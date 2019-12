Nonku Phiri, a voz de muitas almas musicais regressa a Macau

Em digressão pela Ásia, a jovem compositora sul-africana regressa a Macau para actuar amanhã no Live Music Association (LMA) e apresentar o seu último trabalho, intitulado Sîfó. Depois da estreia em 2015, com o single “Things We Do On The Weekend”, Nonku Phiri estabeleceu-se como uma das vozes mais distintas e influentes no cenário da música electrónica de África do Sul, sendo convidada para colaborações com nomes como Crazy White Boy, Branko e P.H. FAT.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Com um cruzamento de influências que vão desde a house ao r’nb, passando pelo kwaito e a electrónica, a voz de Nonku Phiri despertou o interesse da indústria musical sul-africana aos 17 anos, fruto de colaborações regulares com alguns dos maiores produtores e rappers da África do Sul, como Crazy White Boy, Reason, Tumi, Jack Parow, Branko ou P.H. FAT. Dotada de uma voz versátil, Nonku Phiri enveredou por uma carreira a solo em 2015, o que lhe permitiu explorar diferentes géneros musicais.

“A primeira vez que ela tocou no LMA foi em 2017, e essa foi a primeira vez que tive contacto com a música dela. Nessa altura tinha um som mais independente, mas pensei logo que poderia crescer imenso porque apresentava um grande potencial, uma grande voz”, começou por explicar Dickson Cheong, um dos organizadores do concerto no LMA, ao PONTO FINAL.

“Do meu ponto de vista, ela no início enquadrava-se mais num género de new-soul, new jazz, esse tipo de ambientes musicais mais relaxados, descontraídos”, acrescentou Dickson Cheong. Apesar de haver uma evolução na música de Nonku Phiri, a compositora sul-africana nunca “esqueceu as raízes”, assinalou Cheong.

“Actualmente, ela apresenta uma dinâmica mais focada no ritmo, enveredou mais pelo r’nb com baixos de hip-hop, mas sem nunca esquecer as raízes da sua própria música. Ou seja, ela continua a cantar um género de new-soul, mas com dinâmicas mais pesadas e diferentes variedades de tons. Por exemplo, combina mais elementos de música electrónica e de sintetizadores com instrumentos musicais mais analógicos e modulares”, referiu

Depois de passar por Banguecoque, Hanói, a antiga Saigão (actual cidade de Ho Chi Minh) e Hong Kong, Nonku Phiri irá actuar em Macau na próxima sexta-feira no Live Music Association (LMA). Seguindo-se depois mais três concertos concerto em Guangzhou, Pequim e Pataya. Questionado sobre como poderá funcionar esta nova sonoridade de Nonku Phiri em palco, Dickson Cheong não tem dúvidas: “Acho que este tipo de formato vai funcionar muito bem ao vivo”.

Para o organizador do concerto, “as músicas vão ganhar outra dimensão”, uma vez que nos últimos anos “a configuração de palco” de Nonku Phiri “tem vindo a melhorar imenso, com melhor material, tanto ao nível de equipamentos de som e de instrumentos”, afirmou Cheong ao PONTO FINAL. “Reparei que fez um enorme ‘update’. E isso também se reflecte na sua música, nas suas canções, por isso estou muito entusiasmado para ver o resultado disso e como irá funcionar no palco”, frisou.