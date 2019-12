Juliana Devoy, a mulher que ampara as mulheres de Macau

Juliana Devoy tem dedicado a vida às mulheres. A causa tem sido a mesma desde os seus 17 anos, altura em que se tornou freira, ainda em Los Angeles. Nos Estados Unidos, em França, em Hong Kong e em Macau tem lutado para que as mulheres deixem de ser cidadãs de segunda. Juliana olha agora para trás e diz: “Não consigo agradecer o suficiente a Deus por ter tido o privilégio de fazer este trabalho”.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Os dias mais felizes de Juliana Devoy são aqueles em que encontra na rua as mulheres que teve oportunidade de ajudar no passado. Elas cumprimentam-na e, apesar de Juliana já não se lembrar das suas caras, o momento enche-a de felicidade, conta ao PONTO FINAL. “Alguns dos casos são mesmo milagres”, diz a freira norte-americana que está em Macau há precisamente 30 anos. A mulher que é o rosto do Centro Bom Pastor levou a vida a ajudar mulheres e fê-lo entre a Costa Oeste dos Estados Unidos e o Extremo Oriente.

Apesar de nunca lá ter vivido, foi no Midwest americano que nasceu, no estado do Nebraska, há 82 anos. Nunca viveu no Nebraska porque o pai era militar, o que fazia com que a família Devoy, que originalmente era natural do Minnesota, tivesse a particularidade de mudar de estado a cada quatro anos. Minnesota, Califórnia, Texas, Washington e Hawai foram algos dos estados pelos quais Juliana e os seis irmãos passaram.

“Andava sempre de sítio em sítio, o que era bom, no sentido em que pude conhecer diferentes sítios e pessoas. Quando estava no Hawai, na escola havia crianças de diferentes nacionalidades e também chinesas. Foi aí que conheci pela primeira vez pessoas chinesas”, recorda a irmã, que está há cerca de 55 anos na Ásia, reforçando que foi “um privilégio” ter essa experiência logo na infância.

Crescer numa família “muito católica” e estudar em escolas católicas fez com que tivesse sentido o chamamento aos 17 anos, quando vivia em Los Angeles, tornando-se, então, freira. “Senti um grande desejo de seguir Jesus, não foi por gostar muito de freiras”, ressalva, a rir, acrescentando que “não era como as outras meninas da turma que costumavam seguir as freiras para todo o lado”. “Eu não, eu achava que elas eram demasiado rabugentas”, brinca.

DA CLAUSURA PARA O MUNDO

É à Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor que Juliana Devoy se junta logo após o liceu. O centro de Los Angeles da congregação católica fundada em Angers, França, em 1835, passava, assim, a contar com Juliana como membro. Leu um panfleto sobre a congregação, que falava sobre a ajuda que o centro prestava às jovens “que se portavam mal, que tinham fugido de casa e coisas do género” e foi isso que quis fazer.

“Na altura, a nossa congregação era de semi-clausura. Quando me juntei às irmãs, disseram-me que nunca mais iria a casa”. E aí, assustou-se? “Eu era demasiado burra, demasiado ignorante, para pensar nisso. Era muito nova, então estava pronta para aceitar qualquer coisa”. A família podia ir visitá-la ao centro da congregação e as superiores preparavam o almoço, mas Juliana tinha de ficar à parte, a ver a família comer, sem que se pudesse juntar. “Era uma loucura”.

Porém, tudo mudou. Pouco depois de ter entrado, aos 18 anos, é enviada para a California State University, para estudar Serviço Social, e depois é-lhe pedido que vá para Angers, a casa-mãe da congregação do Bom Pastor. Depois dos EUA e França, Juliana Devoy viria depois a conhecer bem a Ásia. “Já estive em quase todo o mundo”, afirma, atirando depois: “Nunca pensei vir a ter tanta sorte por ter tido todas essas experiências, depois de, no convento, me terem dito que nunca mais iria a casa”.

Depois de França, chegou ao Extremo Oriente. A memória apenas lhe permite dizer que chegou a Hong Kong na década de 1960, não consegue precisar o ano. Recorda-se, isso sim, do propósito da chegada à Ásia: voluntariou-se para ser missionária na China e a congregação de Angers destacou-a para Hong Kong. Tinha sido criado há pouco tempo, na então colónia britânica, um centro do Bom Pastor, em Kowloon.

“Eu queria muito participar numa missão e, na altura, em Hong Kong não havia nada de nada em termos de serviço social, era um novo conceito. Então nós começámos por fazer um lar para as raparigas com problemas, que tinham fugido de casa, por exemplo”, recorda Juliana Devoy. Na altura “estávamos ao mesmo nível, o Governo e nós. Aprendemos tudo ao mesmo tempo”.

Esteve, então, 25 anos do lado de lá do Delta do Rio das Pérolas e diz que foi “muito feliz”. “Ter a oportunidade de poder ajudá-las, fazer algo das suas vidas, isso foi muito especial”, conta.

O INÍCIO DE TRÊS DÉCADAS EM MACAU

São agora 30, os anos que Juliana Devoy passou em Macau. Depois dos 25 em Hong Kong, Juliana queria “fazer algo diferente, não queria continuar em Kowloon”. Foi então que os superiores a enviaram em missão para Macau, uma cidade “completamente diferente de Hong Kong”, onde também estava na altura a ser instituído o centro do Bom Pastor, com um grupo de freiras irlandesas e vietnamitas.

