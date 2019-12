Jorge Menezes, o advogado que nada contra a corrente

Chegou a Macau e a sua presença não se fez logo notar, mas os últimos três anos transformaram-no numa das figuras incontornáveis no seio dos advogados da comunidade portuguesa. É uma das vozes mais audíveis na RAEM — numa terra em que falar nem sempre é bem visto. Tem pago um preço. Não se traduziu só na perda de clientes. Teve também de deixar regressar a família a Portugal, por a sua segurança estar em risco. Mas nem isso o fez desistir, até agora. E apesar de não projectar o futuro, promete não vergar. Menezes detém uma personalidade de combate que explodiu em Macau, mas que foi cozinhada no Algarve, na década de 1970.

Texto: João Carlos Malta

Fotografia: Eduardo Martins

“Ninguém faz uma coisa certa sem dar uns encontrões. Se quisermos ir a direito numa rua, ou na vida, é inevitável dar e apanhar uns encontrões. Só se quisermos andar aos ziguezagues é que não o fazemos”. Talvez seja longo demais para ser um mantra, mas para o advogado Jorge Menezes esta imagem traduz aquela que acredita ser a sua personalidade. É o tipo de pessoa que faz tudo para não ceder um milímetro no que acredita, balizado pela lógica do “mais vale quebrar do que torcer”. Esta forma de estar, já se sabe, tem consequências: é uma figura que ou se ama ou se odeia, mas à qual raramente se é indiferente.

A vida de Menezes em Macau não começa quando patrocina a defesa do deputado democrata Sulu Sou e do ex-líder da Novo Macau Scott Chiang, num processo de desobediência qualificada por enviarem aviões de papel para interior da residência oficial do Chefe do Executivo, mas claramente há um antes do caso de Sulu e um depois do caso de Sulu.

O que mudou? Quase tudo, em primeiro lugar a nível profissional. Os clientes locais desapareceram, porque ele tornara-se um activo tóxico numa terra em que o poder político e o poder económico estão tão miscenizados, ao ponto de serem um único corpo. O número de zeros na conta bancária ao final do mês é agora menor, mas os clientes dos EUA, de Hong Kong e de outras geografias vizinhas, ainda assim, dão-lhe o conforto de poder viver bem com a decisão.

O advogado português estava ciente de que era isso que sucederia, mas não hesitou em abraçar a causa dos democratas. Ao fazê-lo, acredita que está a dar, em primeiro lugar, apoio ao que considera ser a causa pública e, em segundo, a defender alguém que está no mesmo cumprimento de onda do que ele no que se refere aos valores. Os dois activistas bateram com o nariz em muitas portas, e só quando chegaram ao escritório do português — após uma cena ao estilo dos melhores policiais, em que por estarem a ser seguidos, os dois subiram para o andar que não correspondia ao escritório do advogado, para depois descerem pelas escadas do prédio — é que conseguiram quem os representasse em tribunal.

A partir desse momento — com a força da exposição que o caso lhe deu, —Jorge Menezes deixou a sombra, e tomou o palco público de assalto, nos últimos três anos, para se afirmar como um jurista para quem as liberdades e os direitos humanos são o alfa e o ómega da actividade que exerce. Emerge, assim, como uma figura incontornável da advocacia portuguesa na RAEM.

Ser de direita no Algarve, no pós-25 de Abril

Para compreender melhor o Jorge Menezes actual, é preciso recuar quase meio século e viajar 11 mil quilómetros. Mergulhemos no pós-25 de Abril, em Faro, época e local em que o pequeno Jorge — o mais novo de quatro irmãos, filho de uma professora de liceu e de um arquitecto — vive por dentro o antagonismo ideológico da altura a seguir à Revolução dos Cravos. A mãe tinha sido deputada, durante o Governo de Marcelo Caetano, e o pai, que até tinha navegado mais pela esquerda na juventude, dá uma guinada à direita, e cria o Partido Democrata Cristão (PDC).

