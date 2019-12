Migrantes reúnem-se com deputados na sexta-feira a propósito da lei das agências de emprego

Três associações de trabalhadores migrantes em Macau vão reunir esta sexta-feira com os deputados da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que está a discutir na especialidade a lei da actividade de agências de emprego. Para a reunião, os migrantes levam uma exigência: o fim dos honorários cobrados pelas agências aos trabalhadores.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

“Após meses de espera, o diálogo com os deputados de Macau está finalmente marcado”, foi a mensagem deixada por Nedie Taberdo nas redes sociais. Ao PONTO FINAL, a presidente da organização Greens Philippines Migrant Workers Union adiantou que a reunião com a 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) vai acontecer na sexta-feira, pelas 14h30. Na reunião estarão três associações de migrantes de Macau que vão pedir que não sejam cobrados, por parte das agências de emprego, honorários aos trabalhadores.

São três as associações que vão estar na reunião com a comissão liderada por Vong Hin Fai: a Greens Philippines Migrant Workers Union, a Progressive Labor Union of Domestic Workers e a PEDULI Indonesian Migrant Workers Concern. Na reunião estará também representada a organização International Domestic Workers Federation, mas, segundo explicou Nedie Taberdo, fará apenas a tradução entre os deputados e os representantes das associações de Macau.

Segundo a proposta de lei, que está a ser discutida em sede de comissão, o montante total dos honorários a cobrar aos trabalhadores não pode exceder 50% da remuneração total base do primeiro mês estabelecida no contrato de trabalho. Na petição apresentada, os migrantes querem a retirada da obrigatoriedade de pagamento de honorários às agências.

“Estou com muita esperança, acho que se eles não tivessem aceitado a carta ou se não nos tivessem convidado para a reunião, não havia nenhuma possibilidade. Mas desta vez eles convidaram-nos, por isso tenho esperança”, disse a representante da Greens Philippines, acerca daquela que será a primeira reunião das associações com deputados.

As associações de migrantes já tinham apresentado uma petição à comissão no passado mês de Maio. Na altura, Vong Hin Fai tinha afirmado que não era certo que os deputados recebessem as associações de trabalhadores não-residentes (TNR), dizendo que era preciso averiguar se as associações estavam registadas ou não. Contudo, na reunião da comissão do passado dia 29 de Outubro, Vong Hin Fai já deixou a promessa de que os migrantes seriam ouvidos na discussão da proposta de lei.

No texto da petição entregue à comissão em Maio, os TNR têm, além da extinção do artigo que fala dos honorários pagos pelos trabalhadores, outras seis reivindicações: o Governo não deve adoptar a proposta de lei enquanto as associações de TNR não forem consultadas; o Governo deve regular os procedimentos do recrutamento; qualquer forma de intimidação por parte das agências deve ser proibida; o Governo deve certificar-se de que os trabalhadores conhecem os seus direitos legais; certificar-se de que os trabalhadores não pagam nada durante a fase de recrutamento; e que as multas às agências sejam mais altas, em caso de violação da lei.