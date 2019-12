Raimundo quer fazer “mais e melhor”, mas não tem mão-de-obra

Não queria ficar, mas convenceram-no a permanecer para liderar pela segunda vez a pasta dos Transportes e Obras Públicas. Depois da avalanche de elogios que Ho Iat Seng lhe dispensou, Raimundo do Rosário, quando questionado pelos jornalistas sobre o que se poderia esperar de grandes obras na RAEM, nos próximos cinco anos, disse que “muito simplesmente” iria responder: “Mais e melhor”.

No entanto, pouco tempo depois, baixou as expectativas, e reconheceu que a população quer muito e rápido, mas que em Macau não existem recursos humanos suficientes. “A quantidade de trabalho é muita e, por isso, em função do número de trabalhadores não temos mãos a medir. A população quer rapidez. Não temos recursos humanos suficientes: são muitos projectos e de envergadura”, assumiu.

Pessoalmente, Rosário afirmou que para este segundo mandato está mais bem preparado do que quando foi nomeado pela primeira vez, em 2014.

“A grande diferença entre hoje e há cinco anos é que, nos 15 anos anteriores, não tinha estado cá. Desta vez tenho, pelo menos, esta experiência dos cinco anos: conheço as pessoas, conheço os assuntos e isso é, seguramente, uma grande vantagem”, apontou o engenheiro. A burocracia foi mais uma vez identificada como uma dificuldade extra para poder ser mais eficaz e rápido na execução dos projectos que tem entre mãos.

A vontade de abandonar o cargo e Macau eram públicas, e Ho Iat Seng disse ontem que teve de se esforçar para convencer Rosário. Ele justificou a mudança de opinião com os desafios que foram sendo colocados nos últimos cinco anos. Entre os maiores problemas, está o facto de vários directores de serviço terem deixado os cargos, o que o levou a continuar no cargo. Em relação aos nomes que vão compor os vários serviços que tem sob a sua alçada, Raimundo do Rosário remeteu para depois da tomada de posse do novo Governo, marcada para 20 de Dezembro.