É mesmo o pai — um ex-boxeur— de personalidade irreverente, combativa, e politicamente activa, que marca este período da vida de Menezes. As suas histórias cheias de ameaças, esperas, perseguições, e pequenas escaramuças, enchem-lhe o imaginário. A tensão avolumava-se, sentia-se no ar, tanto que para o ambiente se tornar respirável, a família é obrigada a separar-se. Jorge passou dois anos em casa de um tio em Viseu. Voltou ao Sul, onde andou a colar cartazes do PDC de madrugada, às vezes sem poder fugir à pancadaria a que os arqui-inimigos de esquerda obrigavam, mas à qual sempre escapou porque eram os irmãos mais velhos que lidavam quando a temperatura subia e o clima azedava.

Este período moldou-lhe o espírito. A bravura e coragem física, por um lado, e o não virar a cara à luta apesar de estar em minoria, por outro, passam a ser o seu ‘modus operandi’. A rebeldia corria-lhe no sangue, na opinião da mãe de Jorge até demais, e isso valeu-lhe a suspensão no liceu por dois dias — numa altura em que a notícia era lida em todas as turmas da escola. Mas se o comportamento não era exemplar, as notas encobriam esse defeito, na mesma medida em que a fama de “bad boy” lhe dava popularidade entre os colegas. Ao mesmo tempo, notabilizava-se pela resistência física que conquistou com vitórias no atletismo, único desporto em que superou um certo fracasso que experienciava em desportos colectivos como o futebol e o basquetebol.

Lisboa, Bissau e a Boa Hora

Os amigos encontram-lhe, desde tenra idade, um elevado sentido de justiça, sempre na tentativa de defender o mais fraco. E, por isso, apesar de uma certa hesitação entre o Direito e a Medicina, acaba por seguir a carreira de advogado. Percorre os anos de faculdade entre as lutas associativas e as “orais combativas” — que acabam aos berros e com ameaças de processos com os professores — nas quais diz ter aprendido a “resolver a vida em 30 minutos”. É uma fase em que a personalidade de afrontamento ao poder emerge ainda mais vigorosa.

O primeiro período da carreira profissional define-se num adjectivo, que se aplica a outras fases da história pessoal de Menezes: intenso. Envolve-se no Fórum Justiça e Liberdade, juntamente com José António Pinto Ribeiro e Francisco Teixeira da Mota. Um dos casos que abraçou, marcou-o até hoje. Um jovem acusado de vários roubos foi condenado e preso, e morreu na prisão depois de contrair HIV no período em que esteve detido. O episódio, julgado no Tribunal da Boa Hora, vale-lhe uma pega pública com o juiz Rui Rangel, por este decidir dar uma compensação de cerca de um euro à vítima, por cada dia de encarceramento. A decisão ainda hoje faz com que Menezes tenha por aquela personagem “o maior desrespeito”.

Numa época em que acumulava a defesa de casos em que eram os direitos humanos que iam a julgamento com as aulas na Faculdade de Direito, aparece a hipótese de ir para Guiné- Bissau ensinar Direito. Vai e entra num novo mundo, onde contacta pela primeira vez com o que considera ser a pobreza a sério, na sua versão mais chocante e crua. O salário que vai ganhar era bom, à época, o que permitiu comprar uma carrinha pick-up com a qual conheceu o interior do país. As boleias e o crioulo que aprendeu a falar permitiram-lhe viajar por algumas histórias pessoais duras, como a de homens sem dinheiro para comprar remédios para salvar as mulheres, ou de crianças cuja infância foi privada da magia dos brinquedos. O professor, à época, profundamente marcado por aquelas experiências, deixa no continente africano muito dinheiro em solidariedade, mas permite-lhe trazer na mala a consciência de que se deve olhar para “cada pessoa como uma pessoa individualmente”.

Integra-se tão bem na comunidade que é adoptado por uma das muitas etnias locais, os manjacos, que o vêem como um deles. Foi uma época fervilhante em que discutiu a elaboração das leis locais, os erros que cometiam, e em que ficou comovido com a humildade de um povo que tinha sido sujeito a anos de colonização dos portugueses, e ainda assim aceitavam as suas críticas e ensinamentos. Pelo meio, ainda teve tempo para dar aulas a Kumba Yála, que viria a ser Presidente daquele país. Estamos em 1997, e Jorge Menezes prepara-se para dar o salto de África para a Ásia. É o casamento e o amor que o chamam para Macau.

