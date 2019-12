Novo Macau volta à carga contra o sistema de reconhecimento facial

A Associação Novo Macau voltou a expressar o seu desagrado face ao sistema de reconhecimento facial que será testado pelo Governo. Segundo explicou Rocky Chan, membro da direcção da associação pró-democracia, o reconhecimento facial coloca em “alto risco” os direitos dos cidadãos. A Novo Macau disse ainda que o facto de Wong Sio Chak continuar a liderar a pasta da Segurança é um mal menor.

A Associação Novo Macau convocou ontem uma conferência de imprensa para voltar a expressar desagrado face à possibilidade da instalação de câmaras de videovigilância com sistema de reconhecimento facial. Segundo a associação democrata, o reconhecimento facial não está previsto na lei e, por isso, a associação indica que fará tudo para acabar com o plano de Wong Sio Chak. Sobre a presença do secretário para a Segurança no próximo Governo, Alexis Chan comentou que “pode não ser má”.

“Onde estão as bases legais e os regulamentos? Não ao reconhecimento facial em Macau”, lia-se na tarja colada atrás dos três responsáveis da Novo Macau que explicaram os pedidos da associação, Rocky Chan, Alin Lam e Alexis Chan. O Executivo pretende começar a testar o sistema de reconhecimento facial em 50 câmaras de videovigilância até Março e, na passada semana, Wong Sio Chak abriu a porta à possibilidade de criar uma base de dados biométricos recolhidos através desta tecnologia. Com isto, “o Governo não só não desfez as dúvidas como criou mais pontos de oposição”, afirmou Rocky Chan.

O membro da associação enfatizou que “qualquer acto do Governo que não tenha autorização legal é ilegal”. “Depois de consultar especialistas jurídicos, a Associação Novo Macau acredita que, a não ser que sejam aprovadas novas leis, o uso de reconhecimento facial está definitivamente fora do quadro legal existente”, afirmou Rocky Chan, notando que, de acordo com a lei da videovigilância em espaços públicos, “a polícia está explicitamente autorizada a usar o sistema de reconhecimento de matrículas, mas não há disposições que autorizem a polícia a usar o reconhecimento facial nos vídeos recolhidos”.

Os membros da associação disseram ainda que as autoridades têm sido “muito lentas” a apresentar detalhes sobre o sistema de reconhecimento facial e frisou que a prática não está regulada nem terá nenhum mecanismo que a possa regular. Por isso, “os direitos básicos dos cidadãos continuam sob alto risco”.

Rocky Chan referiu na conferência de imprensa que a associação vai fazer “tudo o que for possível para parar o plano”. Instado a dar mais detalhes sobre o plano de acção da Novo Macau acerca do tema, Rocky Chan limitou-se a dizer que a associação vai “tentar fazer algo na Assembleia Legislativa”. Recorde-se que o deputado Sulu Sou é o vice-presidente da Novo Macau. Além disso, “talvez possamos avançar para uma petição” junto dos cidadãos.

Sobre a permanência de Wong Sio Chak na liderança da pasta da Segurança, Alexis Chan afirmou: “A minha opinião pessoal é que a presença do senhor Wong pode não ser má, porque, se o Governo o substituísse, talvez chegasse alguém com um perfil mais ríspido”. “Neste momento, ainda conseguimos comunicar com o senhor Wong”, indicou Alexis Chan, acrescentando que a associação vai “tentar aplicar mais pressão neste tipo de questões e mostrar aos cidadãos de Macau que os seus direitos estão a ser prejudicados. E também temos de dizer às autoridades que, se as leis e os regulamentos não forem totalmente cumpridos, nós vamos lutar pelos nossos direitos”.