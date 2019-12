Qualidade dos filmes surpreendeu o júri do Sound & Image Challenge

Quase quatro mil curtas-metragens foram submetidas a concurso na 10ª edição do festival Sound & Image Challenge. O evento arrancou ontem no Teatro D. Pedro V com a antestreia de nove filmes rodados no território. São 112 curtas-metragens e oito vídeos musicais em competição. A qualidade dos trabalhos apresentados impressionou o júri. A programação contempla ainda todos os filmes vencedores das últimas edições, três masterclasses e um ciclo de oito filmes realizados por mulheres do Sri Lanka.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A 10ª edição do Sound & Image Challenge International Festival começou ontem, no Teatro D. Pedro V, com a apresentação do painel de jurados e a exibição de nove filmes rodados no território em 8mm realizados por António Faria, António Mil-Homens, Bibito Henrique, HK Leung, Lúcia Lemos, Oliver Fa, Rita Wong, Stefan Nunes e Tracy Choi. Na conferência de imprensa, José Luís Sales Marques, presidente do festival, começou por referir o início “humilde” de um evento que ao longo dos anos ganhou dimensão internacional.

“Começámos de uma forma muito humilde. Inicialmente, a ideia era sinalizar o talento em Macau para fazer curtas-metragens e filmes, e procuramos conceber algo que os ajudasse e incentivasse a fazer cada vez mais, e um pouco melhor”, começou por dizer Sales Marques, acrescentando que a qualidade dos trabalhos foi crescendo ao longo dos anos o que obrigou a uma reformulação do evento.

“Decidimos que era altura de transformar isto num festival próprio, e foi isso que fizemos. Os resultados foram muito encorajadores ano após ano e tivemos mais pessoas a participar”, disse o presidente do Sound & Image Challenge.

Com um total de 3897 filmes submetidos, o painel de jurados escolheu 112 finalistas aos prémios de “Melhor Filme”, “Melhor Ficção”, “Melhor Animação”, “Melhor Documentário”, Melhor Identidade Cultural de Macau”, Melhor Entrada Local” e “Escolha da Audiência”. Em competição vão estar ainda oito filmes para o prémio “Volume”, uma competição de vídeos musicais que promove a música original de Macau.

Portugal está representado na competição em três categorias: “No limiar do pensamento”, de António Sequeira, e “Califórnia”, de Nuno Baltazar, na categoria ficção; “A ver o Mar”, de Ana Oliveira e André Puertas, na categoria documentário; e “Purpleboy”, de Alexandre Siqueira, na categoria ficção.

“O nível está muito elevado e, mesmo assim, alguns dos filmes destacam-se do resto. Isso foi muito interessante de ver, mas a um nível geral os trabalhos apresentados foram muito bons por isso estou ansioso por voltar a vê-los durante a programação, e será muito interessante ver tantos filmes de tantos países com culturas diferentes”, disse Måns Berthas, realizador sueco do filme “Bitchboy” e um dos jurados do festival.

Já Lanka Bandaranayake, realizadora e actriz de Sri Lanka, finalista do festival em 2017, assumiu as dificuldades na condição de jurada para seleccionar os finalistas. “Foi uma óptima experiência ver todos estes filmes. Estou até um pouco zangada com eles porque a qualidade artística apresentada e a qualidade dos filmes são mesmo muito altas. Para mim foi muito difícil escolher apenas um filme, ou dois ou três, porque são mesmo muito bons”, afirmou Lanka Bandaranayake, que na próxima sexta-feira apresenta uma masterclass em cinema do Sri Lanka.

A mesma opinião tem Cristiano Pereira, director artístico do Douro Filme Festival e jurado do festival de curtas. “Uma vez que não é a primeira vez que sou jurado deste festival, posso dizer que notei uma evolução e uma inovação, de facto fiquei muito impressionado com a qualidade dos filmes que vi. É fantástico ver tanta gente de diferentes pontos do mundo tão interessada em fazer cinema”, disse Cristiano Pereira, em conferência de imprensa.

“Há que frisar que certos filmes destacaram-se imenso e que gerou um enorme consenso entre nós, o que foi surpreendente porque, pela primeira vez, fiz parte de um júri que não teve de discutir muito sobre quem iria ser o vencedor, por isso foi muito fácil graças à grande qualidade dos filmes em concurso”, referiu Julien Dykmans, vencedor dos prémios “Melhor Filme ” e Melhor Animação” do Sound & Image Challenge de 2015.

Para além dos 112 filmes finalistas, a programação do festival conta ainda com a exibição dos filmes vencedores de todas as edições. “O programa inclui um total de 194 filmes porque celebramos o 10.º aniversário, e por isso iremos mostrar todos os vencedores das últimas edições”, afirmou Lúcia Lemos, coordenadora do Centro de Indústrias Criativas -Creative Macau, acrescentando, mais tarde, na conferência de imprensa, que houve um aumento de mulheres a participar nesta edição do festival.

Entre 2010 e 2018, o festival já premiou 77 filmes e vídeos musicais, dos quais 35 de Macau. Os premiados são de Portugal, China, Dinamarca, Bélgica, Alemanha, Brasil, França, Índia, Suécia, Espanha, Irão, Polónia, Chile, Paquistão e Suíça.

No âmbito da 10ª edição do festival serão ainda realizadas três masterclasses com Måns Berthas, Lanka Bandaranayake e Julien Dykmans. O realizador sueco irá falar de ficção e documentário enquanto que o belga Julien Dykmans irá apresentar uma masterclass de efeitos visuais para cinema de ‘live action’. “Irei focar-me na técnica de Live Action e como podemos implementar no cinema personagens criadas por computador. Iremos ter uma demonstração com um troll de três cabeças”, afirmou o realizador belga.

Outra das novidades nesta edição do festival vai para o intercâmbio entre o Sound & Image Challenge Festival e o Douro Filme Festival. “Estabelecemos uma parceria entre os festivais e gostaria de frisar que o Douro Filme Festival é o único com super 8mm em Portugal. Há poucos eventos deste género em todo mundo. Os filmes vencedores deste Festival de Macau serão apresentados no Porto em Abril”, afirmou Cristiano Costa Pereira.