáveis pela ascensão do clube nas últimas épocas, juntamente com o pai, o presidente Leonel Alves. “O objectivo era formar uma equipa de futebol para chegar à primeira divisão, e, um dia, competir na Ásia. Uma ideia que surgiu há 10 anos e que, nove anos depois, veio a concretizar-se”, disse Duarte Alves, recordando a prestação das ‘águias’ na AFC.

Em seis partidas disputadas na fase de grupos, o Benfica de Macau somou quatro vitórias, perdendo apenas frente ao 25 de Abril, equipa da Coreia do Norte que só caiu na meia-final da competição. Um feito histórico para um clube de futebol de Macau e logo com uma prestação de realce, especialmente tendo em conta que se tratava de uma estreia e frente a equipas bem mais cotadas. “Foi algo que fiz com muito orgulho [trazer jogos da AFC a Macau]”, acrescentou.

Em destaque, Duarte Alves recorda dois momentos: a vitória no jogo de estreia, frente ao Hang Yuen, de Taiwan, na qual a formação da RAEM chegou ao intervalo a perder por 2-0. Porém, nos segundos 45 minutos, as ‘águias’ alcançaram a cambalhota no marcador, vencendo por 3-2 numa partida que levou cerca de três mil adeptos ao Estádio da Taipa, uma assistência sem paralelo em partidas com equipas locais. Apenas uma semana depois surgiu o novo ponto alto da prestação do clube, derrotando o Hwaebul em Pyongyang, na Coreia do Norte, novamente por 3-2.

Apesar da estreia, o Benfica de Macau mostrou que não ia passear à competição, registando apenas duas derrotas frente ao 25 de Abril, equipa campeã da Coreia do Norte, terminando no segundo lugar do grupo. A prestação foi importante para mostrar ao futebol asiático que Macau, apesar das condições proporcionadas às equipas locais, tinha condições para se bater com outros clubes da região. Porém, o projecto do Benfica para as competições internacionais acabou por não ter continuidade na temporada seguinte.

“Depois da prestação que tivemos estava a contar que tivéssemos mais apoio das entidades, do Instituto do Desporto, da Associação de Futebol de Macau, tendo em conta que dizem sempre que temos de desenvolver todas as modalidades para melhor representação de Macau. Contava que houvesse mais apoio dessa parte, o que não veio a acontecer”, lamentou Duarte Alves.

Impossibilitado de competir na AFC no ano seguinte, o Benfica apostou numa política mais focada na formação, perdendo também algumas das suas principais referências na equipa. Na última temporada, e após cinco campeonatos conquistados, as ‘águias’ terminaram na terceira posição a 12 pontos do Chao Pak Kei, actual campeão da Liga de Elite. Na Bolinha, campeonato de futebol de sete, o Benfica fez uma boa prestação, perdendo apenas na final, frente ao Sporting de Macau.

Vinte anos marcados pelo desenvolvimento do jogo

No ano da transição, Duarte Alves era um adolescente, com 16 anos, tendo vivido aqueles momentos com “uma perspectiva muito diferente”, recorda. “Na altura era muito imprevisível o que seria Macau depois de 1999, mas lá em casa houve uma confiança de que tudo iria correr bem, e cá ficámos”, disse.

Vinte anos depois, Macau “é uma cidade muito diferente”, fruto de um desenvolvimento acelerado ao longo desse período. “A abertura do jogo foi o que mais marcou Macau nestes 20 anos, o que abriu as portas para um grande desenvolvimento, algo que antes da transição não se fazia. Com o desenvolvimento do jogo houve uma maior diversificação nesse sentido de oferta, desde espaços comerciais até espectáculos, restaurantes, tudo cresceu com a abertura das licenças de jogo”, sublinhou Duarte Alves.

No entanto, o crescimento económico trouxe também algumas implicações menos desejadas para a população devido ao disparar do número de turistas. “Antigamente ainda se ia ao Largo do Senado ou à zona das Ruínas de São Paulo dar um passeio, hoje em dia é impensável”, frisou.

Sobre o futuro da RAEM, Duarte Alves mostra-se expectante, sobretudo sobre a forma como Macau deverá manter as suas raízes e tradições. “Em Macau há um grande sentido de pertença à Mãe Pátria, de querer integrar-se com o resto da China continental, e às vezes receio que se esteja a perder essa identidade de Macau e sejamos só mais uma cidade chinesa, o que acredito que não seja o que o Governo Central espera que Macau seja”, acrescentou.

Macau, um regresso a casa

Duarte Alves nasceu em Macau, terra onde estudou até ter completado 15 anos de idade. Após o 10º ano, decidiu prosseguir os estudos em Inglaterra, em Bath. “Sempre tive o sonho de estudar engenharia mecânica e especializar-me mais no sector do desporto motorizado, e não há melhor indústria do que a inglesa. Decidi acabar o curso em Inglaterra, para me preparar, e depois tirar o curso superior de engenharia mecânica com especialização em engenharia automóvel”, explicou.

Depois de completar o mestrado e trabalhar em Inglaterra durante três anos, decidiu regressar a Macau em finais de 2008, após quase uma década de ausência. “Mesmo estando fora nunca me senti em casa, para mim Macau sempre foi a minha casa, e sempre senti que um dia iria regressar”, disse Duarte Alves.

Enquanto não surgiam oportunidades que lhe enchessem as medidas para prosseguir a carreira profissional, decidiu ir estudar mandarim para Pequim, onde ficou por meio ano. “Foi pouco, mas para quem fala já cantonense, aprender mandarim é bastante fácil, ainda por cima estando na capital do país rodeado de pessoas que falam a língua, foi um ambiente fantástico e consegui aprender o básico. Depois voltei para Macau e comecei vários projectos, um deles foi o Benfica de Macau”, recordou.

Membro do Conselho do Desporto há vários anos, Duarte Alves procura também manter-se ligado à cultura e costumes macaenses, tendo integrado a comissão instaladora da Associação dos Jovens Macaenses, juntamente com Jorge Valente e Ricardo Silva. Para além disso, é também vice-presidente da Federação da Juventude de Macau e dos Jovens Empresários de Macau. “Há associações macaenses, mas no geral são de uma geração mais sénior e não representam o que nós achamos que poderia ser feito, até para dar mais experiência aos jovens macaenses”, explicou Duarte Alves, salientando a importância de os jovens integrarem este tipo de associações para futuramente poderem “representar qualquer assunto relativo à sociedade macaense”.