Wong Sio Chak, um secretário com “os olhos no céu” 

As câmaras de videovigilância em Macau, que até 2023 devem chegar às 2600 unidades, foram um dos temas centrais dos últimos cinco anos na pasta da Segurança, liderada por Wong Sio Chak, e tendo por base a conferência de imprensa de ontem, vão manter a centralidade na acção deste secretário. E se Wong disse estar atento às opiniões da sociedade, foi bem claro a frisar que não pode dar acolhimento a todas as posições, porque algumas não são racionais. Mais uma vez disse que nada há a temer, porque tudo será feito mediante a lei.

“A sociedade começou a perceber que este sistema tem contribuído para a prevenção criminal bem como para elevar a segurança pública”, defendeu Wong, não sem antes referir que no início esta era uma política polémica, mas que, com o passar do tempo, há cada vez mais pessoas que concordam com a instalação de câmaras de videovigilância.

Confrontado com os receios de alguns sectores em relação às ameaças que esta tecnologia pode trazer para a liberdade de expressão, quis novamente acalmar o público dizendo que tudo será feito respeitando a lei.

“Nos últimos cinco anos ouvimos muito as opiniões públicas. Há pessoas que apresentaram críticas, opiniões contra a lei que não são racionais e, por isso, não podemos dizer sempre sim a qualquer opinião. Não podemos dizer sempre sim”, argumentou. Um dos dois secretários que se mantém da equipa anterior, juntamente com Raimundo do Rosário, disse ainda que fez uma auto-avaliação ao desempenho que teve nos últimos cinco anos, e chegou à conclusão que do “plano definido por nós para executar alguns [trabalhos] foram concluídos e outros ficaram por concluir”.

Na apresentação de Wong Sio Chak estiveram o ainda comandante da PSP, Leong Man Cheong, que foi indigitado para comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários. Sucederá a Ma Io Kun, que deixa o cargo aos 53 anos. “Ele ainda não anunciou a saída, mas está para se reformar”, revelou Wong Sio Chak. “Sinto muita pena”, sublinhou.

Na Alfândega, sobe o anterior sub-director a director-geral, Vong Man Chong, que substitui Alex Vong.

