Deputados da Comissão de Finanças e Governo não sabem explicar indemnização de 535 milhões que é pública desde 2018

O valor vinha inscrito na execução do Orçamento deste ano, e os deputados queriam saber porque é que o Governo tinha de indemnizar para transferir o heliporto de lugar. O Governo não soube responder, nem dar informações, mas, afinal, os detalhes já se sabiam desde Janeiro de 2018, altura em que foram publicados em Boletim Oficial. Os elementos da comissão queixaram-se ainda da opacidade da inscrição da rubrica dos “gastos comuns”.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

Era mais uma reunião da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos das Finanças Públicas para fiscalizar a execução orçamental deste ano, até que os deputados encontraram uma rubrica orçamentada em mais de 500 milhões de patacas para uma indemnização resultante da mudança do heliporto. O valor levantou dúvidas a vários níveis, e o Governo não conseguiu responder para quem era, porque é que acontecerá, e até qual a localização exacta da infra-estrutura em causa. No entanto, a informação já é pública desde o início do ano passado. Foi publicada, a 10 de Janeiro de 2018, em Boletim Oficial (BO).

Mak Soi Kun, presidente da comissão, começou por explicar que, na apresentação das contas, as “despesas comuns” eram antes denominadas por “capítulo 12”. Naquele item foi colocada uma despesa relacionada com a mudança de um heliporto para outro local, orçada em 535 milhões de patacas. As repetidas perguntas dos deputados, para perceber o porquê daquele elevado valor, embateram na falta de informação dos elementos que representavam o Executivo.

Mak chegou mesmo a dizer, em resposta aos jornalistas, que “o Governo não esperava que nós fizéssemos perguntas com tantos pormenores”, e que os deputados que compõem aquela comissão ficaram “de boca aberta porque eles não sabiam responder às nossas questões”. “Temos de aguardar pelas próximas reuniões”, explicou.

No entanto, isso não seria necessário. Bastaria uma pesquisa no BO e nos jornais do início do ano para ter as respostas que os deputados pretendiam e que o Governo desconhecia. No Boletim Oficial, num despacho do secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, datado de 4 de Janeiro deste ano, lê-se que a indemnização terá como destinatária as Linhas Aéreas Ásia Oriental, — que tem como administradoras Pansy Ho e Ina Chan, respectivamente, filha e terceira mulher de Stanley Ho, líder histórico da SJM —, para compensar sobre os custos de relocalização da base-serviço de manutenção.

Nos custos estão incluídos os gastos de sondagem geotécnica, a execução da obra, a demolição da actual base-serviços, as obras de terraplanagem, o transporte e a logística, bem como custos de emergência e despesas adicionais pela redução do prazo de execução da obra. No documento figura uma compensação de 535,7 milhões de patacas, a ser paga em tranches divididas por três anos.

A infra-estrutura passa a ser na Zona E dos novos aterros, em frente ao Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa, e vai acolher uma base-serviço de manutenção de helicópteros, incluindo a plataforma de aterragem. O novo heliporto deve entrar em funcionamento depois de 2020.

No mesmo despacho está ainda explicado o porquê da mudança. A rota aérea da base actual impede o desenvolvimento de empreendimentos com altura superior a 60 metros na zona Sul do aterro entre as ilhas de Coloane e Taipa, designado por Cotai, nomeadamente do “Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas”, pelo que após diversos estudos sobre a sua recolocação, foi iniciado um procedimento de troca dos direitos resultantes da concessão do terreno de 10 162 m2, situado na ilha da Taipa, na zona E2 do novo aterro.

O PONTO FINAL enviou um pedido de esclarecimento deste imbróglio para o gabinete de Raimundo do Rosário, que respondeu remetendo para o despacho que o secretário assinou há vários meses.

Opacidade nos números

O líder da comissão, Mak Soi Kun, criticou ainda a metodologia usada para apresentar os números. Os valores que antes estavam cabimentados no “capítulo 12” passaram a ser agora denominados de despesas comuns, ou seja, “tudo é metido de forma não discriminada por serviços”. Mak quer que as “despesas comuns” sejam “mais claras” de forma a “discriminar quais os serviços responsáveis por cada despesa”, e assim haver uma clarificação dos gastos.

Em relação à situação da execução orçamental, o deputado considerou que a mesma “é aceitável”. Mas, ainda assim, deixou a ressalva de que “temos que ver com pormenor a situação relativa ao segundo e terceiro trimestres”. “Vimos que se têm registado melhorias nas comunicações interserviços, e a sua falta pode resultar num atraso da execução de obras”, aponta Mak Soi Kun.

O deputado deu como exemplo a empreitada da construção da escola de Bombeiros para ilustrar a necessidade de haver mais troca de dados ao nível interdepartamental. Os serviços responsáveis pela construção, da área das obras públicas, relataram aos deputados que, na fase de projecto, “pode ter acontecido uma concepção em exagero”. “O chamado ‘over design’, quer dizer que, no caso do corpo de bombeiros, a construção de um dormitório levou a uma concepção que pode ser maior ou menor do que o necessário”, explicou.

Numa reunião em que estiveram presentes seis entidades públicas, Mak considerou que as recomendações feitas em 2018 pelos deputados foram acolhidas. “As respostas são muito positivas, porque foi utilizado o mecanismo ‘quantitative survaillance’ na abertura dos concursos, na realização das obras e das empreitadas. Vimos que há melhorias e avanços registados em comparação com a execução orçamental do ano passado”, afirmou o presidente da comissão. No entanto, o mesmo quis sublinhar que há “espaço para melhorias para a comunicação entre serviços em relação ao desenvolvimento dos projectos”.