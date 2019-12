Governo assume que revisão do “Regime educativo especial” ainda não está concluída

O deputado Si Ka Lon pediu esclarecimentos ao Governo sobre o ponto de situação da revisão do “Regime educativo especial”. Numa interpelação escrita dirigida ao Executivo, o parlamentar questionou sobre andamento do processo legislativo da respectiva proposta de lei e quis saber se o uso de tecnologia de inteligência artificial na terapia de crianças autistas está nos planos do Executivo.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Em resposta à interpelação escrita do deputado Si Ka Lon, o Governo esclareceu que a proposta de lei de revisão do “Regime educativo especial” ainda não entrou em processo legislativo, apesar de ter sido concluída uma consulta pública sobre o assunto em 2015, e que a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) e a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ) estão a trabalhar para “submeter a proposta do regulamento, o mais rápido possível, ao Conselho Executivo”.

“A DSEJ e a DSAJ têm mantido comunicação e coordenação sobre o conteúdo da proposta do regulamento e procedido à respectiva revisão, pretendendo submeter a proposta do regulamento, o mais rápido possível, ao Conselho Executivo, de modo a avançar o processo legislativo”, pode ler-se na resposta do Governo à interpelação de Si Ka Lon, datada de 5 de Novembro.

Recorde-se que, no passado dia 11 de Outubro, o deputado enviou uma interpelação escrita ao Executivo a pedir esclarecimentos sobre o ponto de situação da revisão do “Regime educativo especial”. “Segundo algumas opiniões, o Governo realizou, em 2015, uma consulta pública sobre a revisão do ‘Regime do ensino especial’, mas, até ao momento, a respectiva proposta de lei ainda não foi publicada, esperando-se que o Governo possa concluir a respectiva revisão com a maior brevidade possível”, escreveu Si Ka Lon.

Na resposta a Si Ka Lon, o Governo assumiu que “a DSEJ concluiu, em 2015, os trabalhos de consulta sobre a alteração ao ‘Regime educativo especial’, tendo em conta as opiniões e a situação real dos intervenientes”. O Executivo assinala que houve “uma comunicação com os intervenientes sobre os principais temas do referido regime” onde se incluiu a “discussão sobre a criação de turmas, currículo e assuntos relacionados com o ensino especial, com as escolas do ensino especial e com as respetivas associações”.

Na sua interpelação escrita, Si Ka Lon referiu que, com o desenvolvimento acelerado das tecnologias actuais, “há já recursos médicos complementares para apoiar o tratamento das crianças autistas”, e que o Governo deveria seguir as últimas tendências científicas e introduzir o uso de tecnologia de inteligência artificial na terapia de crianças autistas. “Com o rápido desenvolvimento tecnológico, alguns países começaram a usar tecnologia de inteligência artificial para tratar de crianças autistas. O Governo deve aprender com estas experiências avançadas, introduzindo-as em Macau para tratar as crianças que necessitem, com vista à sua recuperação adequada. Vai fazê-lo?”, questionou Si Ka Lon.

Sobre este tema, o Governo assumiu que os Serviços de Saúde estão a acompanhar todos os desenvolvimentos na área da tecnologia de inteligência artificial, mas considerou também que a sua aplicação em crianças “ainda não está madura”. “Como a tecnologia de inteligência artificial presentemente aplicada no treino e reabilitação infantil ainda não está madura, as respectivas tecnologias e produtos ainda não foram amplamente utilizados internacionalmente. Os Serviços de Saúde continuarão a prestar atenção ao desenvolvimento das tecnologias de inteligência artificial e a prestar serviços de cuidados de saúde abrangentes a crianças com distúrbios de desenvolvimento”, pode ler-se na resposta do Governo a Si Ka Lon.

A terminar, o Executivo garantiu que irá continuar a promover alterações ao “Regime educativo especial”, assim como “reforçar o desenvolvimento profissional do pessoal docente” e “prestar atenção contínua ao desenvolvimento das diversas tecnologias da medicina”, no sentido de proporcionar às crianças de Macau com necessidades especiais, educação e tratamento adequados.