Macau, o embate com Rocha Vieira

Foi há 22 anos que chegou ao Oriente para trabalhar no Gabinete de Assuntos Legislativos. Passa pouco tempo naquele lugar, o contrato que estava prestes a assinar não é aceite pelo governador Rocha Vieira — o que o torna ‘personna non grata’ para Menezes. A história envolve também Vitalino Canas, secretário de Estado na altura, que proibiu o advogado de requerer à Faculdade de Direito de Lisboa a possibilidade de poder manter o lugar, no período em que estivesse em Macau. Vitalino indefere, Menezes liberta a sua cólera, e o caso chega ao Parlamento e ao ex-Presidente da República, Jorge Sampaio. A teia de polémica adensa-se, Rocha Vieira não gosta e interfere no processo de contratação do advogado.

Menezes deixa a universidade e perde o emprego. Chega a Macau com ilusão, e o primeiro impacto é de desilusão. É nesta altura que Jorge Neto Valente entra em cena para dar a mão ao jovem jurista. Convida-o para o escritório, num acto que ainda hoje Jorge Menezes acredita ter sido “de grande coragem”. Aquele que viria a ser o presidente da Associação de Advogados de Macau, durante duas décadas, sofreu pressões políticas para não o recrutar, mas na altura terá respondido a essas tentativas de o condicionar, afirmando que preferia rodear-se dos fortes mesmo que não pensassem como ele.

Menezes vai então pertencer ao círculo mais chegado de Neto Valente, no escritório que este lidera, e a dupla mantém uma relação tensa, mas profícua, durante anos. Passam várias madrugadas juntos a analisar processos. Até hoje, Menezes não tem dúvidas em dizer que Valente é dos melhores advogados que conheceu, um profissional com uma “inteligência ímpar” e uma “sagacidade estratégica única”.

Ainda assim, a iminência de um conflito esteve sempre presente. Neto Valente, segundo Menezes, tem uma personalidade impositiva que com ele não resultava. “Funciono melhor com o encorajamento do que com o chicote”, afirma ao PONTO FINAL. Há várias discussões acaloradas, e numa delas Menezes perde as estribeiras e diz coisas ao patrão que, em condições normais, lhe valeriam o despedimento. “Teve a grandeza de não o fazer”, recorda.

“Tenho pena que as nossas discordâncias tenham resultado neste corte de relações. Não o tenho como um homem virtuoso em tudo, mas tem um olhar cativante, as reuniões dele eram de uma eficiência, e em tribunal era de uma excelência a organizar ideias”, enumera, em jeito de balanço. Ainda assim, ressalva, que a inteligência e brilhantismo nunca o predispuseram a fazer favores a ninguém.

O conflito aberto com Neto Valente

O passado em comum, não evitou que este fosse um dos conflitos mais comentados em público entre advogados portugueses em Macau. Menezes atribui o corte de relações ao facto de, na sua opinião, o presidente da AAM ter deixado de ser o pilar — que lhe valia o estatuto de líder da comunidade — de valores que eram defendidos pelos portugueses. “Ele conseguia navegar as duas águas, em parte por causa de diplomacia que tinha de fazer. Quando se tem um pé em cada margem, e se os barcos se afastam, temos de saltar para uma delas”, ilustra.

O momento mais quente desta tensão surge quando Neto Valente — confrontado com a notícia das ameaças de que a família de Jorge Menezes tinha sido alvo — respondeu: “Eu não me vou pronunciar sobre um advogado com quem, aliás, não tenho boas relações por razões que ele sabe quais são”. “Se eu comentar sobre a personalidade dele, ele é que vai fazer queixa de mim”, afirmou. Menezes reagiu publicamente com indignação e repúdio.

Num momento em que Macau vive uma época na qual, na opinião de Menezes, o segundo sistema está em risco, Neto Valente optou por defender outros valores. “Acho que já não representa os advogados, representa alguns interesses fortes comerciais de Macau, e está em situações de conflito de interesse em que devia ter mais cuidado, quando fala”, remata.

