Ho Veng On ficou de fora do Governo, mas vai continuar a auditar todos

Chegou a estar na bolsa das apostas como o principal candidato à sucessão de Lionel Leong, mas Ho Veng On vai continuar como comissário da Auditoria, cargo que ocupou na última década. Ho disse que não faz diferenças entre serviços, nem tem alvos privilegiados, trata todos por igual na altura de fiscalizar. Lamenta, no entanto, que nem todos dentro da Administração Pública entendam o seu papel.

“Em relação aos relatórios da auditoria é algo que vamos continuar, somos justos para com os serviços e não há nenhum imune a ser avaliado e auditado”, garantiu. “Não nos vamos centrar num só, cada serviço tem a sua importância”, acrescentou.

O reconduzido líder da Comissão de Auditoria disse também que o seu trabalho continua a passar por identificar os problemas e fundamentá-los durante a investigação que realizam. E depois lamentou que muitos em Macau não percebam que o serviço que lidera age “de acordo com a lei”.

“Há pessoas que não percebem a auditoria e que podem achar que temos critérios diferentes para casos diferentes, mas estes são uniformes e já estão previstos na lei”, sublinhou. O mesmo reconheceu que houve alguns momentos em que não fez tudo o que queria, porque os primeiros tempos em que ocupou o cargo foram para conhecer o seu funcionamento e a sua organização, assim como para introduzir equipamentos novos e aplicar a tecnologia mais moderna.

Ho Veng On referiu que a função do seu gabinete é contribuir para o aumento da transparência do Governo, e para o seu “desenvolvimento saudável”. E humildemente assumiu que se os “relatórios de auditoria não forem bem aceites será por causa da minha insuficiência”. Para os próximos anos deixou a promessa de “reforçar o trabalho de auditoria”, e que a missão passa “não só por divulgar os relatórios”, mas depois fazer com que sejam acompanhados.

Em relação ao facto de faltarem dois anos para se reformar, e de por isso poder não chegar ao fim do mandato, o mesmo não foi conclusivo sobre o que lhe reserva o futuro.

J.C.M.