O centro sofreu um contratempo logo no início, quando a maioria das irmãs que estavam destacadas para Macau quiseram mais formação, tendo sido levadas depois para os Estados Unidos, onde frequentaram o ensino superior. “Então sobrámos muito poucas, umas três ou quatro. E, na altura, achei que era uma boa oportunidade para fazer algo novo”, recorda. Então, “pensámos nos problemas das mulheres, já que, em várias partes do mundo, as mulheres eram consideradas cidadãs de segunda classe e o valor das mulheres era consideravelmente baixo”. Em Macau também era assim? “Claro, era assim em todo o mundo”.

Desde cedo, o centro começa a acolher mulheres em risco, nomeadamente mulheres vítimas de violência doméstica. Actualmente, a instituição tem em Macau um abrigo que acolhe mães solteiras, vítimas de violência doméstica e vítimas de tráfico humano, por exemplo. Juliana Devoy, que assume as funções de coordenadora do Centro do Bom Pastor, admite que não sabe quantas mulheres e famílias estão agora no espaço. Trinta anos depois, como trata a sociedade de Macau as mulheres? “Está a melhorar”, deixa no ar.

A FELICIDADE DE REENCONTRAR QUEM JÁ AJUDOU

Juliana fala da felicidade que é reencontrar mulheres que já passaram pelo centro: “Às vezes saio à rua e encontro mulheres que já estiveram aqui no passado e cuja vida mudou tanto. Elas vêm cumprimentar-me e eu já nem me lembro delas. Então, eu sinto tanta felicidade. Em alguns casos são mesmo milagres, supostamente não teriam futuro nem possibilidades, mas depois…”

Juliana desabafa: “Não consigo agradecer o suficiente a Deus por ter tido o privilégio de fazer este trabalho aqui. Consigo ver tantas mulheres cuja vida mudou tanto”. Ressalva que não foi por ter feito “coisas maravilhosas, nada disso”. “Nós só as recebemos, só lhes damos um sítio onde ficar, damos-lhes conselhos, tentamos ver qual é o problema delas e o que pode ser feito e aquilo que lhes pode dar um futuro”, diz.

Questionada sobre o papel do Governo de Macau no apoio à instituição, Juliana Devoy só tem elogios. “No início, a nossa relação era cordial, mas ao longo do tempo temo-nos vindo a apreciar de parte a parte”, começa por dizer, afirmando mesmo que “não há elogios suficientes para o trabalho do Governo de Macau”.

Trinta anos em Macau e 25 em Hong Kong fazem com que Juliana Devoy compare os governos das duas regiões. Aqui, para a freira, há clara vantagem para Macau. “O Governo de Hong Kong era demasiado rigoroso, queria decidir tudo e nós tínhamos de acatar, porque todo o nosso dinheiro vinha deles”. Em Macau não é assim? “O Governo de Macau tem mente aberta”, responde, explicando: “O Governo não diz ‘vocês devem fazer isto ou devem fazer aquilo’”.

“É graças ao Governo que nós podemos usar o nosso discernimento e ajudar as pessoas que nós achamos que podemos ajudar”, salienta, deixando claro que nem toda a gente pode ser ajudada: “Nós não somos mágicos nem especiais. Não temos ilusões, mas se sentimos que há alguma possibilidade de fazer alguma coisa, então nós fazemos”.

Juliana recorda um exemplo das boas relações entre o centro do Bom Pastor e o Executivo: “Toda a gente já ouviu falar da lei da violência doméstica. Depois de essa lei ter sido finalmente aprovada – depois de nós termos trabalhado tanto nesse sentido – nós fizemos uma marcha especial para levar uma carta ao Governo, para lhes agradecer por terem ouvido as vozes dos cidadãos”. Juliana diz-se “muito orgulhosa” da iniciativa porque “nunca ninguém agradece ao Governo”. E frisa: “Não digo que o Governo não tem nenhuma falha, mas acho que em Macau o Governo se preocupa realmente com as pessoas”. Prova disso é, diz a freira, o cheque de 10 mil patacas que os residentes permanentes recebem. “Eles têm dinheiro e usam-no com as pessoas”, aponta.

Isso são, segundo Juliana, resquícios da Administração portuguesa no território. “Os chineses, felizmente, mantiveram a maneira de como os portugueses faziam as coisas, foram inteligentes o suficiente para isso”, refere, voltando às comparações com a região vizinha: “Em Hong Kong só ligam à lei, só se interessam em manter a lei. Mas os portugueses têm o coração. Na cultura portuguesa, toda e qualquer pessoa tem valor”.

TRÁFICO DE MULHERES: ZERO CASOS SÃO “UM MISTÉRIO”

O centro disponibiliza-se a receber as menores de idade que são traficadas para o território, mas há mais de um ano que nenhuma mulher nestas condições chegou ao centro, e isso está a causar estranheza a Juliana Devoy. “O que eu não percebo é porque é que há zero casos”, diz, já com uma postura mais séria e fazendo um zero com os dedos.

Porque é que acha que agora não há casos? “Eu não sei nem tenho maneira de saber, mas o número começou a decrescer, não faz sentido que o número fosse estável e depois tivesse decrescido”. “Estávamos num ponto em que achávamos que podíamos fazer algo de bom pelas mulheres”, lamenta, recordando que o centro começou a acolher menores vítimas de tráfico humano há cerca de 10 anos, altura em que havia sempre, no abrigo, raparigas que tinham sido vítimas de tráfico. “De repente, o número desapareceu. É um mistério”, diz.

Juliana Devoy, que chegou a Macau ainda com a Administração portuguesa, diz não conseguir medir o nível de liberdade religiosa entre as duas soberanias. É, diz a própria, “demasiado ignorante para responder”. “A única coisa que sei é que ninguém, em Macau, sabia qual seria o resultado depois da mudança, era um grande ponto de interrogação. Mas na verdade acho que os chineses foram inteligentes o suficiente ao manterem grande parte da cultura dos portugueses”, acaba por dizer.