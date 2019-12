Leong Sun Iok quer lar para idosos na Ilha da Montanha

Numa interpelação escrita remetida ao Governo, o deputado foca-se nos apoios sociais a idosos e diz que há falta de lares e de recursos humanos para cuidar da terceira idade. Leong Sun Iok sugere a construção de um lar para idosos na Ilha da Montanha e pede que os trabalhos de renovação urbana sejam mais céleres.

Para fazer face ao envelhecimento da população e ao preço elevado dos lares de idosos, Leong Sun Iok remeteu uma interpelação escrita ao Governo em que pede que os idosos de Macau sejam levados para a Ilha da Montanha. O deputado sugere a construção de um condomínio para um lar de idosos em Hengqin como forma de aliviar a pressão nos cuidados a idosos por parte das famílias e da comunidade em geral.

Na interpelação, enviada ontem ao Governo, o legislador ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) começa por lembrar que o Executivo tem enfatizado a importância que dá ao apoio aos idosos. “Quanto ao desenvolvimento dos serviços de apoio social aos idosos e à prestação de apoio às famílias para cuidar dos elementos sénior, já se verifica um resultado positivo. Porém, continuam a existir problemas, como a falta de lares de idosos e de recursos humanos, como cuidadores e terapeutas”, refere o parlamentar, propondo que, como Macau e Hengqin são geograficamente próximos, seria bom promover serviços transfronteiriços. Esta opção “iria ajudar a aliviar a pressão no cuidado dos idosos por parte das famílias e da comunidade em geral”.

Diz o deputado que o Governo de Macau deveria “construir um condomínio de idosos, correspondente às necessidades variadas dos seniores”. “Desta forma, os idosos seriam distribuídos por apartamentos com as instalações personalizadas”, refere Leong Sun Iok. “Devido à tendência de envelhecimento, é quase impossível conseguir uma vaga nos lares de idosos subsidiados pelo Governo”, diz o deputado, acrescentando que “o custo elevado dos lares privados dificulta a situação”.

Leong Sun Iok pede ainda ao Governo que acelere os trabalhos de renovação urbana nas zonas antigas da cidade. “O envelhecimento dos edifícios piora diariamente e provoca incómodo aos habitantes idosos nas deslocações”, refere, questionando: “[O Governo] tem alguma proposta para instalar elevadores nesses edifícios antigos?”.

Por fim, o deputado aponta ao Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos. De acordo com Leong Sun Iok, “há muitos idosos de Macau que vão residir para a China depois da reforma, e esse factor faz com que não sejam elegíveis para receber a pensão, por não cumprirem o requisito de pelo menos 183 dias de permanência em Macau”. Assim, o legislador pergunta ao Instituto de Acção Social (IAS) se está a pensar numa alteração ao regime com vista a que Macau esteja alinhada com o plano da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau.

