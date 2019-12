Lei Wai Nong quer ser o novo “senhor PME”

O tom já tinha sido dado por Ho Iat Seng que, durante o discurso de abertura na apresentação da equipa que vai liderar nos próximos cinco anos, tinha enfatizado o ‘know how’ do novo secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, na área da dinamização e apoio às PME. E Lei não quis deixar passar o repto do chefe sem resposta e afirmou que Macau precisa de “diversificar a economia”. Em relação às PME, o novo titular da pasta disse que “temos de agarrar as oportunidades da Grande Baía”.

“As PME em Macau representam 90% das empresas, e em qualquer país ou região são um pilar da economia”, defendeu. “O 5º Chefe do Executivo pediu-me para dar muito mais importância às PME”, contou. O mesmo Lei avançou que o Governo da RAEM tem prestado muita atenção a esta área da economia. “Em Macau elevamos a isenção de impostos de 300 mil para 600 mil PME”, contabilizou. O novo secretário quer que haja nas PME “um espírito de inovação”. “Temos um mercado pequeno, o Governo pode fazer algo, mas depende muito do esforço de cada empresa”, reconheceu.

Durante este Governo, Lei Wai Nong terá um grande desafio lá mais para meio do mandato: a renovação das concessões de jogo, em 2002. O substituto de Lionel Leong quer em primeiro lugar rever os contratos feitos há 20 anos, e, “com base nisso, introduzir novidades e substituir as insuficiências”. “Este é um sector que promove muitos interesses, mas os interesses do povo de Macau têm mais importância”, afiançou.

As relações por vezes tensas entre patrões e trabalhadores foi também abordada pelo novo governante. Lei prometeu reduzir o sentimento de conflitualidade, mas salientou que as questões “não são pretas ou brancas”. Por fim, Lei Wai Nong diz que a Grande Baía é uma “política importante do Estado”, e que “nós temos de ter uma visão mais alargada”, uma vez que esta é uma oportunidade para as gentes de Macau desenvolverem a suas carreiras.

J.C.M.