Ameaças? Não me vergo

Quando se fala a Menezes das ameaças de que foi e é alvo, a reação é quase cutânea: “Irrita-me”. Em 2013, quando isso aconteceu pela primeira vez e o advogado foi agredido com tijolos, num caso que chegou a tribunal — o acontecimento teve uma consequência quase imediata. A família, mulher e filhos, voaram de regresso a Portugal, para que a segurança deles não estivesse em perigo. A Polícia não teve dúvidas de que se tratava de um caso grave. “Não era possível continuar a ser o advogado que queria, sem ceder por medo, com a minha família cá. Uma coisa é arriscar a pele. A outra é arriscar a daqueles que eu devo proteger”, enfatiza.

O momento é de decisões, e aí chega à conclusão de que não podia entrar em ruptura com ele próprio. Se desistisse, sabia que “ia ser o pior pai e o pior marido do mundo, ia ser o maior chato do mundo”. “Sabia que ia ser uma sentença de morte para a minha felicidade pessoal”, garante.

Continua na RAEM, não só por si mesmo, segundo anuncia. A ideia era passar um sinal. “Queria que a comunidade percebesse que não temos de ceder a violência. A violência é mais cobarde do que se pensa. Não os posso enfrentar com uma catana na mão, mas posso lutar com uma caneta e a lei”, defende.

Mais recentemente, foram notícia as ameaças que lhe fizeram tendo como alvo um familiar. Já não era só ele que estava em perigo. Ainda assim, depois de falar com os filhos, a decisão foi continuar. “A melhor defesa é o ataque”, diz liminarmente. E depois, “acho que não é uma irresponsabilidade não ceder. “Devo confiar nas autoridades. A Polícia reagiu sempre muito bem, não posso dizer o mesmo do Ministério Público e dos tribunais”, crítica.

A luta pelas liberdades

Actualmente na sociedade FCLaw, aos 53 anos, Jorge Menezes é um clínico geral da advocacia, trabalhando um pouco em todas as áreas do Direito, desde o administrativo ao comercial, passando pelo crime “nas versões mais sofisticadas”. Mas é na defesa das liberdades no território que mais se tem feito notar a sua presença na RAEM.

Aquilo que se passa hoje em dia no território, acredita, é um ataque estrutural e lento que pretende ir desfazendo lentamente a fronteira que a autonomia de Macau lhe confere. A liberdade religiosa está intocada, da liberdade de imprensa portuguesa e inglesa quase que se pode dizer o mesmo, sendo que a chinesa não merece a mesma avaliação, mas, segundo o advogado, desenganem-se os que acham que há liberdade de expressão em Macau. “Cada vez há menos, o poder económico e político em Macau são o mesmo. Não criam as condições para haver liberdade de expressão. As pessoas não falam com os jornalistas. E a liberdade de imprensa vale o que a liberdade de expressão permitir”, classifica.

A saída de Paulo Cardinal e de Paulo Taipa da AL e o recente acordão do Tribunal de Última Instância sobre o direito de manifestação, são apontados pelo advogado como dois pontos negros da história recente de Macau.

O futuro

Este advogado que faz da literatura o hobby predileto garante que não tem prazo de validade em Macau, porque nunca fez planos a médio e longo prazo. O reconhecimento social, não o faz ter mais ambições, segundo garante, para hipotéticos cargos públicos. Mas ressalva que também não lhes fecha a porta.

Sem saber o que lhe reserva futuro, há algo que gosta de recordar. “Desde pequeno que me perguntava: ‘Porque é que os adultos se tornam tão condescendentes, porque é que eles cedem? Porque é que abdicam nos valores?’ Obrigo-me a não me esquecer ao que pensava quando era novo”, lembra.

Esse é o espírito que mantém até hoje, e que lhe dá força para combater o sentimento de náufrago em Macau, que se traduz na sensação de “estar a nadar para terra a 5km/h, e de estar a ser arrastado por uma corrente a 15 km/h”. Menezes navega, no dia-a-dia, entre as correntes antagónicas da inevitabilidade de Macau se tornar numa versão— em que não se revê — longe das liberdades do segundo sistema, e “o dever cívico de continuar a nadar” contra a maré.